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Son 20 yılın ilk çeyreğinde boğalar ayıların önünde!

Ufuk KORCAN
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Yeni yılda 1.5 ay geride kalırken BIST 100 Endeksi yerinde sayıyor. 9.600-10.200 puan bandının dışına çıkamayan endeksin son 20 yılın ilk çeyrek performansına bakıldığında, 12 yılı yükselişle 8 yılı da düşüşle tamamladığı görülüyor. En sert düşüş küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008’de olurken en hızlı artış geçen yılın çeyreğinde yaşandı.

Piyasalar son günlerde 20 Ocak’ta res­men göreve başla­yan ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararla­ra kitlenmiş du­rumda. Kanada ve Meksika’ya yö­nelik gümrük ta­rifelerinde artışa giden ancak bu kararını 1 ay erteleyen Trump’ın Rusya-Uk­rayna ve Gazze savaşı konu­sunda yaptığı açıklamaların yansımaları izleniyor.

Geçen hafta yurt içinde fiyatlamaları etkileyecek önemli bir ekono­mik yoktu. Haftanın son işlem günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vade sı­nırlarında değişikliğe gider­ken yabancı yatırımcılar 7 Şu­bat haftasında 1.5 milyar dolar ile tahvil piyasasında tarihin en yüklü çıkışına imza attı.

Rusya-Ukrayna, Gazze ve Trump

Önümüzde hafta piyasaların ana gündem maddelerinin mer­kezinde yine Rusya-Ukrayna ve Gazze savaşı ile ilgili gelişme­ler olacak. ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Başkanlık Temsilci­si Keith Kellogg bir barış planı­nın birkaç gün veya birkaç haf­ta içinde gelebileceğini söyledi. Gazze konusunda Türkiye’nin kabul etmeyeceği açıklamalar yapan Trump, yurtiçi piyasa­larda belirsizlik yaratıyor.

Rus­ya-Ukrayna cephesinde savaşı sona erdirecek bir gelişme ol­ması, özellikle bu bölgede iş ya­pan şirket hisselerinde sert fi­yat hareketleri yaşanmasına neden olabilir. Ocak ayında bek­lentilerin üzerinde gelen enf­lasyon rakamlarının ardından şubat ayı enflasyon verisi ve Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta­ki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kara­rı yurtiçi piyasaların en önemli gündemi. Dolayısıyla bu tarihe kadar piyasalardaki ‘dar bant’ hareketinin devamının bekle­nebileceği görüşü hakim.

20 yılın 12’sinde endeks yükseldi

Geride bıraktığımız sene his­se senedi yatırımcıları için pek iyi geçmemişti. Endeks her ne kadar yüzde 31.6 yükselse de enflasyonu yenmeyi başarama­mış, çok sayıda hisse ise yatı­rımcısına para kaybettirmişti. Yeni yıl ile birlikte BIST 100 En­deksi, 9 bin 600-10 bin 200 puan aralığına sıkıştı. Tepe noktaya gelindiğinde satışların, deste­ğe yaklaşıldığında da ise alımla­rın geldiği görülüyor. Borsanın son 20 yıllık dönemde ilk çeyrek performanslarına bakıldığında, 8 yılın ilk çeyreğinde endeksin düştüğü, 12 yılın ilk çeyreğin­de ise yükseldiği görülüyor. Ya­ni yükseliş yönünde pozisyon alanları anlatan boğaların, dü­şüş bekleyen ayılara oranla yılın ilk çeyreğinde daha baskın ol­dukları söylenebilir.

Trump’ın ilk dönemde hızlı yükseldi

BIST 100 Endeksi’nin son 20 yılda en kötü ilk çeyrek per­formansı, küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılına ait. 2008 yılının ilk çeyreğin­de yüzde 30’a yakın düşen en­deks, 2020 yılının ilk çeyreğin­de de yüzde 21.68’lik bir kayba imza attı. Kayıp yaşanan di­ğer ilk çeyreklerdeki düşüşle­rin boyutu ise görece daha sı­nırlı oldu. Yükseliş yaşanan 12 yılın ocak-mart döneminde, 6 kez endeks çift haneli rakam­ların üzerinde artış gösterdi. 2024, 2020 ve 2012 yıllarının ilk çeyreğinde endeks yüzde 20’nin üzerinde yükseldi.

ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Sa­ray’daki ilk dönemi olan 2017 yılında endeksin ilk 3 ayı yüz­de 13.83’lük artışla tamamla­dığı dikkat çekiyor. Bu noktada şunu hatırlatmakta yarar var; son 20 yıla ilişkin bu istatistiği değerlendirirken o dönemlere has konjonktür ve gelişmeleri göz önünde bulundurmak ge­rektiği unutulmamalı.

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