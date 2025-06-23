Son 5 yılda altın aşkı en çok alevlenen gurbetçiler oldu
Vatandaşların bankalardaki altın mevduatı hesaplarındaki birikimleri 500 ton altına denk. Bu rakam 5 yıl önce 311.6 ton seviyesindeydi. Son 5 yılda altın mevduatı ‘ağırlık’ bazında en hızlı bankaların yurtdışı şubelerinde yaşandı. İl bazında ise en hızlı artış yüzde 93.4 ile Tekirdağ’da. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Şanlıurfa altın mevduatlarının gerilediği iller.
Türkiye vatandaşlarının en gözde yatırım araçlarından biri hiç şüphesiz altın. Hem geleneksel bakış açısı hem de geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik krizlerde yaşanan hızlı fiyat artışları altını vazgeçilmez yatırım aracı yaptı. Yurtiçinde altın fiyatlarının dolar kuru ile ons fiyatının çarpılması sonucu hesaplanması aslında döviz yatırımcılarının da altına ilgisini canlı tutuyor. Altının büyük bölümü fiziki olarak yastık altında tutulduğu gibi parasını bankalardaki altın hesaplarında değerlendirenler var.
Yastık altındaki altın miktarına yönelik Dünya Altın Konseyi ve İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) çalışmaları mevcut. Dünya Altın Konseyi’nin tahminlerine göre Türkiye’de yastık altında 3 bin 500 ton altın var. İAR’ın tahminine göre ise yastık altında 5 bin ton altın tutuluyor. Merkez Bankası’nın geçen yıl üçüncü çeyrek itibarıyla yaptığı tahminde yastık altında 311 milyar dolar değerinde altın birikimi mevcut. Söz konusu tarihte fiyatlara göre yapılan hesaplamada, Merkez Bankası’nın yastık altında yaklaşık 4 bin ton altın olduğunu tahmin ettiği anlaşılıyor.
Altın mevduatında 500 ton altın var
Yastık altındaki altının büyüklüğüne yönelik tahminler farklılık gösterse de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardaki altın mevduatı rakamlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Hatta BDDK verilerinden il bazında kırılımlara ulaşmak mümkün. BDDK verilerine göre, bu yıl mart ayı itibarıyla bireysel ve tüzel kişilerin bankalarda toplam 1.8 trilyon TL değerinde altın mevduatı bulunuyor. Mart ayında gram altın fiyatının 3 bin 710 TL olduğunu dikkat alındığında, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü 494.2 ton altına denk. Bundan tam 5 yıl önce yani Mart 2020 tarihi itibarıyla bankalardaki altın mevduatının büyüklüğü 311.6 tona eşit. Yani son 5 yılda bankalardaki altın mevduatları ton bazında yüzde 58 büyüdü.
Batıda arttı, doğuda düştü
Son 5 yıllık dönemde altın mevduatı en hızlı büyüyen il ise ‘yurtdışı’ oldu. Bankaların yurtdışındaki şubelerinde tutulan altın mevduatları 5 yılda yüzde 179 artarak 5 tondan 14.2 tona çıktı. İl bazında 5 yılda en yüksek artış yüzde 93.4 ile Tekirdağ’da yaşandı. Mart 2020’de Tekirdağ’da bankalardaki altın mevduatının büyüklüğü 2.4 ton iken söz konusu rakam bu yılın aynı döneminde 4.7 tona yükseldi. Muğla, Yalova ve Edirne yüzde 85’lik büyüme ile ‘ağırlık’ bazında en fazla altın mevduatı artan diğer iller olarak sıralanıyor.
İller arasında ağırlık bazında altın mevduatı azalan illerin başında yüzde 15’lik düşüşle Şırnak geliyor. Hakkari, Siirt ve Şanlıurfa altın mevduatının ağırlık bazında gerilediği diğer iller olarak sıralanıyor. Bankalardaki 495 tona yakın altının 161.2 tonu bankaların İstanbul’daki şubelerinde. Ankara’da 58 ton, İzmir’de 27.9 ton, Antalya’da 15.5 ton, Kocaeli’nde 12.6 tona denk altın mevduatı hesabı var.