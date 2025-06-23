Son 5 yılda altın aşkı en çok alevlenen gurbetçiler oldu

Vatandaşların bankalardaki altın mevduatı hesaplarındaki birikimleri 500 ton altına denk. Bu rakam 5 yıl önce 311.6 ton seviyesindeydi. Son 5 yılda altın mevduatı ‘ağırlık’ bazında en hızlı bankaların yurtdışı şubelerinde yaşandı. İl bazında ise en hızlı artış yüzde 93.4 ile Tekirdağ’da. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Şanlıurfa altın mevduatlarının gerilediği iller.

Türkiye vatandaşlarının en gözde yatırım araçla­rından biri hiç şüphesiz altın. Hem geleneksel bakış açısı hem de geçmiş dönemlerde ya­şanan ekonomik krizlerde ya­şanan hızlı fiyat artışları altını vazgeçilmez yatırım aracı yaptı. Yurtiçinde altın fiyatlarının do­lar kuru ile ons fiyatının çarpıl­ması sonucu hesaplanması as­lında döviz yatırımcılarının da altına ilgisini canlı tutuyor. Al­tının büyük bölümü fiziki ola­rak yastık altında tutulduğu gi­bi parasını bankalardaki altın hesaplarında değerlendirenler var.

Yastık altındaki altın mik­tarına yönelik Dünya Altın Kon­seyi ve İstanbul Altın Rafineri­si’nin (İAR) çalışmaları mevcut. Dünya Altın Konseyi’nin tah­minlerine göre Türkiye’de yas­tık altında 3 bin 500 ton altın var. İAR’ın tahminine göre ise yastık altında 5 bin ton altın tutuluyor. Merkez Bankası’nın geçen yıl üçüncü çeyrek itibarıyla yaptığı tahminde yastık altında 311 milyar dolar değerinde altın birikimi mevcut. Söz konusu tarihte fiyatlara göre yapılan hesaplamada, Merkez Bankası’nın yastık altında yaklaşık 4 bin ton altın olduğunu tahmin ettiği anlaşılıyor.

Altın mevduatında 500 ton altın var

Yastık altındaki altının bü­yüklüğüne yönelik tahminler farklılık gösterse de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku­rumu (BDDK) bankalardaki al­tın mevduatı rakamlarını dü­zenli olarak kamuoyuyla payla­şıyor. Hatta BDDK verilerinden il bazında kırılımlara ulaşmak mümkün. BDDK verilerine göre, bu yıl mart ayı itibarıyla birey­sel ve tüzel kişilerin bankalarda toplam 1.8 trilyon TL değerinde altın mevduatı bulunuyor. Mart ayında gram altın fiyatının 3 bin 710 TL olduğunu dikkat alındı­ğında, bankalardaki altın hesap­larının büyüklüğü 494.2 ton al­tına denk. Bundan tam 5 yıl önce yani Mart 2020 tarihi itibarıyla bankalardaki altın mevduatının büyüklüğü 311.6 tona eşit. Yani son 5 yılda bankalardaki altın mevduatları ton bazında yüzde 58 büyüdü.

Batıda arttı, doğuda düştü

Son 5 yıllık dönemde altın mev­duatı en hızlı büyüyen il ise ‘yurt­dışı’ oldu. Bankaların yurtdışın­daki şubelerinde tutulan altın mevduatları 5 yılda yüzde 179 artarak 5 tondan 14.2 tona çıktı. İl bazında 5 yılda en yüksek ar­tış yüzde 93.4 ile Tekirdağ’da ya­şandı. Mart 2020’de Tekirdağ’da bankalardaki altın mevduatının büyüklüğü 2.4 ton iken söz konu­su rakam bu yılın aynı dönemin­de 4.7 tona yükseldi. Muğla, Yalo­va ve Edirne yüzde 85’lik büyüme ile ‘ağırlık’ bazında en fazla altın mevduatı artan diğer iller olarak sıralanıyor.

İller arasında ağırlık bazında altın mevduatı azalan il­lerin başında yüzde 15’lik düşüş­le Şırnak geliyor. Hakkari, Siirt ve Şanlıurfa altın mevduatının ağır­lık bazında gerilediği diğer iller olarak sıralanıyor. Bankalardaki 495 tona yakın altının 161.2 to­nu bankaların İstanbul’daki şu­belerinde. Ankara’da 58 ton, İz­mir’de 27.9 ton, Antalya’da 15.5 ton, Kocaeli’nde 12.6 tona denk altın mevduatı hesabı var.