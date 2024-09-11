Sonbahar ile birlikte dünya ve Türkiye ekonomisinde riskler – fırsatlar ile işletmelerin aksiyonları
11 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye ve dünya ekonomisinin tehdit ve fırsatları sıralarsak,
Fırsatlar
-Global piyasalarda resesyon beklentisinin yumuşak iniş beklentisine bırakması,
-FED’in Eylül 2024 itibarıyla faiz düşürmeye başlamasına yönelik beklentilerin güçlenmesi,
-Türkiye’nin enflasyonda baz etkisi sürecine girmiş olması,
-Döviz kurunun stabil halinin devam ediyor olması,
-Döviz girişlerinin dalgalıda olsa devam ediyor olması,
-Emtia ve enerji fiyatlarındaki durağan halin devam etmesi,
-Eylül 2024 ile birlikte paritenin artmasının beklenmesi.
Tehditler
-Bölgesel jeo stratejik risklerin finansal piyasalara etkisine bağlı volatilitenin artması,
-Carry trade etkisinin tekrarlama olasılığı ve finansal istikrara olan olumsuz etkisi,
-Bölgesel korumacılığın artması dünya ticaretine olan azaltıcı etkisi,
-ABD seçim sonuçlarının dünya ticaretine getireceği etkiler konusunda belirsizliğin sürmesi,
-Yurtiçinde daralmanın etkisinin tüm sektörlerde hissedilir hale gelmesi ve büyüme beklentilerinin düşmesi,
-Reel sektörde iflas, konkordato, kapanan şirket sayılarının artışının işsizlik üzerinde de arttırıcı etki yapması,
-Krediye ulaşılabilirliğin miktar ve maliyet yönüyle zorlaşmasının işletme finansında yarattığı daraltıcı etkiler reel ekonomik krize sürüklenme riskini artırılmas,ı
-Ekonomik politikanın baz etkisi dışında enflasyon düşürücü etkisinin hissedilmemesine bağlı olarak TCMB’nin faizi düşürmesi yönünde baskının başlaması, (Aralık 2024 den önce faiz indirimi ekonomik programı olumsuz etkileyecektir.)
-Dezenflasyon programının para politikası dışında diğer yapısal süreçlere yönelik uygulamalarının gündeme gelmemesi, enflasyonun düşüş trendini tehdit etmeye devam ediyor.
*Eylül 2024 ile birlikte iç talepte daha daralan bir yapının iç pazara yönelik satış yapan, işletme sermayesi açığı olan ve faaliyetlerini kısa vadeli kredi ile döndürmeye alışık firmaların faaliyetlerinde azalma beklentisi,
-İhracat pazarlarının hareketliliğine rağmen uygulanan kur politikasının etkisine bağlı olarak dış pazar fiyatlamasının kârlılık yaratmamasının dış ticaret açığını büyütmesi,
-Gelir dağılımı bozukluğu ve yapısal reformlarının gecikmesi sürdürülebilir büyüme ve kalıcı düşük enflasyon hedeflerini saptırma beklentisinin güçlenmesi,
-Yabancı sermayenin dolar üzerinden reel faiz kazancının teşviki ile gelen sermayenin faizlerde düşme beklentisinde çıkışa geçme ihtimali, Piyasa fiyatları ve ekonomik göstergelerin güvenirliliğinin sorgulanması ve fiyatlama davranışlarının risk primini yükseltmesi, Enflasyon muhasebesi uygulamasının işletmelerin kârlılıklarını düşürmesi. (Gerçek kârlılık ile yüzleşmek.)
Uzun dönemli stratejiler
-İklim değişikliğinin pazar, üretim, yatırım faaliyet riskleri yaratması, (Firma sorgu)
-Sürdürülebilirlik ve işletme faaliyetleri ilişkisinin (yeşil mutabakat) dönüşüm maliyetleri, (Firma sorgu) Dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları ve otomasyon yatırımlarının iş planlarına girmekte gecikmesi, (Firma sorgu)
Ekonominin öncü göstergesi sanayi üretimi
Temmuz 2024 itibarıyla büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi 2024 yılında başlayan ve artarak devam eden yavaşlamayı bir kere daha teyit etmiştir. Buna göre aylıkta sanayi üretimi %0,4 artarken, geçen yıl aynı döneme göre ise %3,9 düştüğünü görmekteyiz.
İmalat sanayi tarafına baktığımızda ise Temmuz 2024’te geçen yılın aynı ayına göre %5,1 azaldı. Aylık da ise %0,05 artış gerçekleşti. Bu sürecin 2024 yıl sonuna kadar devam edeceği öngörülebilir. Burada kritik iki konu bulunmaktadır, a) Bu verilerin siyasetin etkisiyle erken faiz indirimi, b) İhracat fiyatlamasında yaşanılan uygulanan ekonomik programının sonucu olarak yaşanılan zorluklara çözüm üretilmemesidir.
Son söz: “Aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar; ya ölmeli cellatlar ya da hiç doğmamalı çocuklar…” Ernesto Che Guevara
2024 – 2025 dönemi için işletmelerimizin cevaplaması gereken sorular
-Yıllık finansal hedefleri, yatırım ve nakit bazlı bütçelemeyi nasıl yapacağınızı,
-Nakit akış takibini nasıl yapacağınız,
Alacak ve ödeme vadelerini nasıl belirleyeceğinizi ve etkilerini nasıl irdeleyeceğinizi,
-Stok yönetimi anlayışını yeniden yapılandırmanızı,
-Mali analiz raporlarını nasıl oluşturup standardize edeceğinizi, bu verileri kullanarak ve takip ederek nasıl iyileştirmeler yapacağınızı ve sapmaları ve yapılacak aksiyonları nasıl yöneteceğinizi,
-Maliyet azaltma faaliyetlerini nasıl yapacağınızı,
-Yerine koyma maliyeti yaklaşımı fiyatlamanızın stratejisi olmalı,
-İşçilik süresi ile fiili işçilik sürelerinin maliyetlerinin analiz ve takibini nasıl yapacağınızı,
-Katma değer yaratmayan işleri nasıl tespit edeceğinizi ve bunları nasıl outsource edip veya ortadan kaldıracağınızı, sorgulayarak cevap arayınız.