Sonunda KKM uygulaması bitti

KKM uygulaması ardında büyük bir ma­liyet bırakarak son buldu. 2021 yılının Aralık ayında başlayan bu uygulama dü­şük faiz politikasının yol açtığı döviz tale­binin önüne geçmek için ortaya konulmuş bir uygulamaydı. O günlerdeki koşullarda başarılı da oldu.

Aslında KKM, 1970’li yıllarda dara düş­müş Türkiye ekonomisinde başka bir ad ile uygulanmış bir uygulamanın (DCM uygu­laması) tekrarlanmasından başka bir şey değildi. Rahmet Turgut Özal 1970’lerin so­nunda uygulanan DCM uygulamasının res­men bittiği 1989 yılında kendine has üs­lubu ile gelecek yıllardaki siyasetçilere bu ve benzeri uygulamalardan kaçınılması gerektiği uyarısında bulunmuştur. Ancak 2021 yılına geldiğimizde Turgut Özal’ın bu uyarıları günümüz siyasetçilerinde karşı­lık bulmadı. Aynı hata siyasi gerekçelerden dolayı tekrar yapıldı. Umarım gelecekte bu uyarılar dikkate alınır.

KKM’nin maliyeti

Mahfi Eğilmez hocamızın tahminine gö­re KKM uygulamasının bütçeye maliyeti yaklaşık 60 milyar doları geçti.

Bu hesaplanan miktar sadece bütçeye et­kileri. Peki ya dolaylı etkileri?

Belki bu uygulama 2021 yılı sonunda bir kur krizinin yaşanmasının önüne geçti. Ama bugün karşı karşıya kaldığımızı bir­çok makroiktisadi dengesizliklerin de kay­nağını oluşturdu. Örneğin KKM uygulama­sına kaynaklık eden iktisadi anlayış düşük faiz uygulayarak enflasyonun düşürülebi­leceği fikrine dayanıyordu. Bu uygulama sonucunda bırakın enflasyonun düşmesi­ni, enflasyon hem yükseldi hem de nere­deyse kronik bir hale geldi.

Belki bugün benzer faiz politikasının iz­lenmesini isteyenler olabilir. Ama bilinme­lidir ki bugün şikâyet ettikleri sorunların kaynağı da bizzat bu tarz faiz politikasıdır.

KKM uygulamasının en önemli etkisi ise ekonomide ciddi miktarda servet transferi­ne yol açması ve bu yolla hem servet hem de gelir dağılımını bozmasıdır. Gelir ve servet üzerinden ülkedeki hane halkları arasın­da kalıcı bir kutuplaşma etkisi yaratması­dır. Dahası bugün KKM’nin başımıza açtığı enflasyonla mücadele etmek için uygulanan politikaların en önemli unsuru olan yüksek faiz uygulaması nedeniyle biriken servetle­rin ülkemizde üretken sermayeye dönüşü­mü neredeyse imkânsız hale gelmiştir.