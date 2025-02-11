Sosyal, ekonomik ve stratejik boyutları ile yeni hayvancılık desteği
Yapbozun parçalarının birleştirilmesi gibi… Tarımsal üretim planlaması ile ortaya çıkması beklenen o muhteşem resmin parçalarından birisi daha yerine yerleştiriliyor.
“Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi”, önce Cumhurbaşkanımız ve ardından Tarım ve Orman Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan İbrahim Yumaklı, projenin amacını, ülkemizin kırmızı et üretimini artırmak ve ithalatını azaltmak olarak ifade etti.
Projenin detaylarına baktığımızda, önceki hayvancılık projelerinin ötesinde, ayakları yere basan, birçok politika aracının kullanıldığı, kırmızı et üretimini artırmanın ötesinde birçok hedefi gerçekleştirmeye yönelik bir proje olduğu anlaşılabiliyor. O kadar ki desteğin boyutunun çok abartıldığı izlenimine bile kapılabiliyorsunuz. Hani futbol tabiriyle “Al da at!” der gibi, üretmek, işi büyütmek ve aile işletmesinin ötesine geçebilmek için her şey sağlanmış projede…
Bu destekten, en fazla 200 büyükbaş kapasiteli hayvancılık işletmeleri ile ilk kez hayvancılık yapacak olan genç kadınların faydalanacağını söylüyor Sayın Bakan.
2024 yılında uygulamaya konulan tarımsal üretim planlamasının felsefesine uygun destekler sunulmuş ve öncelikler de buna göre belirlenmiş durumda.
Öncelikler bağlamında; gençler ve kadınlar ile aile işletmeleri, deprem bölgesi, başarılı tarımsal örgütler ve tarımsal üretim planlamasında besi bölgesi olarak belirlenmiş illeri ifade ediyor Bakan Yumaklı.
Yeşil yakalılara ayrıcalık
İşletme başına 5-15 adet verilecek olan düve sayısı veterinerler, ziraat mühendisleri ve gıda mühendisleri için 30 adete kadar çıkıyor.
Düşünün bir defa, 6-7 ay sonra doğum yapacak olan sağlıklı ve verimli gebe düveler verilecek hak sahiplerine. Bu demektir ki bir yıl olmadan sürünüzü ikiye katlayabileceksiniz.
Hemen akla bu değerli hayvanların hastalanma veya ölüm riskleri geliyor. Devlet bunu düşünerek sizin adınıza TARSİM sigortanızı yapıyor ve siz bunun için bir bedel ödemiyorsunuz.
Bu kadar hayvanı aldınız, ancak bunların işletme giderleri de yüksek olacak. Devlet bunu da hesaplayarak can suyu sağlıyor ve aylık bir asgari ücret bedeli üzerinden ilk yıl için 270 bin TL karşılıksız destek veriyor.
İlk iki yıl zaten geri ödemeniz yok. Sonrasında da 3 ila 5 yıl sürecek ödemeler sübvansiyonlu olarak yapılacak. İlk iki yıl, toparlanma, ayağa kalkma ve büyümeye hazırlanma dönemi. Enflasyon oranları dikkate alındığında ise geri ödemelerin çok düşük meblağlarda olacağı öngörülebilir.
Proje için yoğun bir ilgi olacağı düşünülüyor. Başvuru detayları ve en sağlıklı bilgiler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alıyor. Başvurular il/ile tarım ve orman müdürlüklerine yapılıyor ve bir aylık süre var. Sayın Bakan, mart ayı başında, başvuru sonuçlarına göre hemen teslimatların yapılacağı vurgusunu yapıyor.
Kırmızı ette dışa bağımlılık en aza inebilir
Görünen o ki, bu defa, ithalatın kesilmesinin, kırmızı ette yeterliliğin sağlanmasının ve gençlerin sektörde tutulmasının önü açılıyor.
Ayrıca örgütlerin güçlendirilmesi, aile işletmelerinin yeter gelir düzeyine yükseltilmesi ve besi bölgeleri önceliklendirilerek tarımsal üretim planlamasının daha etkin hale getirilmesi de diğer önemli kazanımlar olarak görülüyor.
Son olarak bir hususu da belirtmek gerekiyor: Belirli aralıklarla projenin sonuçlarının takip edilmesi, etki analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda yeni düzenlemelere gidilmesi, yeni politikaların oluşumuna katkı sağlayacaktır.