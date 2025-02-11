Sosyal, ekonomik ve stratejik boyutları ile yeni hayvancılık desteği

Yapbozun parçalarının birleştirilmesi gibi… Tarımsal üretim planlaması ile ortaya çıkması beklenen o muhteşem res­min parçalarından birisi daha yerine yer­leştiriliyor.

“Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi”, önce Cumhurbaşkanımız ve ar­dından Tarım ve Orman Bakanımız tara­fından kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan İbra­him Yumaklı, projenin amacını, ülkemizin kırmızı et üretimini artırmak ve ithalatını azaltmak olarak ifade etti.

Projenin detaylarına baktığımızda, ön­ceki hayvancılık projelerinin ötesinde, ayakları yere basan, birçok politika aracı­nın kullanıldığı, kırmızı et üretimini artır­manın ötesinde birçok hedefi gerçekleştir­meye yönelik bir proje olduğu anlaşılabi­liyor. O kadar ki desteğin boyutunun çok abartıldığı izlenimine bile kapılabiliyorsu­nuz. Hani futbol tabiriyle “Al da at!” der gi­bi, üretmek, işi büyütmek ve aile işletmesi­nin ötesine geçebilmek için her şey sağlan­mış projede…

Bu destekten, en fazla 200 büyükbaş ka­pasiteli hayvancılık işletmeleri ile ilk kez hayvancılık yapacak olan genç kadınların faydalanacağını söylüyor Sayın Bakan.

2024 yılında uygulamaya konulan tarım­sal üretim planlamasının felsefesine uygun destekler sunulmuş ve öncelikler de buna göre belirlenmiş durumda.

Öncelikler bağlamında; gençler ve kadın­lar ile aile işletmeleri, deprem bölgesi, ba­şarılı tarımsal örgütler ve tarımsal üretim planlamasında besi bölgesi olarak belirlen­miş illeri ifade ediyor Bakan Yumaklı.

Yeşil yakalılara ayrıcalık

İşletme başına 5-15 adet verilecek olan düve sayısı veterinerler, ziraat mühendis­leri ve gıda mühendisleri için 30 adete ka­dar çıkıyor.

Düşünün bir defa, 6-7 ay sonra doğum ya­pacak olan sağlıklı ve verimli gebe düveler verilecek hak sahiplerine. Bu demektir ki bir yıl olmadan sürünüzü ikiye katlayabi­leceksiniz.

Hemen akla bu değerli hayvanların has­talanma veya ölüm riskleri geliyor. Devlet bunu düşünerek sizin adınıza TARSİM si­gortanızı yapıyor ve siz bunun için bir be­del ödemiyorsunuz.

Bu kadar hayvanı aldınız, ancak bunların işletme giderleri de yüksek olacak. Devlet bunu da hesaplayarak can suyu sağlıyor ve aylık bir asgari ücret bedeli üzerinden ilk yıl için 270 bin TL karşılıksız destek veri­yor.

İlk iki yıl zaten geri ödemeniz yok. Son­rasında da 3 ila 5 yıl sürecek ödemeler süb­vansiyonlu olarak yapılacak. İlk iki yıl, to­parlanma, ayağa kalkma ve büyümeye hazırlanma dönemi. Enflasyon oranları dikkate alındığında ise geri ödemelerin çok düşük meblağlarda olacağı öngörülebilir.

Proje için yoğun bir ilgi olacağı düşünü­lüyor. Başvuru detayları ve en sağlıklı bilgi­ler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alıyor. Başvurular il/ile tarım ve orman müdürlüklerine yapılıyor ve bir aylık süre var. Sayın Bakan, mart ayı başın­da, başvuru sonuçlarına göre hemen tesli­matların yapılacağı vurgusunu yapıyor.

Kırmızı ette dışa bağımlılık en aza inebilir

Görünen o ki, bu defa, ithalatın kesilme­sinin, kırmızı ette yeterliliğin sağlanma­sının ve gençlerin sektörde tutulmasının önü açılıyor.

Ayrıca örgütlerin güçlendirilmesi, aile işletmelerinin yeter gelir düzeyine yüksel­tilmesi ve besi bölgeleri önceliklendirile­rek tarımsal üretim planlamasının daha et­kin hale getirilmesi de diğer önemli kaza­nımlar olarak görülüyor.

Son olarak bir hususu da belirtmek ge­rekiyor: Belirli aralıklarla projenin sonuç­larının takip edilmesi, etki analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda yeni düzenle­melere gidilmesi, yeni politikaların oluşu­muna katkı sağlayacaktır.