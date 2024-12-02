Sosyal güvenlik mağdurları
Milyonlarca çalışan, milyonlarca emekli 2024’de umduğunu bulamadı. 3 Mart 2023’de EYT yasası çıktı. Emekliliğini hak edenler müracaatta bulundu. Emeklilik için prim gün sayısı ve erkeklerde 18 yaş baz alınarak 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayamayanlarda bu eksiklerini tamamladıklarında emekli olacaklar.
2024’de sosyal güvenlik sisteminde, sigortalılık statüsü, işe başlama tarihi gibi küçük farklarla emeklilik ve sosyal güvenlik haklarını kaybeden, mağduriyet yaşayan ve çözüm bekleyenleri mutlu edecek bir yıl olmadı.
Sosyal Güvenlik Çalışma Hayatı ve Emeklilik konularında yasal düzenleme bekleyen başlıca konular.
Kademeli emeklilik: 08/09/1999 sonrası 09/09/1999-30/04/2008 arasında sigortalı olanlar EYT sonrası mağdur olduklarını bir günle, bir ayla, bir yılla veya iki yılla EYT’li olamayanlar ise Kademeli Emeklilik beklentisine girdi.
Kademeli emeklilik hükümetin gündeminde değil ancak muhalefetin gündeminde, muhalefette bu konuda bu kesime mavi boncuk dağıtmak için mi gündemine aldı bilmiyoruz. CHP Genel Başkanı bu konuda açıklamalar yapıyor, sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Bu konu 2024’de tam anlamıyla gündem olamasa dahi seçime yakın zamanda en önemli gündem konularından biri olacak.
Staj ve çıraklık sigortası: Ülkemizde çırak ve stajyerlerin ilk işe başlama tarihi emeklilikte ilk işe giriş olarak kabul edilmiyor. 3 Mart 2023’e kadar EYT ile birlikte çok gündemde olan bir konuydu, ancak bu konuda da hükümetin bir çalışması yok, 2024’de staj ve çıraklık sigorta başlangıcı nedeniyle EYT’li olamayanlar için umutların azaldığı bir yıl oldu fakat bu konu da seçim zamanını bekleyen bir konu olduğu için belki 2024’de çok gündem olmadı ancak ilerleyen yıllarda bu konu da çok konuşulacak. Bu konuda da muhalefet çok net konuşuyor umut veriyor.
Düşük emekli aylıkları (ABO): Ülkemizin başlıca sorunu haline gelen düşük emekli aylıkları, emekli aylığı hesaplama sistemi emekliler ve emekli olmayıp çalışanlar ve ileride emekli olacaklar tarafından çok konuşuluyor. 2024’de defalarca bu konuda haberler yapıldı. Hükümetin Aylık Bağlama Oranlarında değişiklik yapacağı, daha fazla prim günü olanlar daha iyi emekli aylığı alacakları düzenlemelerin yapılacağı ifade edilse de 2024’de bu konu da bir yasal düzenleme yapılmadı. Emeklilerin beklediği seyyanen zam ya da intibak düzenlemeleri hayata geçirilmedi.
Bağ-Kur tescil mağdurları: 4.10.2000 öncesinde kendi adına işyeri açıp, şirket ortağı olup Bağ-Kur primi ödemeyenlerin 4.10.2000 öncesi Bağ-Kur günlerini ihya (canlandırma) hakları yok. Bu durumda olan binlerce kişi zorunluluk esasına dayanan Bağ- Kur primlerini ödemedikleri için Anayasal hak olan sigortalılık haklarını kaybettiler. 2023’de dönemin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bu konuda çalışmamız var, ellerinde esnaf odası, esnaf sicil ve ya vergi dairesinde kayıt hayıtları varsa bu kişiler geçmiş dönem haklarını alacaklar demişti ancak 2024’de Bağ- Kur tescil mağduriyeti sorunu çözülmedi, umutlar sonraki yıllara kaldı.
Bağ-Kur gün eşitleme 7200 gün: Bağ- Kur’dan 08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olan kadınlar 7200, erkekler 9000 gün ile, 09.09.1999 sonrasında sigortalı olan kadın ve erkekler 9000 prim günüyle emekli olurlar. Cumhurbaşkanı dahil bu konuda Bağ-Kur prim gün sayısının geri çekileceği, Bağ-Kur prim gün sayısının erkeklerde 7200, kadınlarda 5400 güne çekileceği her ne kadar ifade edilse de bu konuda maalesef 2024’de yasal bir düzenleme yapılmadı.
Memurların askerlik borçlanması sorunu: 08.09.1999 sonrasında sigortalı olanlar, öncesinde askerlik yapmışlarsa borçlanma süresi kadar işe başlama tarihi geriye çekilir ancak sadece SSK ve Bağ-Kur’lular için geçerlidir. Memurların maalesef böyle bir hakları yok. Bu durumda olan SSK ve Bağ-kur’lular askerlik borçlanması yaparak EYT’li olabiliyorlar ancak bu durumda olan memurlar EYT’li olamıyorlar. 2024’de bu konu basında geniş yer buldu. Davalar açıldı. Ancak mağduriyeti giderecek yasal bir düzenleme yapılmadı.
Doğum borçlanması mağdurları: Emeklilikte prim gün sayısı eksik olan kadınlar üç çocuğa kadar toplam 2160 gün doğum borçlanması hakkına sahiptirler.
Doğum borçlanması için öncelikle sigorta başlangıcının olması, daha sonra çocuklarını dünyaya getirmeleri gerekmektedir.
Önce çocuk dünyaya getirip, daha sonra sigortalı olan kadınlara doğum borçlanması hakkı verilmiyor. Adı doğum borçlanması ancak doğum yapan tüm kadınlar bu haktan yararlanamıyor. Bu konuda beklenti bir hayli fazla ancak yasal düzenleme yok.