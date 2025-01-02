Sosyal güvenlik sistemi en iyi dönemini yaşıyor! Emeklilere rahat rahat zam yapılabilir!
Milyonlarca emekli yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarına göre 2024’ün ikinci altı aylık enflasyon farklarını öğrenecekler ve bu oran emekli aylıklarına ilave edilecek.
2024’ün ilk altı aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ_Kur emeklilerine %24.73 oranında uygulanmıştı. Memur ve memur emeklilerine ise %19.31 oranında uygulanmıştı.
2024’ün ikinci yarısında;
Temmuz 3.23
Ağustos 2.47
Eylül 2.97
Ekim 2.88
Kasım 2.24
Aralık ayı enflasyonu yarın belli olacak, beklenti oranı %1.50-2 arasında, Aralık ayı için %2 oranında bir enflasyon çıkar ise altı aylık enflasyon farkı %16.86 oranında olacak.
Bizler aylardır ortalama %17 enflasyon farkı çıkacağını anlatıyoruz, yazıyoruz. Bu oranda emekli aylıkları artacak ancak emeklilerin beklentisi daha fazla çünkü emekli aylıkları değerini kaybetti. Emekli aylıklarının alım gücü değeri güncellenmeden sadece enflasyon farkı ile alım gücü değerinin artması mümkün değil.
Emeklilere enflasyon farkı sonrası ayrıca küçük bir oranda refah payı verileceğini düşünüyorum. Bu oranında maksimum 8 puan olacağını ve maksimum artışın enflasyon ve refah payı ile birlikte %25 olabileceğini düşünüyorum.
En düşük tamamlanan aylık tutarı olan 12.500TL’ninde bu ay yasal düzenleme ile 15.000TL olacağını öngörüyorum.
Emeklilerin beklentisi ise prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresine göre İNTİBAK, en kötü ihtimalle SEYYANEN artış!
SGK verilerine göre en son 2024/Ekim ayında Sosyal Güvenlik Kurumunu GELİR/ GİDER dengesine baktığımızda Gelirlerin Giderleri karşılama oranının %100,1 olduğunu görüyoruz.2022’de bu oran %96,2 yani EYT sonrası dahi gelir gider dengesinin bozulmadığı hatta EYT önceki dönemlerden dahi çok iyi olduğunu görüyoruz.
Yıllar itibarıyla sosyal güvenlik kurumu gelir gider dengesi
Gelirlerin giderleri karşılama oranı
2008 % 72,2
2010 % 78.1
2015 % 95,1
2020 % 87,5
2022 % 96,2
2023 % 98.2
2024 % 99.5
Hükümet verilerine göre Gelir Gider dengesi en iyi durumuna ulaşmış, gelir gider dengesinin bu kadar iyi olmasının sadece bir açıklaması var, emekli aylıkları ile SGK’nın gelirleri aynı oranda artmıyor yani emeklilere düşük artış yaparak, gelir gider dengesini oluşturuyor.
Hükümet Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir gider dengesini göz önüne alarak emeklilerin sesine kulak verecek mi yoksa ekonomi programını bahane edip asgari ücrette olduğu gibi bu konuyu da geçiştirmeye mi çalışacak!