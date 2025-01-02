Sosyal güvenlik sistemi en iyi dönemini yaşıyor! Emeklilere rahat rahat zam yapılabilir!

Milyonlarca emekli yarın TÜİK tarafın­dan açıklanacak enflasyon oranlarına göre 2024’ün ikinci altı aylık enflasyon fark­larını öğrenecekler ve bu oran emekli aylık­larına ilave edilecek.

2024’ün ilk altı aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ_Kur emeklileri­ne %24.73 oranında uygulanmıştı. Memur ve memur emeklilerine ise %19.31 oranında uy­gulanmıştı.

2024’ün ikinci yarısında;

Temmuz 3.23

Ağustos 2.47

Eylül 2.97

Ekim 2.88

Kasım 2.24

Aralık ayı enflasyonu yarın belli olacak, beklenti oranı %1.50-2 arasında, Aralık ayı için %2 oranında bir enflasyon çıkar ise altı aylık enflasyon farkı %16.86 oranında olacak.

Bizler aylardır ortalama %17 enflasyon far­kı çıkacağını anlatıyoruz, yazıyoruz. Bu oran­da emekli aylıkları artacak ancak emeklile­rin beklentisi daha fazla çünkü emekli ay­lıkları değerini kaybetti. Emekli aylıklarının alım gücü değeri güncellenmeden sadece enf­lasyon farkı ile alım gücü değerinin artması mümkün değil.

Emeklilere enflasyon farkı sonrası ayrıca küçük bir oranda refah payı verileceğini dü­şünüyorum. Bu oranında maksimum 8 puan olacağını ve maksimum artışın enflasyon ve refah payı ile birlikte %25 olabileceğini düşü­nüyorum.

En düşük tamamlanan aylık tutarı olan 12.500TL’ninde bu ay yasal düzenleme ile 15.000TL olacağını öngörüyorum.

Emeklilerin beklentisi ise prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresine göre İNTİBAK, en kötü ihtimalle SEYYANEN artış!

SGK verilerine göre en son 2024/Ekim ayında Sosyal Güvenlik Kurumunu GELİR/ GİDER dengesine baktığımızda Gelirlerin Giderleri karşılama oranının %100,1 oldu­ğunu görüyoruz.2022’de bu oran %96,2 yani EYT sonrası dahi gelir gider dengesinin bo­zulmadığı hatta EYT önceki dönemlerden da­hi çok iyi olduğunu görüyoruz.

Yıllar itibarıyla sosyal güvenlik kurumu gelir gider dengesi

Gelirlerin giderleri karşılama oranı

2008 % 72,2

2010 % 78.1

2015 % 95,1

2020 % 87,5

2022 % 96,2

2023 % 98.2

2024 % 99.5

Hükümet verilerine göre Gelir Gider den­gesi en iyi durumuna ulaşmış, gelir gider den­gesinin bu kadar iyi olmasının sadece bir açıklaması var, emekli aylıkları ile SGK’nın gelirleri aynı oranda artmıyor yani emeklile­re düşük artış yaparak, gelir gider dengesini oluşturuyor.

Hükümet Sosyal Güvenlik Kurumunun ge­lir gider dengesini göz önüne alarak emekli­lerin sesine kulak verecek mi yoksa ekonomi programını bahane edip asgari ücrette olduğu gibi bu konuyu da geçiştirmeye mi çalışacak!