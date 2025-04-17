“Sosyal yardım” çalışmayana değil; çalışamayana ve (çalışmaya teşvik için) çalışana verilmeli…

Karar alıcılar:

Kayıtdışılığı önlemek adına çaba harcadığını söylüyor…

İşveren ise:

“Yüksek cezalar”, “sürdürülebilirlik”, “verimlilik” gibi nedenlerle, çalışanını ka­yıt altına almak istiyor…

* * *

Ama…

“Annem için bakım yardımı alıyorum”;

“Aldığım sosyal yardımla çocuğumu oku­tuyorum, mutfak masraflarımı karşılıyo­rum” diyerek,

Çalışmak veya sosyal güvenlik sistemi­ne dahil olmak istemeyenlerin sayısı yük­seliyor…

* * *

Ve kayıtdışı artıyor…

* * *

Yani…

İstemekle olmuyor…

“Gerçekleştirmek için”, sorunu ortaya koymak ve şartları hazırlamak gerekiyor…

* * *

Örneğin tarım…

Hep birlikte, “Çiftçi zarar edecek”, “Arz düşecek, fiyatlar yükselecek” diye don/sel gibi afetlerde üzülüyoruz…

* * *

Ama…

Daldaki, tarladaki ürünün “işgücü açığı”, “yüksek maliyet” gibi nedenlerle “TOPLA­NAMAMASI AFETİNE”, dondan/selden daha vahim olmasına rağmen önem vermi­yoruz…

VELHASIL

Don nedeniyle gerçekleşen zararları tela­fi etmeye çalışıyoruz…

Sonra mı?

Afetlerin olabileceği “yüksek riskli” böl­gelerde dahi önlem almamaya devam edi­yoruz…

* * *

Tıpkı…

Sosyal yardım alan sayısının 15 milyon kişiyi aşmasına rağmen, bunu bir AFET'ten saymayıp, önlem almaya çalışmadığımız gibi…

* * *

Tekrar edelim:

Çalışamayan ile çalışmayan ayırt edilme­li… Çalışamayana ve ayrıca çalışana (teşvik amacıyla) (daha fazla) “çocuk/yaşlı bakım yardımı” yapılmalıdır…