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Sporcular da Maliye'nin radarında

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM [email protected]

Hazine ve Maliye Bakanlığı tara­fından kayıt dışı ekonomi ile mü­cadele kapsamında değişik sektörle­re denetimler yapılmakta, kimi zaman ise denetim yapılacak sektörlerle ilgi­li olarak veriler paylaşılmaktadır.

Geç­tiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şimşek tarafından sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açık­lamada kazançlarını doğru beyan etme­yen sporcuların izaha davet edileceği ve ödenmeyen vergilerin cezalı olarak tah­sil edileceği belirtilmiştir. Aynı tarihte Anadolu Ajansı tarafından verilen ha­berde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ta­rafından farklı spor dallarında 1.900 kişinin ücretinin incelendiği ve son 3 yılda yaklaşık 5 Milyar Liralık kayıt dışı gelir saptandığı açıklandı. Bunun üzerine gözler sporcuların vergilendir­me usul ve esaslarına çevrildi.

Sporcular gelir vergisi beyannamesi verecek

7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ya­yımlanan 7194 Sayılı Kanunla sporcu üc­retlerinin vergilendirilmesinde, tevkifat esası korunmakla birlikte beyan esası­na geçilmiş bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanununa göre, sporculara transfer üc­reti veya başka adlarla yapılan her tür­lü ödemeler ücret olarak tarif edilmek­le birlikte, ücretlerin vergilemesinden farklı bir düzenlemeye gidilerek Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72. maddesi­ne göre beyana dayanan vergileme esası getirilmiştir.

Buna göre sporculara;

a)Lig usulüne tabi spor dallarında; 1) En üst ligdekiler için %20, 2) En üst al­tı ligdekiler için %10, 3) Diğer liglerdeki­ler için %5,

b)Lig usulüne tabi olmayan spor dalla­rındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabaka­lara katılmaları karşılığında yapılan öde­melerden %5 oranında tevkifat yapılır.

Sporcuların elde etmiş olduğu gelir­lerin 2021 yılı için 650 Bin Lirayı, 2022 yılı için 880 Bin Lirayı, 2023 yılı için 1.9 Milyon Lirayı ve 2024 yılı için 3 Mil­yon Lirayı geçmesi halinde bunlar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zo­rundadır. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen gelirler üze­rinden hesaplanan gelir vergisinden, spor kulüpleri tarafından vergi dairesi­ne ödenmiş olması şartıyla kesilen ver­giler mahsup edilir.”

Sporcular izaha davet edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı verile­rine göre, son üç yılda 5 Milyar Liralık kayıt dışı gelir saptanan sporcular Ge­lir İdaresi Başkanlığı tarafından “izaha davet” edilerek neden beyanname ver­mediklerinin açıklanması istenilecek. Kendilerine izaha davet yazısı gönderi­len sporcular, yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde izah değer­lendirme komisyonuna yazılı veya söz­lü açıklama yapabilirler. İzahı yeterli görülmeyen ve kabul edilmeyen spor­cuların kayıt dışı bıraktıkları gelirleri ile ilgili olarak beyanname vermemele­ri halinde incelemeye ya da takdir ko­misyonuna sevk işlemi yapılarak mat­rahları takdir edilecektir.

Beyan uygulamasının sorunları

Daha önce beyanname vermemiş ve net ücretlerle anlaşma yapmış, tevkifa­ta dahi muhatap olmamış olan bir sek­törün disipline edilerek beyanname vermesinin kolay olmayacağını düşün­mekteyiz. Ayrıca bir yıl veya daha kısa sürede ülkemizde kalmış ve beyana ta­bi ücret geliri elde etmiş yabancı spor­cuların beyanname vermeden ülkeleri­ne dönmüş olmaları halinde bunların vergilendirme ile ilgili tebliğ ve tahsilat problemlerinin yaşanmaması kaçınıl­mazdır. Bize göre vergilemede eşitlik ve adalet ilkelerine uygun olarak spor­cuların elde ettikleri gelirler farklı bir vergilendirme esasına tabi olmayıp üc­retlerin vergilendirilmesi esasına göre vergiye tabi tutulmalıdır.

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