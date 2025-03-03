SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı çalışmalarım var hangisinden emekli olacağım

3 Mart 2023’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT yasası çıkmıştı. Üzerinden bugün tam iki yıl geçti. EYT için çok büyük bir mücadele veren kendi haklarını mücadele ederek alan tüm EYT’li­leri tekrar tebrik ediyorum.

-EYT ile yaklaşık 2 milyon 900 bin kişi emek­li oldu.

-EYT yasası çıkmasaydı 700 bin kişi zaten emekli olacaktı

-EYT ile 2 milyon 200 kişi yaşını beklemeden emekliliğine kavuştu.

-EYT ile yaş beklemesine gerek kalmayan 2 milyon 200 bin kişinin büyük bir kısmı 4/A SSK’dan emekli oldu. SSK’dan zaten EYT yasa­sı çıkmasa da emekli olacakların dışında emekli­lik hakkı elde edenlerin 2 milyonu SSK’dan emek­li oldu.

-Yaklaşık 150 bin kişi Bağ-Kur’dan, 50 bin kişi Emekli Sandığı’ndan emekli oldu.

-EYT sonrası yaş beklemeden emeklilik hakkı elde etmiş ancak emekli olmamış, olamamış yak­laşık bir buçuk milyon kişi var.

EYT yasası sonrasında durumu net olanlar ya­sa çıktığında emeklilik için başvurularını yapmış­lardı.

Eksiği olanlar ise eksiklerini tamamlamaya ça­lışıyor.

Bugün emeklilikte kafaları en çok karıştıran ‘’Hangi statüden emekli olacağım’’ sorusuna cevap yazmaya çalışacağım.

SSK mı? Bağ-Kur mu? Emekli Sandığı mı? Ban­ka Sandığı mı?

1 Ekim 2008 tarihine kadar ilk sigorta başlangı­cı olanlar son 2.520 gün ödenen primlere bakıla­rak hangi statüden emekli olacakları belirlenir. 1 Ekim 2008’den sonra sigorta başlangıcı olanların emekliliğinde son 2.520 güne bakılmayacak, top­lam ödenen prim gün sayısı içinde hangi statüden çok gün varsa o statüden emekli olacak.

8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda emeklilikte yaş şartı yok. Birden fazla statüde çalı­şanların son ödenen 7 yıla değil son ödenen 2.520 güne bakılarak hangi statüden emekli olacağı be­lirlenir.

1980 doğumlu kadın sigortalı 1998’de 4/a SSK olarak başlamış, daha sonra 2004 yılında devlet memuru olmuş 4.500 gün memuriyette geçen gün­leri var, SSK’da 500, Bağ-Kur’da 720, banka sandı­ğında 540 gün olmak üzere toplam 6.260 günü var.

7.200 günle Emekli Sandığı’ndan emekli olabi­lir. 7.200 gün için 940 gün eksik, son 2.520 gün için hangi statülerden primleriniz ödenmiş ise her yılı boş bir kağıda yazın.

Son 2.520 gün ödenen primlerden en çoğu 840 gün ile Emekli Sandığı’nda;

Kadın sigortalı 8 Eylül 1999 tarihine kadar si­gorta başlangıcı var, son 2520 gün içinde Emek­li Sandığı günleri fazla olduğundan Emekli San­dığı’ndan 7.200 prim günüyle emeklilik hakkı var ancak 4/A SSK’lı olarak çalışmakta, her ne kadar da 2.520 gün primleri içinde Emekli San­dığı fazla gibi gözükse de prim eksikliğinden do­layı SSK’lı çalışmaya devam edip eksiklerini ta­mamladığında emekli sandığından emekli ola­mayacak.

301 gün daha SSK’lı çalışır ise 301 gün sonra son 2.520 gün içinde SSK günü 721, Bağ-Kur 720, Emekli Sandığı 539, banka sandığında 540 günü olur, son 2.520 gün içinde SSK gün sayısı en faz­la olacağından 301 gün aralıksız SSK’lı çalışır ise SSK’dan 4/A’dan emekli olabilecek.

Dikkatli olmak lazım

Görüldüğü gibi emeklilik hesaplamalarının çok dikkatli yapılması gerekiyor. SSK’dan ilk işe başlama tarihine göre yaş şartı olmadan 5.900 günle emeklilik hakkı olduğu halde ve toplam 6.260 gün primi olmasına rağmen son 2.520 gün içinde 4/A günleri eksik olduğunda 301 gün daha çalışarak 6.561 günle SSK’dan emekli olmak zo­runda kalacak.

Yazılarımla sizlerle beraber olduğum DÜNYA Gazetemizin de bugün 45.yıl dönümü, onlarca yıldır varlığını sürdüren büyük bir ailenin içinde bulunmak benim içinde mutluluk verici. DÜNYA Gazetesi’nin 45. yılını kutluyorum, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.