SSK’dan emekli olmak avantajlı
1.10.2008 tarihine kadar ilk sigortalı başlangıcı olanların emekliliklerinde son 2 bin 520 güne bakarak hangi statüden emekli olacakları belirlenir.
1.10.2008’den sonra sigortalı olanların birden fazla statüde primi yatırılmışsa son 2 bin 520 güne bakılmaz en çok hangi statüden prim günü varsa o statüden emekli olurlar.
Emekli olmak için 8-9-1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olanlar ya da sonrasında sigortalı olup borçlanmalarla işe başlama tarihini geriye çekerek 8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olmuş olanlardan emeklilikte yaş şartı aranmaz.
SSK’da ilk işe başlama tarihine göre kademeli olarak 5 bin -5 bin 975 gün arasında gün istenir. Bağ-Kur’dan ise kadınlar 7 bin 200 gün erkekler 9 bin günle yaşa tabi olamadan emekli olurlar.
Yüzde 25-30 daha düşük aylık alır
Emeklilikte birden fazla statüde prim ödenmiş ise son ödenen 2 bin 520 gün içinde 1260 günden fazla hangi statüden prim ödenmiş ise o statüden emekli olunur.
SSK’dan emekli olmak, Bağ-Kur’a göre daha avantajlıdır. Bağ-Kur’dan emekli olmak için SSK’ya göre daha fazla prim istenir. Bağ-Kur’dan daha fazla prim günü olanlar SSK’ya göre %25-%30 arasında daha düşük emekli aylığı alırlar.
SSK’dan emekli olup Bağ-Kur’a göre hem daha az prim ödeyip hem de daha yüksek emekli aylığı almak için son 2 bin 520 gün içinde SSK günlerinin daha fazla olması gerekir.
28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ve zorunlu Bağ-Kur’lu olması gereken kişi, kendi şirketi dışında başka bir işyerinde sigortalı çalışabilir. Bu durumda Bağ-Kur devreye girmez. Ancak bu durumda olanların sahte sigortalılığa dikkat etmesi gerekir. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmadan SSK’dan emekli olmak için kendisini sigortalı gösteriyorsa bu durum son derece tehlikelidir.
Son 2 bin 520 güne dikkat
Eksik günlerini isteğe bağlı sigorta primi şeklinde ödeyenlerin ödediği primler Bağ- Kur statüsünde değerlendirilir. Özellikle SSK’dan emekli olacakların isteğe bağlı sigorta primi öderken son 2520 gün kuralına dikkat etmesi gerekir.
İsteğe bağlı Bağ-Kur primi ödeyerek son 2 bin 520 gün kuralına dikkat ederek SSK’dan emekli olma durumunuz mevcuttur.
SSK’dan mı emekli olayın, Bağ-Kur’dan mı sorusunun cevabı tabi ki SSK daha avantajlı olduğu için SSK’dır. Ancak SSK’dan emekli olmak için birden fazla statüde priminiz ödenmişse (SSK-Bağ- Kur-Emekli Sandığı) son 2 bin 520 güne dikkat etmeniz gerekir.
Özellikle SSK’dan emekli olmak için çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı (SSK’lı) göstermekte son derecek tehlikelidir.