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SSK’dan emekli olmak avantajlı

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

1.10.2008 tarihine kadar ilk sigortalı baş­langıcı olanların emekliliklerinde son 2 bin 520 güne bakarak hangi statüden emek­li olacakları belirlenir.

1.10.2008’den son­ra sigortalı olanların birden fazla statü­de primi yatırılmışsa son 2 bin 520 güne bakılmaz en çok hangi statüden prim günü varsa o statüden emekli olurlar.

Emekli olmak için 8-9-1999 tarihine ka­dar sigorta başlangıcı olanlar ya da son­rasında sigortalı olup borçlanmalarla işe başlama tarihini geriye çekerek 8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olmuş olanlardan emeklilikte yaş şartı aranmaz.

SSK’da ilk işe başlama tarihine göre kademeli olarak 5 bin -5 bin 975 gün ara­sında gün istenir. Bağ-Kur’dan ise kadın­lar 7 bin 200 gün erkekler 9 bin günle yaşa tabi olamadan emekli olurlar.

Yüzde 25-30 daha düşük aylık alır

Emeklilikte birden fazla statüde prim ödenmiş ise son ödenen 2 bin 520 gün için­de 1260 günden fazla hangi statüden prim ödenmiş ise o statüden emekli olunur.

SSK’dan emekli olmak, Bağ-Kur’a göre daha avantajlıdır. Bağ-Kur’dan emekli ol­mak için SSK’ya göre daha fazla prim iste­nir. Bağ-Kur’dan daha fazla prim günü olanlar SSK’ya göre %25-%30 arasında daha düşük emekli aylığı alırlar.

SSK’dan emekli olup Bağ-Kur’a göre hem daha az prim ödeyip hem de daha yüksek emekli aylığı almak için son 2 bin 520 gün içinde SSK günlerinin daha fazla olması gerekir.

28/02/2011 sonrasında kendi adına iş­yeri olan ve zorunlu Bağ-Kur’lu olması gereken kişi, kendi şirketi dışında başka bir işyerinde sigortalı çalışabilir. Bu du­rumda Bağ-Kur devreye girmez. Ancak bu durumda olanların sahte sigortalılığa dikkat etmesi gerekir. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmadan SSK’dan emek­li olmak için kendisini sigortalı gösteriyor­sa bu durum son derece tehlikelidir.

Son 2 bin 520 güne dikkat

Eksik günlerini isteğe bağlı sigorta primi şeklinde ödeyenlerin ödediği primler Bağ- Kur statüsünde değerlendirilir. Özellikle SSK’dan emekli olacakların isteğe bağlı si­gorta primi öderken son 2520 gün kuralına dikkat etmesi gerekir.

İsteğe bağlı Bağ-Kur primi ödeyerek son 2 bin 520 gün kuralına dikkat ede­rek SSK’dan emekli olma durumunuz mevcuttur.

SSK’dan mı emekli olayın, Bağ-Kur’dan mı sorusunun cevabı tabi ki SSK da­ha avantajlı olduğu için SSK’dır. Ancak SSK’dan emekli olmak için birden faz­la statüde priminiz ödenmişse (SSK-Bağ- Kur-Emekli Sandığı) son 2 bin 520 güne dikkat etmeniz gerekir.

Özellikle SSK’dan emekli olmak için ça­lışmadan sağda solda kendisini sigortalı (SSK’lı) göstermekte son derecek tehlike­lidir.

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