Stil sahibi erkeklerin plaj çantası
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Yaz, erkek stilinin en yalın ama en etkileyici hâlini sergilediği dönemdir. Kat kat giyinmenin yerini hafif kumaşlar, doğal renkler ve sade kombinler alırken, plaj modası da artık yalnızca denize girmek için seçilen kıyafetlerden ibaret değil. Günümüz erkeği için plaj stili; konfor, kalite ve zarafetin bir araya geldiği yaşam tarzının önemli bir parçası.
Bu sezonun en önemli parçası hiç kuşkusuz iyi kesimli orta boy mayo. Ne fazla kısa ne de diz altına uzanan modeller... Lacivert, kum beji, zeytin yeşili, beyaz ve toprak tonları yazın en güçlü renk paletini oluştururken, ince çizgiler ve minimal desenler modern bir görünüm sunuyor.
İyi seçilmiş aksesuarların gücü
Mayo üzerine alınacak beyaz veya taş renginde keten bir gömlek ise plaj stilinin vazgeçilmez tamamlayıcısı. Gün boyunca güneşten korurken, plajdan sahil restoranına veya marinaya geçerken de zahmetsiz bir şıklık sağlıyor. Aynı şekilde keten şortlar ve hafif pamuklu pantolonlar da yaz gardırobunun yatırım parçaları arasında yer alıyor.
Aksesuar seçiminde ise kalite her zamankinden daha önemli. UV korumalı bir güneş gözlüğü, hasır veya sade bir şapka modeli, kanvas, hasır plaj çantası, deri sandaletler ve espadriller görünümü tamamlayan temel parçalar arasında. İyi seçilmiş aksesuarlar, en sade kombini bile güçlü bir stile dönüştürebiliyor.
Zamansız şıklığın dili
Elbette yaz stilinin en önemli tamamlayıcısı bakımlı bir görünüm. Güneş koruyucu kullanmak, cildi nemli tutmak ve doğal bir bakım rutini oluşturmak artık stilin ayrılmaz bir parçası. Çünkü şıklık yalnızca kıyafetle değil, özenli bir görünümle anlam kazanıyor.
Her yaz yeni trendler konuşuyoruz… Renkler, desenler değişiyor, "olmazsa olmaz" listeleri uzayıp gidiyor. Ama bu yaz da yine aynı noktaya çıkıyoruz. Gerçek stil, gösterişten çok dengeyle ilgili. Kaliteli parçaları doğru kombinlemek, kendine yakışanı bilmek ve bunu doğal bir özgüvenle taşımak... Plajda en çok dikkat çekenler de çoğu zaman en renkli ya da en pahalı giyinenler değil, bunu en iyi yapanlar oluyor. Çünkü modanın dili sürekli değişse de zamansız şıklığın dili pek değişmiyor.
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