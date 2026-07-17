Stil sahibi erkeklerin plaj çantası

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Yaz, erkek stilinin en yalın ama en etkileyici hâlini sergilediği dönemdir. Kat kat giyinmenin ye­rini hafif kumaşlar, doğal renk­ler ve sade kombinler alır­ken, plaj modası da artık yalnızca denize girmek için seçilen kıyafetler­den ibaret değil. Gü­nümüz erkeği için plaj sti­li; konfor, kalite ve zarafetin bir araya geldiği yaşam tarzının önemli bir parçası.

Bu sezonun en önemli par­çası hiç kuşkusuz iyi kesimli orta boy mayo. Ne fazla kısa ne de diz altına uzanan mo­deller... Lacivert, kum beji, zeytin yeşili, beyaz ve toprak tonları yazın en güçlü renk pa­letini oluştururken, ince çizgiler ve minimal desenler modern bir görünüm sunuyor.

İyi seçilmiş aksesuarların gücü

Mayo üzerine alınacak beyaz veya taş renginde keten bir göm­lek ise plaj stilinin vazgeçilmez ta­mamlayıcısı. Gün boyunca güneş­ten korurken, plajdan sahil resto­ranına veya marinaya geçerken de zahmetsiz bir şıklık sağlıyor. Aynı şekilde keten şortlar ve hafif pa­muklu pantolonlar da yaz gardıro­bunun yatırım parçaları arasında yer alıyor.

Aksesuar seçiminde ise kalite her zamankinden daha önemli. UV korumalı bir güneş gözlüğü, hasır veya sade bir şapka mode­li, kanvas, hasır plaj çantası, deri sandaletler ve espadriller görü­nümü tamamlayan temel parça­lar arasında. İyi seçilmiş aksesu­arlar, en sade kombini bile güçlü bir stile dönüştürebiliyor.

Zamansız şıklığın dili

Elbette yaz stilinin en önemli ta­mamlayıcısı bakımlı bir görünüm. Güneş koruyucu kullanmak, cildi nemli tutmak ve doğal bir bakım rutini oluşturmak artık stilin ayrıl­maz bir parçası. Çünkü şıklık yal­nızca kıyafetle değil, özenli bir gö­rünümle anlam kazanıyor.

Her yaz yeni trendler konuşuyo­ruz… Renkler, desenler değişiyor, "olmazsa olmaz" listeleri uzayıp gi­diyor. Ama bu yaz da yine aynı nok­taya çıkıyoruz. Gerçek stil, göste­rişten çok dengeyle ilgili. Kalite­li parçaları doğru kombinlemek, kendine yakışanı bilmek ve bunu doğal bir özgüvenle taşımak... Plaj­da en çok dikkat çekenler de çoğu zaman en renkli ya da en pahalı gi­yinenler değil, bunu en iyi yapanlar oluyor. Çünkü modanın dili sürek­li değişse de zamansız şıklığın dili pek değişmiyor.