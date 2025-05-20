Şura kararları ve gelecek vizyonu

Ocak ayında başlayan ve nisan sonun­da tamamlanan 4. Tarım Orman Şu­rası’nda alınan 86 karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilan edildi.

Akademisyenler, sivil toplum, özel sektör ve kamu uzmanlarından oluşan 1600 paydaşın aktif katılımı ve oybirliği ile belirlenen 373 hedef ve 2 bin 977 stra­tejiden çıkartılan 86 karar sonuç bildirge­sinde yer aldı.

Toplantının başında, Şura süreci­ni, vizyonlarını ve amaçlarını ortaya ko­yan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yu­maklı’nın tatlı heyecanı fark ediliyordu. Programın Çiftçiler Günü’nde yapılması, salonun büyük bölümünün eli nasırlı üre­ticilerden oluşması, Şura için en uygun hasat zamanının ve yerinin seçildiğinin göstergesiydi.

Kararların odağında “su” var

Açıklanan kararların ilki tarımsal üre­tim planlamasına verilen güçlü desteği ve stratejik ürün sayısının artırılarak deva­mına ilişkin. Son yaşanan kuraklık ve don afetinden alınan dersler ile tarımsal üre­tim planlamasının TARSİM süreçleri ile uyumlaştırılması kararı yerinde bir tespit.

İlan edilen 86 kararda en büyük pay, 11 kararla su konusuna ait. Su Kanunu ve Taşkın Kanunu önerisinden su ile ilgili kurum ve kuruluşların yeniden organize edilmesine kadar birçok kritik konu de­ğerlendirilmiş.

Yağmur suyu hasadı başta olmak üzere alternatif su kaynaklarının değerlendiril­mesi, 2030 yılına kadar kişi başına gün­lük su tüketiminin 150 litreden 120 litreye düşürülmesi, açık kanal sulamadan kapalı sulama sistemlerine geçilmesi, 25 havzada Kuraklık Karar Destek Sisteminin kurul­ması, peyzaj alanlarında daha az su tüke­ten bitki türlerinin yaygınlaştırılması, ne­hir havzalarının tamamında Ulusal Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sisteminin kurul­ması, içme suyu şebekelerindeki kayıpla­rın 2030’a kadar yüzde 32’den yüzde 25’e indirilmesi ve nihayet milli servetimiz ye­raltı su rezervlerinin korunması konula­rında önemli kararlara imza atılmış.

İklim, kuraklık, taşkınlar ve orman ko­nusundaki birçok maddenin de su ile ilin­tili olduğunu, bu nedenle suyun, toplam kararların yüzde 25’inde doğrudan veya dolaylı olarak yer aldığını ve şuranın mer­kezine oturduğunu söyleyebiliriz.

Yüzde 29’lardaki küçükbaş hayvancılı­ğın toplam kırmızı et üretimindeki payı­nın %35 düzeyine çıkartılması ve bununla uyumlu şekilde meraların korunmasına ve ıslahına yönelik alınan kararlar, hayvancı­lık politikalarına yön verecek nitelikte.

Neredeyse tamamen Afgan ve Suriyelile­re teslim edilen çobanlık konusunda sosyal güvence, mesleki yeterlilik ve uygulamalı eğitim verilmesi kararı dikkat çekiyor.

Sayıları 61 olan ve 14’ünde üretimin baş­ladığı Organize Tarım Bölgeleri konusuna güçlü bir destek var. Katma değerli ürün­lere dönüştürülerek ihracatın artırılması­na yönelik stratejiler geliştirilmesine, ta­rıma dayalı sanayi tesisleri, tarım odak­lı teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge merkezlerinin kurulmasına ve kümelen­meye gidilmesine yönelik kararlar da var.

Kırsal kalkınma, kırsalda yaşamın iyi­leştirilmesi, güvenli gıda, gıda kaybı, tek sağlık yaklaşımı, sıfır atık, dijitalleşme, finansman, örgütlenme, biyoçeşitlilik, ta­rım diplomasisi ve dış ticaret konularında alınan çok sayıda karara diğer yazılarımız­da yer vermeye çalışacağız.

Şimdi kararları hayata geçirme zamanı

Şuralar, farklı fikirlerin çarpıştığı, söy­leyecek bir fikri olanın bunu rahatlıkla ifa­de edebildiği, sonunda ortak akılla damı­tılmış bilgilerin kararlara dönüştüğü yer­lerdir. Bu bakımdan, altı ay süren yoğun çalışmalardan çıkan kararlar, özellikle po­litika geliştirici ve uygulayıcılar tarafın­dan özenle değerlendirilmeli, tüm paydaş­lar tarafından bunun takibi yapılmalıdır.