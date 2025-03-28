Sürdürülebilir kalkınmanın üç şartı: Barış, adalet ve güçlü kurumlar
Sürdürülebilirliğin çevresel boyutuna odaklanan kurumlara “çevresel, sosyal, ekonomik amaçlar” için eş zamanlı çalışmanın ve üç boyuttaki dengenin önemini hatırlatıyorum. Sacayağı gibiler, aralarında birbirini etkileyen sağlam bağlar var. Sosyal sorunlar ekonomiyi ve çevreyi de etkiliyor. İşte bu nedenle Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” meseleye bütünsel yaklaşıyor.
Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl, adil ve herkesi kucaklayan toplumlara ihtiyacımız var. SKA16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar “sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis edin, herkes için adalete erişimi sağlayın, her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturun” diyor.
Başka neler diyor? Tüm dünyada herkes etnik kökeni, inancı, cinsel tercihi ne olursa olsun mahallesinde korkmadan yaşayabilmeli, çocuklar güven içinde okullarına gidebilmeli. Görüşleri ifade edebilme özgürlüğü garanti altına alınmalı. Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmaları oluşturulmalı. İnsanlar yaşamlarını etkileyen karar süreçlerine katılabilmeliler. Ulusal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak bilgiye kamu erişimi sağlanmalı ve temel özgürlükler korunmalı. Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcılık gözetmeyen yasalar ve politikalar uygulanmalı.
Sorumluluk daha çok ve yaygın eğitimi gerektiriyor
Çevresel, sosyal, ekonomik sürdürülebilirlik için SKA’nın uygulanmasından dünyadaki tüm uluslararası, ulusal ve yerel kurumlar sorumlu. Bu nedenle daha çok ve yaygın bilgi erişimine ve eğitime ihtiyacımız var.
Dünya Ekonomik Forumu “Geleceğin Meslekleri 2025” raporu şu soruyu soruyor: “İş gücü değişiyor, siz bu dönüşüme hazır mısınız?” SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel Podcast konuğum oldu. “Rapora göre iş dünyasında yeşil beceriler gerekiyor ve iş gücünün %59’unun bu becerileri kazanmak için eğitime ihtiyacı var” diyerek şunları söyledi: “İş dünyasına iklim değişikliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik konularında liderlik edecek güçlü, donanımlı uzmanlara ihtiyaç var.
İş gücünü dönüştürmek ve çalışanlarına yeni yetenekler kazandırmak isteyen şirketler ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyen profesyoneller için, geleceğin sürdürülebilirlik liderlerini yetiştirmek üzere SustainHUB Academy’yi kurduk. 20 yılı aşkın süredir iş dünyasına sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda rehberlik eden bir kurum olarak bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı, Özyeğin Üniversitesi’nin akademik yetkinliğiyle birleştirdik.” İlk sertifika programı 9 Nisan 2025’te başlıyor. Kurumsal çalışma deneyimi olan ve sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller eğitime katılabilir. 80 saat ve 7 modülden oluşan program teorik bilgiyle uygulamalı eğitimi birleştiriyor. Bilgi için sustainhubacademy.skdturkiye.org
Ortak amaçlar için güçlü ortaklıklar gerek
Sürdürülebilir kalkınma için akademinin bilgisi, sektörün deneyimi ve sivil toplumun gücü ile harmanlanan böyle değerli daha fazla eğitim ve gelişim programlarına ihtiyacımız var. Bunun için barış, adalet ve güçlü kurumların var olduğu ve var olabileceği sağlam demokratik bir zemin gerek. Kalkınabilmek için güçlü kurumlar, güçlü kurumlar için de adalet ve demokrasi gerek.
* Podcast: Sürdürülebilir Yaşam Okulu #088 Yeni Dünyada Yeşil Dönüşüm Yolunda Öncü Paydaş Ortak Öğrenen Olmak