Sürdürülebilir kalkınmanın üç şartı: Barış, adalet ve güçlü kurumlar

Sürdürülebilirliğin çevresel boyutuna odaklanan kurumlara “çevresel, sos­yal, ekonomik amaçlar” için eş zaman­lı çalışmanın ve üç boyuttaki dengenin önemini hatırlatıyorum. Sacayağı gibiler, aralarında birbirini etkileyen sağlam bağ­lar var. Sosyal sorunlar ekonomiyi ve çev­reyi de etkiliyor. İşte bu nedenle Birleş­miş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” meseleye bütünsel yaklaşıyor.

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl, adil ve herkesi kucaklayan toplumlara ihtiyacımız var. SKA16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar “sürdürülebilir kalkın­ma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis edin, herkes için adalete erişimi sağ­layın, her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturun” diyor.

Başka neler diyor? Tüm dünyada her­kes etnik kökeni, inancı, cinsel tercihi ne olursa olsun mahallesinde korkma­dan yaşayabilmeli, çocuklar güven için­de okullarına gidebilmeli. Görüşleri ifa­de edebilme özgürlüğü garanti altına alınmalı. Her düzeyde duyarlı, kapsayı­cı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmaları oluşturulmalı. İnsanlar yaşamlarını etkileyen karar süreçleri­ne katılabilmeliler. Ulusal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak bilgiye kamu erişimi sağlanmalı ve temel özgürlükler korunmalı. Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcılık gözetmeyen ya­salar ve politikalar uygulanmalı.

Sorumluluk daha çok ve yaygın eğitimi gerektiriyor

Çevresel, sosyal, ekonomik sürdürüle­bilirlik için SKA’nın uygulanmasından dünyadaki tüm uluslararası, ulusal ve yerel kurumlar sorumlu. Bu nedenle da­ha çok ve yaygın bilgi erişimine ve eğiti­me ihtiyacımız var.

Dünya Ekonomik Forumu “Geleceğin Meslekleri 2025” raporu şu soruyu so­ruyor: “İş gücü değişiyor, siz bu dönü­şüme hazır mısınız?” SKD Türkiye Yö­netim Kurulu Başkanı Ediz Günsel Po­dcast konuğum oldu. “Rapora göre iş dünyasında yeşil beceriler gerekiyor ve iş gücünün %59’unun bu becerileri ka­zanmak için eğitime ihtiyacı var” diye­rek şunları söyledi: “İş dünyasına iklim değişikliği, döngüsel ekonomi ve sürdü­rülebilirlik konularında liderlik edecek güçlü, donanımlı uzmanlara ihtiyaç var.

İş gücünü dönüştürmek ve çalışanları­na yeni yetenekler kazandırmak isteyen şirketler ve kariyerini bu alanda geliş­tirmek isteyen profesyoneller için, gele­ceğin sürdürülebilirlik liderlerini yetiş­tirmek üzere SustainHUB Academy’yi kurduk. 20 yılı aşkın süredir iş dünyası­na sürdürülebilir kalkınma yolculuğun­da rehberlik eden bir kurum olarak bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı, Özyeğin Üniversitesi’nin akademik yetkinliğiy­le birleştirdik.” İlk sertifika programı 9 Nisan 2025’te başlıyor. Kurumsal çalış­ma deneyimi olan ve sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak isteyen profes­yoneller eğitime katılabilir. 80 saat ve 7 modülden oluşan program teorik bilgiy­le uygulamalı eğitimi birleştiriyor. Bilgi için sustainhubacademy.skdturkiye.org

Ortak amaçlar için güçlü ortaklıklar gerek

Sürdürülebilir kalkınma için akade­minin bilgisi, sektörün deneyimi ve sivil toplumun gücü ile harmanlanan böyle değerli daha fazla eğitim ve gelişim prog­ramlarına ihtiyacımız var. Bunun için barış, adalet ve güçlü kurumların var ol­duğu ve var olabileceği sağlam demokra­tik bir zemin gerek. Kalkınabilmek için güçlü kurumlar, güçlü kurumlar için de adalet ve demokrasi gerek.

* Podcast: Sürdürülebilir Yaşam Okulu #088 Yeni Dünyada Yeşil Dönüşüm Yo­lunda Öncü Paydaş Ortak Öğrenen Ol­mak