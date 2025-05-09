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Sürdürülebilir kalkınmaya davranışsal finans etkisi

Aslı DEDE
Aslı DEDE Sürdürülebilir Yaşam [email protected]

Dünya değişirken bireylerin davranış­sal tepkilerinin ekonomiler, sektör­ler, markalar, yerel ve ülke yönetimleri üzerine etkisi hızlanıyor ve artıyor. Yeni dünyada, bir yandan yapay zeka gelişirken ve yaygınlaşırken, diğer yandan insan dav­ranışlarının sisteme etkisi daha çok önem kazanıyor. Sürdürülebilir küresel kalkın­ma için iki değerli çalışma konusu var önümüzde: Yapay Zeka Çözümleri ve Dav­ranış Bilimleri.

Küresel büyüklükte ve karmaşık sorun­lara çözüm üretmek için artık multidisip­liner (çok disiplinli) yaklaşmak zorunda­yız. Çevresel, sosyal, ekonomik sürdürü­lebilirlik amaçlı yasal düzenlemelerin ve ticari zorunlukların etkisini hızlandır­mak ve çoğaltmak istiyorsak, konunun öznesine daha dikkatli bakmalıyız.

İnsanlar, iş ve bireysel yaşam süreçle­rinde davranış kararları alırken, yatırım yaparken, para biriktirirken ve harcarken nelerin etkisinde kalıyor?

Davranışsal finans; psikoloji, sosyolo­ji ve finans gibi farklı disiplinleri bir ara­ya getirerek insanların finansal davranış­larında nasıl ve neden rasyonel olmayan kararlar verdiklerini açıklamaya çalışan disiplinler birliği.

Geleneksel finansın, bireylerin man­tıklı ve rasyonel kararlar aldığını varsa­yarak hareket ettiği noktada, davranışsal finans bu varsayımı sorguluyor.

Nobel ekonomi ödülü alan psikolog

BM Küresel Kalkınma Amaçları bizi 17 temel hedef ile değişime çağırırken aslın­da işaret ettiği yerin kalbinde “küresel so­runların bilincine varmış yeni ve farklı bir zihinle süreçlere bakmak, davranışlarımı­zı ve kararlarımızı buna göre değiştirmek” var. Zihinsel ve davranışsal bir değişime ihtiyacımız var.

Sürdürülebilirlik hedefleri için davra­nışsal finans yaklaşımı neden önemli? Zihinsel kestirmeler nasıl oluşuyor, ka­rarlarımızı ve davranışlarımızı nasıl etki­liyor? Türkiye’de ve dünyada davranışsal finans alanında neler yapılıyor?

Bu soruları Podcast konuğum Finans, Strateji ve Dönüşüm Üst Düzey Yönetici ve Lideri Cemal Tosun’a sordum. “Karar anlarımızda bizi harekete geçiren görün­meyen dinamikler var.

Satın alma kararları verirken zihinsel kestirmelerin etkisinde kalıyoruz. O kes­tirmelerin farkına vardığımızda ise daha kaliteli kararlar almaya başlıyoruz. Mo­dern finans insanın rasyonel olduğunu söyler.

Öyleyse biz evimizde 30 tişört, 15 pan­tolon, 50 ayakkabı varken neden bir tane daha satın alıyoruz? Rasyonel bir açıkla­ması yok. Fiziksel değil psikolojik ihtiyaç­larımızı karşılıyoruz. Davranışsal finans bu rasyonel olmayan hareketlerimizin farkına varmayı ve nedenlerini görme­yi sağlıyor. Böylece daha bilinçli tüketim kararları verebiliyoruz. 2002 yılında bir psikolog Daniel Kahneman, 2017 yılında ise Richard Thaler davranışsal ekonomi­ye yaptığı katkılardan dolayı Nobel Eko­nomi Ödülü aldılar.”

Piyasalarda “hello everyone” etkisi

Davranışsal finans bir tanıma göre; in­san davranışlarının hisse senetleri fiyat­larının işleyişine etkisini inceliyor. Cemal Tosun Podcast sohbetimizin sonunda bu konuda şu örneği veriyor:

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell merkez bankası toplantılarında iki farklı açılış yapıyor.

“Hello everyone - Herkese merhaba” ya da “Good afternoon – Tünaydın” Dav­ranışsal Finans Profesörleri bu iki farklı davranışın piyasa etkilerini inceliyor.

“Hello everyone” dediği zamanlarda pi­yasalarda yükseliş, “Good afternoon” de­diğinde ise düşüş görünüyor. Finansal stratejilerde davranış ve verinin gücünü ve etkisini dikkate almakta fayda var.

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