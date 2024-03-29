Sürdürülebilir küresel kalkınmanın anahtarı: Nitelikli Eğitim

Küresel kalkınma için kapsayıcı, sorunlara bütünsel yaklaşan, işbirliğine ve dayanışmaya yönlendiren, disiplinlerarası etkileşimin olduğu bir sisteme ihtiyacımız var. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bize yol haritasını ve koordinatları veriyor.

Amaçların gerçekleşmesi için bağlantı noktası ve anahtar ise “Amaç 4 Nitelikli Eğitim” Nitelikli eğitim; yoksulluk ile mücadele, eşitsizliklerin azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğin için çalışıyor. Sağlıklı yaşamı, hoşgörünün gelişmesini ve barışçıl toplumların oluşmasını sağlıyor. Ne yazık ki, Dünya genelinde 51 milyon çocuk hala okula gidemiyor. Küresel dönüşüm için okullarda yapılacak çalışmalar bu nedenle çok önemli.

Küresel Okullar (Global Schools) Programı ve Uluslarası Climate Action Proje Elçisi Ayşe Aydoğan Gezer Podcast konuğum oldu. Ayşe Öğretmen ile sürdürülebilir kalkıma amaçlarının eğitime entegrasyonu üzerine konuştuk. Ana sınıfından başlayarak 17 küresel amaç için farkındalık geliştiren projeler geliştiriyor. Küresel sorunlara küresel çözümler üreten “Dünya Vatandaşları” yetiştiriyor. Sürdürülebilirlik eğitimine erken yaşlarda başlamanın önemine değiniyor.

“Güçlü çocuklar yetiştirmek, problemli yetişkinleri onarmaktan çok daha kolaydır.” diyor. Okullarda SKA nasıl uygulanabilir? Öğretmen, öğrenci, yönetim, çalışan ve veli birlikte nasıl yol alabilir? Öğrenme ortamları nasıl dönüştürülebilir? Başarı için öğrenci liderliği ve topluluk katılımı neden önemli? Ölçümleme ve değerlendirme nasıl yapılıyor? Küresel Okullar Program nasıl çalışıyor? Ayşe Öğretmen ile tüm bu soruların cevaplarını konuştuk.

Küresel sorunlar için küresel okullar

Küresel Okullar Programı, eğitime entegre bir sistem ile tüm dünyada çocuklara SKA farkındalığı kazandırıyor. Küresel Okul Savunucusu öğretmenler yetiştiriyor. Bugüne kadar 105 ülkede 1560 okulda, 176.000 öğrenciye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları eğitimleri ulaşmasını sağladı.

Geçtiğimiz hafta tamamlanan The Goals projesinde 151 ülkenin öğrencileri dünyanın ortak sorunlarına birlikte çözüm aradılar. 6 hafta süren projede ana sınıfından başlayarak üniversite dahil farklı yaşlardan öğrenciler buluştu. Projenin Türkiye Koordinatörü olan Ayşe Öğretmen “Küresel Vatandaşlar iklim eylemi, açlığa son, nitelikli eğitim, suda ve karada yaşam sorunlarına kendi kültürlerinden yaklaştılar” diyor.

Geleceğe birlikte yeşil ışıklar yakalım

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı sürdürülebilirlik için önemli adımlar atıyor. Konu ile bağlantılı projelere özel bir ilgi ile yaklaşıyor. Bu nedenle, sosyal sürdürülebilirlik için çalışan özel sektörü destekleyici projeler geliştirmeye davet ediyorum. Sürdürülebilir Yaşam Okulu olarak biz de bu yolda çalışıyoruz.

Erişilebilir ve temiz enerji için farkındalık geliştiren Polat Enerji ve Polat Vakfı’nın “Geleceğe Yeşil Işık Yak” projesine içerik hazırlıyoruz. Öğretmen Eğitimleri ve öğrencilere Enerji Atölyeleri sunuyoruz. Rüzgar Enerji Santrali olan illerde başlayan proje İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencisi yaklaşık 400 çocuğa ulaştı. Diğer illerde de proje gelişerek yola devam ediyor.

İnsan eğitimle yaşar…!

Yel değirmenleri ile savaşan Don Kişot romanının İspanyol yazarı Cervantes “İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar.” diyor. Gezegende yaşamın sürmesi için Birleşmiş Milletler çözülmesi gereken 17 küresel sorun belirledi. Çözümleri üretecek Don Kişotlar’ın yetişmesi için eğitim şart