Sürdürülebilirlik ile lüks bir arada

Fethiye’de sığla ormanlarının içerisinde yer alan Akra Fethiye Residence, lüks otelcilikle Birleşmiş Milletler’in (BM) “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni bir araya getiren bir turizm anlayışı geliştirdi.

Bir tarafta Kelebekler Vadisi, Babadağ, dünyaca ünlü sığ­la ormanları, diğer tarafta 5 bin yıllık Rum köyü Kayaköy, Ölü­deniz ve Likya yolu… Fethiye’de, tüm bu güzelliklerin ortasında yer alan Akra Fethiye Residence, ka­dın istihdamına verdiği önemden mutfağında yerel ürünleri kullan­masına kadar BM’nin “Sürdürü­lebilir Kalkınma Hedefleri”ni tut­turmayı amaçlayan turizm anlayı­şını benimseyen bir otel olarak ön plana çıkıyor.

Akra Fethiye'nin Yönetici Şefi Selami Güleryüz ve Genel Müdürü Aslıhan Atıl ile 10’uncu yılını kut­layan otelin sürdürülebilir tatil an­layışını konuştuk.

Aslıhan Atlı, oteli şöyle anlatı­yor: “2015’te kurulan Akra Fethi­ye Sensatori, duyulara hitap eden, dinginlik ve zaman mefhumu ol­mayan bir dinlenme deneyimi sunmayı hedefliyor. 2019 yılında açılan The Residence ise Alman turizm şirketi TUI ile Akra ortak­lığında geliştirilmiş, 16 yaş üstü misafirleri ağırlayan, yetişkinle­re özel bir otel. Bizde, atık yemeğin önüne geçmek için klasik açık büfe otel sisteminden farklı olarak, kah­valtıda sunulan yarım büfe dışında tüm öğünler alakart olarak servis ediliyor. Bu sayede vegan, vejetar­yen, pesketaryen ve glütensiz gibi özel diyet taleplerine ve alerjilere karşı hassasiyet gösteriliyor.”

Yöresel ürünler öncelikli

Otelin yönetici şefi Selami Gü­leryüz ise İtalyan, Uzakdoğu, Türk, Dünya ve Akdeniz mutfak­ları ile sekiz alakart restoran ve üç pastanenin bulunduğu otelde, menüleri hazırlarken öncelikleri­nin yöresel ve mevsimsel ürünle­rin kullanılması olduğunu söylü­yor. Güleryüz, 34 yıllık kariyerini ve restoranın mutfak yaklaşımını şöyle anlatıyor:

“Bizim için önemli olan yemek­lerin tamamen doğal ürünlerle ha­zırlanması, menülerde Anadolu esintisinin ve mutfak kültürünün ön planda tutulması. Yöresel ve mevsimsel ürünlerin dahil edildiği menülerimiz her üç ayda bir gün­celleniyor. Yemeklerde ayrıca Tür­kiye’deki coğrafi işaretli ürünlerin kullanılmasına dikkat ediyoruz.”

Selami Şef’in mutfağında kullan­dığı yerel ürünler arasında özellik­le şunlar ön plana çıkıyor: Tilkişen (yabani kuşkonmaz), çirişotu, dola­man mantarı, çintar (Muğla yöresi), cincile mantarı, Kayaköy inciri.

Akra’daki sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri şöyle:

Atık Su Arıtma Tesisi: Otelin tüm atık suyu kendi arıtma tesisin­de işlenerek bahçe sulamasında kullanılıyor.

GES (Güneş Enerjisi Santra­li): Tesisin elektrik ihtiyacı, Alan­ya’da bulunan kendi güneş enerjisi santrallerinden karşılanıyor.

Hayvan Barınağı Desteği: Re­sepsiyonda satılan tohum kalem­lerinin geliri Fethiye'deki hayvan barınağına bağışlanıyor.

Eğitim ve İstihdam Desteği: Turizm sektörüne kalifiye gençle­ri kazandırmak amacıyla, çalışan­ların tüm mesleki, üniversite ve yabancı dil eğitimleri şirket tara­fından karşılanır. Fethiye Turizm Otelcilik Lisesi ile yapılan proto­kolle öğrencilere staj imkanı, burs ve mezuniyet sonrası iş garantisi sağlanır.

Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği: Otelde, her departman­da en az bir kadın yönetici bulun­masına özen gösteriliyor. Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KA­GİDER) tarafından "Fırsat Eşit­liği Modeli Sertifikası"nı alan ilk turizm kurumu olan Akra Fethiye, ayrıca “UN Global Compact” - Ka­dının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalamış.

Selami Şef’in mutfağında ön plana çıkan tabaklar

Dört Renkli Ravioli: Mantı inceliğinde yufkadan yapılan, pancar, ıspanak ve otlarla renklendirilmiş ravioli. İç harcında Fethiye yöresine özgü oğlak eti, yöresel otlar ve mantarlar kullanılıyor. Oğlak etinin kemiğinden elde edilen kemik suyu sosu ile servis ediliyor.

Kuzu Sarması: Toros Dağları’nda beslenen kuzuların kaburgasından hazırlanıyor. İçinde taze Akdeniz ve Ege otları ile yöresel mantarlar (sarı kız, kuzu göbeği) kullanılıyor. Fırında uzun süre pişirilen bir lezzet. Yanında patates, havuç, kiltişen gibi kök sebzelerle (toprak garnitürleri) modern bir sunumla servis ediliyor. *

Ata Tohumu Ekmeği ve Sorbet: Otelde ata tohumundan 10-12 çeşit ekşi mayalı ekmek üretiliyor (esmer, karabuğday, kılçık). Yemek aralarında damak temizleyici olarak ata tohumu mayasından yapılan (süt ve az şeker içeren) sorbet sunuluyor.

Likya'nın Çikolata Dumanı (Tatlı): Fethiye dağlarından toplanan ardıç ağacı tütsüsüyle hazırlanan tütsülenmiş çikolatalı kek. İçinde çikolata kreması, fındık ezmesi ve duman aromalı çikolata bulunuyor. Yanında kendi üretimleri olan süzme yoğurt dondurması ile servis ediliyor.