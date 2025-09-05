Sürdürülebilirlik ile lüks bir arada
Fethiye’de sığla ormanlarının içerisinde yer alan Akra Fethiye Residence, lüks otelcilikle Birleşmiş Milletler’in (BM) “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni bir araya getiren bir turizm anlayışı geliştirdi.
Bir tarafta Kelebekler Vadisi, Babadağ, dünyaca ünlü sığla ormanları, diğer tarafta 5 bin yıllık Rum köyü Kayaköy, Ölüdeniz ve Likya yolu… Fethiye’de, tüm bu güzelliklerin ortasında yer alan Akra Fethiye Residence, kadın istihdamına verdiği önemden mutfağında yerel ürünleri kullanmasına kadar BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni tutturmayı amaçlayan turizm anlayışını benimseyen bir otel olarak ön plana çıkıyor.
Akra Fethiye'nin Yönetici Şefi Selami Güleryüz ve Genel Müdürü Aslıhan Atıl ile 10’uncu yılını kutlayan otelin sürdürülebilir tatil anlayışını konuştuk.
Aslıhan Atlı, oteli şöyle anlatıyor: “2015’te kurulan Akra Fethiye Sensatori, duyulara hitap eden, dinginlik ve zaman mefhumu olmayan bir dinlenme deneyimi sunmayı hedefliyor. 2019 yılında açılan The Residence ise Alman turizm şirketi TUI ile Akra ortaklığında geliştirilmiş, 16 yaş üstü misafirleri ağırlayan, yetişkinlere özel bir otel. Bizde, atık yemeğin önüne geçmek için klasik açık büfe otel sisteminden farklı olarak, kahvaltıda sunulan yarım büfe dışında tüm öğünler alakart olarak servis ediliyor. Bu sayede vegan, vejetaryen, pesketaryen ve glütensiz gibi özel diyet taleplerine ve alerjilere karşı hassasiyet gösteriliyor.”
Yöresel ürünler öncelikli
Otelin yönetici şefi Selami Güleryüz ise İtalyan, Uzakdoğu, Türk, Dünya ve Akdeniz mutfakları ile sekiz alakart restoran ve üç pastanenin bulunduğu otelde, menüleri hazırlarken önceliklerinin yöresel ve mevsimsel ürünlerin kullanılması olduğunu söylüyor. Güleryüz, 34 yıllık kariyerini ve restoranın mutfak yaklaşımını şöyle anlatıyor:
“Bizim için önemli olan yemeklerin tamamen doğal ürünlerle hazırlanması, menülerde Anadolu esintisinin ve mutfak kültürünün ön planda tutulması. Yöresel ve mevsimsel ürünlerin dahil edildiği menülerimiz her üç ayda bir güncelleniyor. Yemeklerde ayrıca Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünlerin kullanılmasına dikkat ediyoruz.”
Selami Şef’in mutfağında kullandığı yerel ürünler arasında özellikle şunlar ön plana çıkıyor: Tilkişen (yabani kuşkonmaz), çirişotu, dolaman mantarı, çintar (Muğla yöresi), cincile mantarı, Kayaköy inciri.
Akra’daki sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri şöyle:
Atık Su Arıtma Tesisi: Otelin tüm atık suyu kendi arıtma tesisinde işlenerek bahçe sulamasında kullanılıyor.
GES (Güneş Enerjisi Santrali): Tesisin elektrik ihtiyacı, Alanya’da bulunan kendi güneş enerjisi santrallerinden karşılanıyor.
Hayvan Barınağı Desteği: Resepsiyonda satılan tohum kalemlerinin geliri Fethiye'deki hayvan barınağına bağışlanıyor.
Eğitim ve İstihdam Desteği: Turizm sektörüne kalifiye gençleri kazandırmak amacıyla, çalışanların tüm mesleki, üniversite ve yabancı dil eğitimleri şirket tarafından karşılanır. Fethiye Turizm Otelcilik Lisesi ile yapılan protokolle öğrencilere staj imkanı, burs ve mezuniyet sonrası iş garantisi sağlanır.
Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği: Otelde, her departmanda en az bir kadın yönetici bulunmasına özen gösteriliyor. Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) tarafından "Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası"nı alan ilk turizm kurumu olan Akra Fethiye, ayrıca “UN Global Compact” - Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalamış.
Selami Şef’in mutfağında ön plana çıkan tabaklar
Dört Renkli Ravioli: Mantı inceliğinde yufkadan yapılan, pancar, ıspanak ve otlarla renklendirilmiş ravioli. İç harcında Fethiye yöresine özgü oğlak eti, yöresel otlar ve mantarlar kullanılıyor. Oğlak etinin kemiğinden elde edilen kemik suyu sosu ile servis ediliyor.
Kuzu Sarması: Toros Dağları’nda beslenen kuzuların kaburgasından hazırlanıyor. İçinde taze Akdeniz ve Ege otları ile yöresel mantarlar (sarı kız, kuzu göbeği) kullanılıyor. Fırında uzun süre pişirilen bir lezzet. Yanında patates, havuç, kiltişen gibi kök sebzelerle (toprak garnitürleri) modern bir sunumla servis ediliyor. *
Ata Tohumu Ekmeği ve Sorbet: Otelde ata tohumundan 10-12 çeşit ekşi mayalı ekmek üretiliyor (esmer, karabuğday, kılçık). Yemek aralarında damak temizleyici olarak ata tohumu mayasından yapılan (süt ve az şeker içeren) sorbet sunuluyor.
Likya'nın Çikolata Dumanı (Tatlı): Fethiye dağlarından toplanan ardıç ağacı tütsüsüyle hazırlanan tütsülenmiş çikolatalı kek. İçinde çikolata kreması, fındık ezmesi ve duman aromalı çikolata bulunuyor. Yanında kendi üretimleri olan süzme yoğurt dondurması ile servis ediliyor.
