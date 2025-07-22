Suriye’de Ahmed El Şara’nın geleceği risk altında

Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde 13 Temmuz’da Bedevi Arap aşi­retleri ile bazı Dürzi silah­lı gruplar arasında başlayan çatışmaların büyümesinin ve olaya İsrail’in de Şam’a hava saldırıları düzenleyerek mü­dahil olmasının ardından son 10 gündür bütün gözler Su­riye’ye çevrilmiş durumda.

Son olarak Suriye’nin geçi­ci Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara’nın, Bedevi-Dürzi çatış­malarının yaşandığı ve (Su­riye İnsan Hakları Gözleme­vi’nin rakamlarına göre) bir haftada yaklaşık 1000 kişinin öldüğü Süveyda’da “acil ateş­kes” ilan edildiğini duyurma­sı, ülkenin güneyinde çatış­malar devam etmesinin önü­ne geçemedi.

Peki, Suriye’de neler olu­yor? Suriye neden bir türlü ayağa kalkamıyor? Konrad Adenauer Stiftung Derne­ği tarafından geçen hafta İs­tanbul’da düzenlenen yuvar­lak masa toplantısında Suri­ye’deki gelişmeler ele alındı. Toplantıya en değerli katkı­ları ise kuşkusuz sahadaki gazeteciler sundu. Chattam House kurallarının geçerli olduğu bu toplantıda konu­şulan bazı önemli başlıkları, Suriye’de olup bitenlerin da­ha iyi anlaşılması açısından madde madde aktarıyorum:

Suriye’nin para problemi

Suriye’nin şu andaki en bü­yük problemi sadece iç çatış­malar değil, aynı zamanda pa­ra. Ekonomik sıkıntılar nede­niyle Şam şu anda dünyanın en pahalı şehirlerinden bi­ri. 13 yıllık iç savaşta altyapı­nın büyük zarar gördüğü ülke­de büyük bir enerji problemi var. Ülkenin yeniden inşası ve devlet memurlarının maaşla­rının ödenebilmesi için büyük miktarda mali desteğe ihtiyaç duyuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bundan bir süre ön­ce Suriye’ye yıllardan beridir uygulanan ambargoyu kaldı­rarak Suriye’nin geleceği için önemli bir adım attı. Ahmed El Şara, her ne kadar sahadan gelse ve cihatçı bir geçmişi ol­sa da pragmatik bir lider, Su­riye’de iktidarda kalabilmek için ABD’nin desteğine ihti­yacı olduğunu çok iyi biliyor.

Şara’nın geleceği risk altında

Nitekim Şara, İsrail’in Şam’a ve Suriye Genelkurmay Baş­kanlığı’na saldırısından önce aslında bölgesel barışa yöne­lik çok büyük bir adım atma­ya hazırlanıyordu. İsrail istih­barat şefi Tzachi Hanegbi’nin geçen ay İsrail parlamento­sunda Dışişleri ve Savunma komiteleriyle düzenlediği ka­palı toplantıdaki konuşma­sında, Suriye’deki HTŞ yöne­timiyle doğrudan temasta ol­duklarını açıkladığı ortaya çıkmıştı.

Ardından ABD’den “Yakında İbrahim Anlaşmala­rıyla ilgili büyük duyuru yapa­cağız” açıklaması geldi. Suri­ye’nin İsrail’le “normalleşme­de” bir numaralı aday olduğu öne sürülüyordu. Ancak Su­riye’de çıkan iç çatışmalar ve İsrail’in “Dürzileri koruma” bahanesiyle Suriye’ye saldır­masının ardından bu planlar rafa kalktı.

Öte yandan Şara, kendisini iktidara taşıyan silahlı Selefi gruplara ve orduya dahil etti­ği HTŞ (Heyet Tahrir eş-Şam) milislerine hâkim olmakta da zorlanıyor. Zira HTŞ güçleri içinde onunla aynı düşüncele­ri paylaşmayan radikal unsur­lar var. Bu unsurlar ülkedeki bir takım radikal eylemleriyle Şara’nın da ülkedeki geleceği­ni riske atıyor.

Işid, Suriye’de cirit atıyor

13 yıl boyunca süren iç sa­vaşın ardından Esad rejimi­nin devrilmesiyle yaklaşık se­kiz aydır ayağa kalkmaya ça­lışan Suriye, aslında hala çok karışık. Sahadan alınan bil­gilere göre IŞİD terör örgütü üyeleri ülkenin her yerinde, özellikle de kuzeydoğusunda cirit atıyor.

IŞİD’in Suriyeli olmayan yabancı mensupları Şam’a doğru gidiyorlar. Bunların arasında Iraklıların sayısı ol­dukça fazla. İddialara göre, Şara’nın geçici cumhurbaş­kanlığı görevinden el çekti­rilmesi için Irak’taki IŞİD te­röristleri serbest bırakılıyor ve bunlar Suriye’ye gönderili­yor. Öte yandan herkesin zan­nettiği gibi İran’ın Suriye’deki varlığı tamamen bitmiş değil. Özellikle Haseke bölgesinde İran destekli militanların et­kisi giderek artıyor.

PYD ve YPG

Suriye’nin kuzey doğusun­daki bölgeleri ve Afrin bölge­sini kontrolünde bulunduran, ana unsurunu terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD ve YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), bulunduğu bölgelerde çok güçlü. Her ne kadar SDG’nin Suriye ordusuna entegre edil­mesi yönünde Mart ayında Şam yönetimi ile bir anlaşma imzalanmış olsa da, SDG’ye bağlı silahlı güçlerin bu anlaş­mayı çok da ciddiye almadığı iddia ediliyor.

Bütün bunları üst üste ko­yup topladığınızda, üzerine bir de son bir haftadır devam eden çatışmaları ve İsrail’in Suriye’ye saldırılarını ekledi­ğinizde, Suriye geçici hükü­meti Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’nın iktidar koltuğunda oturmaya daha ne kadar de­vam edebileceği büyük bir so­ru işareti oluşturuyor.