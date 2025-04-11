“Suriye’de yabancı dil de öğreten parasız anaokulları, Türkiye’de 30-40 bin TL…”

Çin’in “anaokulu politikası” ile ilgili ya­zımdan sonra; Türkiye’deki kreş/ana­okul fiyatlarını sorgulayan birçok mail al­dım…

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Gaziantep’ten bir okurum şöyle demiş:

“Gaziantep’te İngilizce eğitim verdiğini iddia eden kreşlerin aylığı 40 bin lira…”

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Eklemiş:

“Sığınmacı olarak ülkemize yerleşen Su­riyeli ailelerden birinin çocuğu, kızımla ay­nı sınıfta…

9 yaşındaki Suriyeli öğrencinin kendisi de, annesi de babası da su gibi İngilizce ko­nuşuyor…

Suriye’de ve devlet okulunda öğrenmiş­ler…”

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Dün anlatmıştım:

“Çoğunluğu parasız:

250 bin anaokulu kurmuş Çin…

Bu anaokullarının amacı:

3 ile 6 yaş arası çocuklara;

Takım/ekip ruhuyla iş ve işbirliği yapma ve iş geliştirme becerisi kazandırmak…

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Diğer amaç:

Disiplinleri öğretmek, sorumluluk ala­bilme kabiliyetlerini artırmak…

3 yaşındaki çocuğun zorunlu dersleri:

Matematik, fizik, yabancı dil ve sanat…”

VELHASIL

Ne kazandırıyor, okul öncesi kreşler:

Çok şey…

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Örnek mi?

Gaziantep’ten okurum “kabiliyet ve hafı­za konusunu” özetlemiş:

“4 yaşında İngilizce öğrenmek:

Çocuğun dil konusundaki kabiliyetini/ yeteneğini artırmış ve hafızasını geliştir­miş…

Türkçe zor bir dil;

Ama 9 yaşındaki Suriyeli çocuk, kazandı­rılan o kabiliyet ve geliştirdiği hafızası sa­yesinde, 2 yılda, anadili gibi Türkçe konu­şuyor…”

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(Türkiye’de rastlanan yüksek kreş fiyat­larının:

Çocuk sahibi kadın çalışanın verimliliği­ne ve işgücüne katılımına yaptığı “olumsuz etki” farklı bir yazı konusu…)