“Suriye’de yabancı dil de öğreten parasız anaokulları, Türkiye’de 30-40 bin TL…”
Çin’in “anaokulu politikası” ile ilgili yazımdan sonra; Türkiye’deki kreş/anaokul fiyatlarını sorgulayan birçok mail aldım…
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Gaziantep’ten bir okurum şöyle demiş:
“Gaziantep’te İngilizce eğitim verdiğini iddia eden kreşlerin aylığı 40 bin lira…”
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Eklemiş:
“Sığınmacı olarak ülkemize yerleşen Suriyeli ailelerden birinin çocuğu, kızımla aynı sınıfta…
9 yaşındaki Suriyeli öğrencinin kendisi de, annesi de babası da su gibi İngilizce konuşuyor…
Suriye’de ve devlet okulunda öğrenmişler…”
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Dün anlatmıştım:
“Çoğunluğu parasız:
250 bin anaokulu kurmuş Çin…
Bu anaokullarının amacı:
3 ile 6 yaş arası çocuklara;
Takım/ekip ruhuyla iş ve işbirliği yapma ve iş geliştirme becerisi kazandırmak…
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Diğer amaç:
Disiplinleri öğretmek, sorumluluk alabilme kabiliyetlerini artırmak…
3 yaşındaki çocuğun zorunlu dersleri:
Matematik, fizik, yabancı dil ve sanat…”
VELHASIL
Ne kazandırıyor, okul öncesi kreşler:
Çok şey…
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Örnek mi?
Gaziantep’ten okurum “kabiliyet ve hafıza konusunu” özetlemiş:
“4 yaşında İngilizce öğrenmek:
Çocuğun dil konusundaki kabiliyetini/ yeteneğini artırmış ve hafızasını geliştirmiş…
Türkçe zor bir dil;
Ama 9 yaşındaki Suriyeli çocuk, kazandırılan o kabiliyet ve geliştirdiği hafızası sayesinde, 2 yılda, anadili gibi Türkçe konuşuyor…”
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(Türkiye’de rastlanan yüksek kreş fiyatlarının:
Çocuk sahibi kadın çalışanın verimliliğine ve işgücüne katılımına yaptığı “olumsuz etki” farklı bir yazı konusu…)