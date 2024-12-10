‘Suriye’ye dönüş’ konut, kira fiyatlarını düşürür mü?
Ülkelerine dönecek Suriyeliler: Konut ve kira fiyatlarındaki katılığı yumuşatır mı?
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Ve enflasyona etkisi ne olur?
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İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de kayıt altına alınmış (geçici koruma statüsünde) Suriyeli sayısı 3 milyon civarında…
220 bini uluslararası koruma kapsamında…
(Kayıtsız olanlar ve vatandaşlık alanlar ile rakamın 4 milyonu aştığını iddia edenler de var…)
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Kayıtlı olanların 530 bini İstanbul’da…
Ve ‘otelde kalan’/’konut alıp vatandaş olan’lar haricindekiler 100 bine yakın konutta/kirada…
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Gaziantep, Bursa, Konya, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Kayseri gibi sanayi şehirleri ise kayıtlı olan Suriyelilerin bölüşümünde ilk 10 şehir arasında…
Örneğin 90 bin (resmi) kayıtlı Suriyeli var 10’uncu sıradaki Ankara’da…
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En az 750 bin konutun, Suriyeliler tarafından kiralandığı ‘ortalama tahminler’ arasında…
VELHASIL
Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile 1 yıllık kısa vadede:
Çoğunluğu İstanbul olmak üzere, 250-300 bin civarında kiralık konutun boşaltılabileceği tahmin ediliyor…
Bu gerçekleşmenin, Merkez Bankası’nın da sürekli dikkat çektiği, konut ve kira fiyatlarındaki katılığı yumuşatması bekleniyor…
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Ancak…
Suriye’nin alt ve üstyapısında, bazı ülkelerin de desteğiyle ‘yeniden imar’ süreci başlayacak…
(İnşaat malzemeleri temininde Türkiye’nin rol alacağı beklentisi büyüyor…)
Ve bu süreç, çalışan/işçi Suriyelilerin bir bölümünün ülkelerine dönüşünü de hızlandıracak…
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Bu beklentiler, Türkiye’de işçilik maliyetinde artış, inşaat malzemeleri başta olmak üzere fiyatlarda ‘yukarı yönlü’ baskı anlamı taşıyor…