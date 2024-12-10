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  4. ‘Suriye’ye dönüş’ konut, kira fiyatlarını düşürür mü?

‘Suriye’ye dönüş’ konut, kira fiyatlarını düşürür mü?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Ülkelerine dönecek Suriyeliler: Ko­nut ve kira fiyatlarındaki katılığı yumuşatır mı?

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Ve enflasyona etkisi ne olur?

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İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türki­ye’de kayıt altına alınmış (geçici koruma statüsünde) Suriyeli sayısı 3 milyon civa­rında…

220 bini uluslararası koruma kapsamın­da…

(Kayıtsız olanlar ve vatandaşlık alanlar ile rakamın 4 milyonu aştığını iddia eden­ler de var…)

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Kayıtlı olanların 530 bini İstanbul’da…

Ve ‘otelde kalan’/’konut alıp vatandaş olan’lar haricindekiler 100 bine yakın ko­nutta/kirada…

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Gaziantep, Bursa, Konya, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Kayseri gibi sanayi şehirle­ri ise kayıtlı olan Suriyelilerin bölüşümün­de ilk 10 şehir arasında…

Örneğin 90 bin (resmi) kayıtlı Suriyeli var 10’uncu sıradaki Ankara’da…

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En az 750 bin konutun, Suriyeliler ta­rafından kiralandığı ‘ortalama tahminler’ arasında…

 VELHASIL

 Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile 1 yıllık kısa vadede:

Çoğunluğu İstanbul olmak üzere, 250-300 bin civarında kiralık konu­tun boşaltılabileceği tahmin edili­yor…

Bu gerçekleşmenin, Merkez Banka­sı’nın da sürekli dikkat çektiği, konut ve kira fiyatlarındaki katılığı yumu­şatması bekleniyor…

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Ancak…

Suriye’nin alt ve üstyapısında, bazı ülkelerin de desteğiyle ‘yeniden imar’ süreci başlayacak…

(İnşaat malzemeleri temininde Türkiye’nin rol alacağı beklentisi bü­yüyor…)

Ve bu süreç, çalışan/işçi Suriyelile­rin bir bölümünün ülkelerine dönü­şünü de hızlandıracak…

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Bu beklentiler, Türkiye’de işçilik maliyetinde artış, inşaat malzemele­ri başta olmak üzere fiyatlarda ‘yuka­rı yönlü’ baskı anlamı taşıyor…

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