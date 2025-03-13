Süt arzı artarken; Yoğurt/peynir tüketemeyen işgücü…

2020 yılı öncesi, 23.5 milyon tona çıkan “kayıtlı süt üretimi”:

2022 ve 2023 yılında 21 milyon tona ka­dar geriledi…

2024 yılında tekrar artışa geçti…

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Ve bu yıl:

Kayıtlı süt üretiminin, 22.5 milyon tonu aşması, genel beklenti…

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Yani…

İç tüketimin üzerine çıktı/çıkacak, süt ve süt ürünleri üretimi…

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İktisadi teorilere göre:

Arz fazlalığı, fiyatları gerileten nedenler arasında…

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Ama…

Şubat ayında:

Tereyağı fiyatlarındaki aylık artış yüz­de 13, yoğurtta yüzde 10’a yakın, peynirde yüzde 7’yi aştı…

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Bu nedenle…

Örneğin peynirde…

Tasta Araştırması’na göre:

10 AB üyesi ülkenin (Yunanistan da da­hil) kişi başı tüketimi 24 kilonun üzerin­de…

Aynı araştırmada Türkiye 2.1 kilo ile ge­rilerde…

VELHASIL

Fiyatlar, serbest piyasa koşullarında belirleniyor…

Ama…

Aşırı serbest piyasa “haksız rekabeti”, “maliyetleri” ve dolayısıyla “israfı”, “ve­rimsizliği” artırıyor…

Ve üreteni de, geliştirip/işleyeni de, ihraç edeni de, tüketeni de mutsuz ediyor…

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Proteine ihtiyaç duyan gençlerden/çalı­şanlardan, ürettiğinden para kazanması ge­reken çiftçiye kadar “ekonomiyi güçlen­diren/güçlendirecek” aktörlerin mutsuz­luğu:

“Üretimsizlik”, “üretimde verimsiz­lik” gibi “ekonomideki sorunların teme­linde yer alan uyumsuzlukları” artırıp/ güçlendiriyor…