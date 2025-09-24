Süt üreticileri, yıllardır, “Bırakıyoruz!” derken; hayvan sayısı nasıl artıyor? (1)

Büyük ve küçükbaş hayvan sayısı artıyor…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verisi haziran ayında büyükbaş hayvan sa­yısının 17 milyon 189 bine, küçükbaş hay­van sayısının ise 58 milyon 206 bine yük­seldiğini müjdeliyor…

***

Buna rağmen, (tüketiciye uygulanan) et fiyatları, enflasyondan daha fazla artıyor…

Ve yine ilginçtir, (tüketiciye uygula­nan) süt fiyatları da enflasyondan daha fazla artıyor…

***

Sıkıntı ise:

Üretici fiyat artıramıyor…

Hatta fiyat düşürmek zorunda kalıyor…

Ve kar edemeyince (karsızlıkta verimsiz­lik de büyük etken; yarın anlatacağım) üre­tim sürdürülemez bir hal alıyor…

***

Yaşadığımız zorlukların faydası mı?

Kar edemeyen üretici, zorunlu olarak yüksek teknolojiye yöneliyor ve verimlili­ği artırmaya (yatırımın başında düşünmesi gerekirken) çabalıyor…

***

Örneğin:

Yılbaşında 17 lira olan süt fiyatı, Ağus­tos’tan itibaren yüzde 7’lik artışla (enflas­yonun çok altında) 18 liraya çıkınca, hayvan üreticileri uyardı:

(Geçen yıl, önceki yıl, ondan önceki yıl, 5 yıl önce, 10 yıl önce de uyarmıştı…)

“Küçük aile işletmeleri iş bırakacak

İnekler kesilecek

Büyük işletmeler hayvan varlığını azal­tacak

Tüketici süt ve süt ürünlerini pahalıya tü­ketecek…”

VELHASIL

Fiyat artışları:

Veriler baz alındığında, arzdaki artış, ta­lepteki düşüşe rağmen yaşanıyor…

Veriler doğruysa, İktisat bilimi ile açıkla­namayan bir durum yaşanıyor…

***

Daha ilginci, ithalat da artıyor…

(Ya da hayvan sayısı, ithalat sayesin­de yükselebiliyor…)

***

Yıpranan:

Verimli olması gereken “üretici” ve “üretime de katkıda bulunan tüketici” oluyor…

Aracı azınlık kazanıyor…

Bu da kalkınmayı engelliyor…