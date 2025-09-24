Süt üreticileri, yıllardır, “Bırakıyoruz!” derken; hayvan sayısı nasıl artıyor? (1)
Büyük ve küçükbaş hayvan sayısı artıyor…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verisi haziran ayında büyükbaş hayvan sayısının 17 milyon 189 bine, küçükbaş hayvan sayısının ise 58 milyon 206 bine yükseldiğini müjdeliyor…
***
Buna rağmen, (tüketiciye uygulanan) et fiyatları, enflasyondan daha fazla artıyor…
Ve yine ilginçtir, (tüketiciye uygulanan) süt fiyatları da enflasyondan daha fazla artıyor…
***
Sıkıntı ise:
Üretici fiyat artıramıyor…
Hatta fiyat düşürmek zorunda kalıyor…
Ve kar edemeyince (karsızlıkta verimsizlik de büyük etken; yarın anlatacağım) üretim sürdürülemez bir hal alıyor…
***
Yaşadığımız zorlukların faydası mı?
Kar edemeyen üretici, zorunlu olarak yüksek teknolojiye yöneliyor ve verimliliği artırmaya (yatırımın başında düşünmesi gerekirken) çabalıyor…
***
Örneğin:
Yılbaşında 17 lira olan süt fiyatı, Ağustos’tan itibaren yüzde 7’lik artışla (enflasyonun çok altında) 18 liraya çıkınca, hayvan üreticileri uyardı:
(Geçen yıl, önceki yıl, ondan önceki yıl, 5 yıl önce, 10 yıl önce de uyarmıştı…)
“Küçük aile işletmeleri iş bırakacak
İnekler kesilecek
Büyük işletmeler hayvan varlığını azaltacak
Tüketici süt ve süt ürünlerini pahalıya tüketecek…”
VELHASIL
Fiyat artışları:
Veriler baz alındığında, arzdaki artış, talepteki düşüşe rağmen yaşanıyor…
Veriler doğruysa, İktisat bilimi ile açıklanamayan bir durum yaşanıyor…
***
Daha ilginci, ithalat da artıyor…
(Ya da hayvan sayısı, ithalat sayesinde yükselebiliyor…)
***
Yıpranan:
Verimli olması gereken “üretici” ve “üretime de katkıda bulunan tüketici” oluyor…
Aracı azınlık kazanıyor…
Bu da kalkınmayı engelliyor…
