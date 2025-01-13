Takibe düşen alacaklardaki artış kredi büyümesini dörde katladı!
Bankacılık sektöründe geçen yıl tüketici kredileri ve kredi kartlarında enflasyona paralel yüzde 44.65’lik büyüme oldu. Tüketicilerin özellikle ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartına yöneldiği görülüyor. Takipteki alacaklar bireysel kredi kartlarında yüzde 268, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 103 arttı.
Gün yaşamın her alanında hissedilen hayat pahalılığı, ekonomik birimlerin finansman tercihlerinde de değişliklere neden oluyor. Bankacılık sektörünün kullandırdığı tüketici kredileri, ekonomik birimlerin tercihlerinin nasıl değiştiğini net olarak ortaya koyuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, 2024 yılında enflasyon yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Her hane halkının günlük yaşamda tükettiği ürünlerin biri birinden farklılık göstermesi ve bu ürünlerin fiyatlarındaki artışların resmi rakamların üzerinde gerçekleşmesi hissedilen enflasyon rakamlarını resmi rakamların çok üzerine taşıyor.
Kredilerde enflasyona paralel artış
Tüketim tarafında artan giderler kadar artmayan gelirler, ekonomik birimlerin kredilere olan talebini artırdığı görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı rakamlara göre, 2023 yılı sonunda 2 trilyon 668 milyar TL seviyesinde bulunan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları hacmi 1 trilyon 191 milyar TL yani yüzde 44.54 artarak 3 trilyon 860 milyar TL’ye ulaştı.
Tüketici kredilerinin alt kırılımlarına bakılırsa, ihtiyaç ve kredi kartları dışındaki tüm kalemlerde artışın enflasyonun altında kaldığı dikkat çekiyor. Bunda ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında tüketimi kısmaya yönelik attığı adımlar etkili oldu.
Tüketici ihtiyaç kredisi ve karta yüklendi
Tüketiciler ihtiyaçlarını karşılamak için geçen yıl özellikle kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yöneldi. Bireysel kredi kartlarındaki toplam hacim geçen yıl 685 milyar TL (yüzde 59.38) artarak 1 trilyon 840 milyon TL seviyesine tırmandı. İhtiyaç kredilerindeki büyüme ise 451.8 milyar TL (yüzde 46.12) oldu.
Bankaların kullandırdığı taşıt kredilerinde hacim 2024 yılında 21.3 milyar TL daralırken konut kredilerindeki artış yüzde 17.15 ile sınırlı kaldı. Biraz önce de bahsettiğim gibi enflasyonla mücadele programı kapsamında uygulanan sıkı para politikası nedeniyle politika faizlerinin artırılmasının kredi maliyetlerini yükseltmesi, taşıt ve konut kredilerine talebi kesmiş durumda.
Takipteki alacaklarda hızlı artış
Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takibe düşen alacaklara bakıldığında ise büyümenin kredi hacmindeki artışın çok üzerinde olduğu dikkat çekiyor. Bankacılık sektöründe toplam tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklarda yaşanan artış yüzde 159 oldu. Yani geçen yıl tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar 71.6 milyar TL artarak 116.5 milyar TL’ye ulaştı.
Takipteki alacakların en hızlı arttığı kredi kalemi ise kredi kartlarında yaşandı. Bireysel kredi kartlarındaki takipteki alacak tutarı geçen yüzde 268.38 arttı. Başka bir ifadeyle 2023 yılında 15.4 milyar TL seviyesinde olan kredi kartındaki takipteki alacaklar, yaklaşık 3 kat artarak 56.7 milyar TL’ye çıktı.
Oranlar tehlike sınırlarının altında
Geçen yıl takipteki alacak rakamlarında yaşanan artışın toplam kredi hacmine oranlarına bakıldığında da önemli artışların olduğu görülüyor. 2023 yılı sonunda yüzde 1.68 olan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki takipteki alacaklar oranı yüzde 3.02’ye çıktı. Bireysel kredi kartlarındaki bu oran geçen yıl 1.75 artışla yüzde 3.08’e ulaştı.
İhtiyaç kredilerinde takipteki alacak oranı 2023 yılında yüzde 2.94, 2024 yılı sonunda ise yüzde 4.10 olarak hesaplandı. Rakamlarda son 1 yılda önemli artışlar olsa da diğer ülke bankacılık sektörlerine bakıldığında oranların hala tehlike sınırının çok altında olduğu söylenebilir. Dolayısıyla henüz bu alanda tehlike çanları çalmıyor olsa da yaşanan artış hızı önümüzdeki dönemde en çok konuşulan konulardan biri olmaya aday.