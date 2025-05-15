Tapu bedelini düşük gösterenlere Maliye denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı eko­nomi ile mücadele kapsamında yapay zeka destekli algoritmalar kullanarak fark­lı sektörlerdeki denetimlerini sıklaştırmaya devam ediyor.

Gayrimenkul alım ve satım işlemleri de uzunca bir süredir Maliyenin takibindeydi. Gayrimenkul satışlarında durgunluk olması­na rağmen TÜİK verilerine göre, Türkiye ge­nelinde konut satışları 2024 yılında bir önce­ki yıla göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 olmuştur. Gelir İdaresi Başkanlı­ğınca geçtiğimiz dönemlerde çok sayıda ev sa­hibine kira beyanları ile ilgili uyarı mektupları gönderilmiş, daha sonra 40 bin mükellefe “be­yanname gözetim” yazıları gönderilmiş, geçti­ğimiz hafta ise son 5 yılda gayrimenkul alan ve satanlara “tapu harcı” yazıları tebliğ edilmeye başlanmıştır. Yazılar Gelir İdaresinin önceki yazılarından farklı olarak “izaha davet” yazı­ları olmayıp, tapu tescil işlemi sırasında harç matrahının düşük beyan edildiğinin tespit edildiği ve düşük beyan edilen tapu harcının 15 gün içinde ödenmesi gerektiği şeklindedir.

Yazıda ödeme yapılması isteniyor

Geçtiğimiz haftadan itibaren tebliğ edilen yazı; “Gelir İdaresi Başkanlığınca kamu ida­re ve müesseselerinden, mükelleflerle mua­melede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler­den toplanan bilgiler kullanılmak suretiyle 2024-2025 yılı verileri dikkate alınarak yapı­lan çapraz kontroller ve analizlerin yanı sıra Defterdarlığımızca, gayrimenkul değerleme raporları, internet satış ilanları, emsal tapu satışları vb. veriler üzerinden yapılan araş­tırmalarda, işleme konu gayrimenkulün satış tarihindeki değerinin…..TL’nin altında ola­mayacağı ve bu nedenle tapu tescil işlemi sı­rasında harç matrahının…..TL tutarında dü­şük beyan edildiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 492 sayılı Harçlar Kanunu­nun 63 üncü maddesine istinaden, daha son­ra ortaya çıkabilecek her hangi bir cezalı tar­hiyata muhatap olmamak için, yazımız ekin­de yer alan dilekçe örneğinin doldurulmak suretiyle Dijital Vergi Dairesi aracılığı ile ve­ya bağlı bulunduğunuz vergi dairesine 15 gün içerisinde müracaat ederek aradaki matrah farkının tahakkuk ettirilerek çıkacak olan verginin ödeme işlemlerinin gerçekleştiril­mesi…” şeklindedir.

Maliye’nin somut tespit yapması gerekir

Gayrimenkul satışlarında düşük bedelle tapuda işlem yapıldığını iddia eden Gelir İda­resi Başkanlığı bu iddiasını çapraz kontroller ve analizlerin yanı sıra, gayrimenkul değer­leme raporları, internet satış ilanları, emsal tapu satışları vb. verilerle desteklemektedir. Yapılan denetimler ve analizler neticesin­de ortaya bir satış rakamı çıkmakla birlikte, geçmişte buna benzer tarhiyatlar karşısında Danıştay’ın vermiş olduğu kararlarda “somut tespitler yapılması, satış bedelinin banka ka­yıtları veya alıcı ifadeleriyle” desteklenmesi gerektiği” yönünde mükellef lehine çok sayı­da kararı bulunduğunu hatırlatmış olalım.

Yazıyı alanlar ne yapacak

Yazı bir bilgilendirme yazısı olup bu yazıya istinaden ödeme yapmayanlar için her hangi bir yaptırımdan söz etmemektedir. Gelecek­te yapılması muhtemel bir vergi inceleme­sinde cezalı işlem yapılma olasılığına karşı şimdiden ödeme yapılması gerektiği belirtil­miştir. Şunu belirtmeliyiz ki gayrimenkul sa­tışlarında tapu harcına esas bedel “Belediye Rayiç Bedeli” değil gerçek satış bedelidir. İle­ride yapılacak bir vergi incelemesinde düşük bedelli işlem yaptığını düşünen kişilerin ver­gi ziyaı cezası ile karşılaşmamaları için şim­diden ilgili formu doldurarak ödeme yapma­ları faydalı olacaktır.