Yaklaşık bir yıl önce benim hayatımda hiç şüphem yok ki çok özel bir yere sahip olacak olan Tarih TV kanalında “Nereden Nereye” isimli programı yapmaya başladım.

Değerli ağabeyim Profesör Doktor Ahmet Kasım Han‘la birlikte dünyada yaşanmış olan birçok siyasi hadise ve birçok farklı siyasi figürü inceleyip, o dönemlerde yaşanan hadiselerin bugünlere etkisini değerlendirmeye başladık. Dolu dolu geçen bir sene içerisinde birbirinden keyifli ve güzel programlara imza attık. Ahmet Kasım Han ve benim dostluğumuz eskiye dayanır.

Biz doğmadan çok öncesinde temelleri atılmış bu dostluk, rahmetli babalarımızın Ankara Gazi Lisesi’ndeki sınıf arkadaşlarıyla başlar. Yıllardır yaptığımız keyifli sohbetlerimizde, bilgilerimizi, birikimlerimizi birbirimizle paylaşarak zenginleştirme sürecini ekranlar önün taşıyarak paylaşmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu.

Bize program davetini yapan Tarih TV’nin değerli Genel Yayın Yönetmeni kıymetli dostum Ahmet Bağçeci bu teklifi getirdiğinde ne yalan söyleyeyim, izlenip izlenmeyeceğimiz, bu kadar detaylara inilen, uluslararası ilişkiler tarihinin çok konuşulan, bazen de unutulan olaylarını ve figürlerini özel hayatlarından, dünya siyasetine etkisine kadar değerlendirdiğimizde acaba izleyen çıkar mı demeden de geçemedim.

Son yıllarda magazin programlarının etkisinin, spor ve haberciliğe de yansıması, gergin tartışma programları, maalesef ki kavgadan beslenen reyting artışlarının çevresinde takım tutar gibi yapılan analizler iç ve dış siyasete bakışımızı ve yorumlayabilme kabiliyetimizi daha da önemlisi bunları halka aktarma yetilerimizi kaybettirmeye başlattı.

Tam da böyle bir dönemde iki değerli ağabeyim, Faruk Boyacıoğlu ve Mükremin Atmaca’nın başarılı girişimleri ile kurulan Tarih TV, sadece tarih, her yönüyle tarih, herkes için tarih dedi. Kolay değil, tematik bir kanal, birçok kimsenin tabiriyle ağır konular. Bu büyük bir risk, çünkü kabul etmek gerekir ki böyle bir yatırımın karşılığı alabilmek çok zor.

Hasret kalmışız

Zaman içerisinde gördük ki, gerek bize gelen mesajlarda, gerek kanala gelen bilgilendirmelerde Tarih TV’nin çok ciddi bir kitle tarafından kabul gördüğünü, beğenildiğini, takdir edildiğini ve her şeyden ziyade bazı meslektaşlarımız tarafından derslerde referans olarak tavsiye edildiğini bile gördük. Açık söylüyorum, beni son zamanlarda en mutlu eden şeylerden biri bu oldu.

Gerçekten saf bilgiyi, kaliteli tartışmayı, yapıcı yorumları, üst düzey eleştirilerle bir kanalı ve programı seyirciyle birlikte büyütme ne kadar hasret kalmışız. Gerçekten hem Mükremin Bey’i hem Faruk Beyi’i hem de Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Bey’i sonuna kadar tebrik ediyorum. Muazzam bir iş, muazzam bir vizyon.

“Nereden Nereye” programımızın bu kadar ilgi görmesinin şüphesiz en önemli sebebi ve gücü, bu programın esas mimarı olan muazzam bir stüdyo ekibinin olması. Yıllar evvel TRT’deki programlarda tanıştığım Yavuz Sinangil, mesleğe yıllarını adamış muazzam bir televizyoncu.

İşini o kadar ciddiye alan, keyifle, mutlulukla ve kaliteli iş çıkarmayı hayatına düstur edinmiş biri ki, onun hazırlamış olduğu ve editörlüğünü yaptığı bu programda her gün kendisinden bir şeyler öğreniyoruz ve her gün kaliteli bir ekiple çalışmanın insanı nasıl motive ettiğine bir kez daha şahit oluyoruz. Kıymetli dostum Yavuz Sinangil’e ve müthiş ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum.

Gelelim güzel habere. Yaklaşık bir yıl boyunca Kablolu TV ve TV Plus ekranlarında yer alan Tarih TV, bu yazımın yayınlandığı gün itibariyle Digitürk ekranlarında da sizlerle birlikte olacak. Diplomasi tarihine, uluslararası ilişkilerin tartışmalı kişi ve olaylarına, günümüzü etkileyen birbirinden önemli isimlere ışık tutmaya ve sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Tarih TV gibi nice tematik kanalların Türkiye’de kitlelerle buluşması en büyük arzum. Kavgadan gürültüden uzak, kaliteli, insanları germeyen programlar ve bittiğinde bilgi dağarcığımıza katkısı olan daha nice kanallarla ve yayınlarla buluşmamız ümidiyle.