Tarihi en yüksek aylık ve yıllık  ihracat hacmi

Mayıs ayında tarihi en yüksek aylık ve yıllık ihracat hac­mine ulaşıldı. İthalatın ise sermaye/yatırım malı dış alı­mındaki hareketlenmeye bağ­lı olarak ivme kazandığı mayıs ayında verilen 6,6 milyar do­larlık açıkla beş aylık açık 41,3 milyar dolara, yıllık açık da 86,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre mayısta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artışla 24 mil­yar 816,8 milyon dolar, ithalat da yüzde 2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolar oldu.

Böyle­ce geçen yılın aynı ayına gö­re yüzde 2,7 daha fazla olmak üzere 6 milyar 645,2 milyon dolarlık bir dış ticaret açığı ve­rildi. Bunun ekim ayından bu yana olan dönemin en düşük aylık dış ticaret açığı olduğu belirlendi. Geçen yıl mayısta yüzde 78,9 olan ihracatın itha­latı karşılama oranı da bu yıl aynı ayda da bu düzeyde ger­çekleşti.

Beş aylık açık 41,3 milyar dolar

İlk beş ay itibarıyla itha­lat ihracattan hızlı arttı. Ocak-mayıs döneminde ihra­cat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 110 mil­yar 903,6 milyon dolar olur­ken, ithalat yüzde 5,8 artarak 152 milyar 160,3 milyon dola­ra ulaştı. Böylece ilk beş ayda verilen dış ticaret açığı 41 mil­yar 256,8 milyon dolarla geçen yılın eş dönemindekinin yüz­de 12,7 üzerinde oluştu. İlk beş aylık dönemlere göre geçen yıl yüzde 74,5 olan ihracatın itha­latı karşılama oranı ise 1,6 pu­an düşerek yüzde 72,9’a indi.

Mayıs sonu itibarıyla son bir yılda ihracat, önceki bir yıllık, döneme göre yüzde 1,9 artışla 265,5 milyar dolara ulaşırken, ithalat yüzde 0,4 artışla 352,3 milyar dolar ol­du. Geçen yıl mayıs sonu iti­barıyla 86,9 milyar dolar olan, izleyen dönemde düşüşe ge­çerek ekim sonunda 78 mil­yar doların altına indikten sonra yeniden yükselişe ge­çen yıllık dış ticaret açığı bu yıl mayıs sonu itibarıyla 86,9 milyar dolarla bir yıl önceki düzeyine geldi. Önceki bir yıl­lık dönemde yüzde 73,7 olan ihracatın ithalatı karşıla­ma oranı son bir yıllık dönem toplamında yüzde 75,3 oldu.

İlk beş ayda dış ticaretin seyri

Etkilerinden arındırılmış seriye göre mayıs ayında ihracat önceki aya göre yüzde 10,3 artarken, ithalat yüzde 5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise mayısta önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,3, ithalat yüzde 9,2 arttı.

-Mayısta; enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 5 artışla 23 milyar 197 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 artışla 25 milyar 90 milyon dolar, dış ticaret açığı da 1 milyar 893 milyon dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,5 oldu.

-Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.

-Ocak-mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

-Mayısta ihracatta ilk sırayı yine Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 2 milyar 96 milyon dolar olurken bu ülkeyi; 1 milyar 523 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 511 milyon dolarla ABD, 1 milyar 221 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 119 milyon dolarla Irak izledi; ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1’ini oluşturdu.

-Ocak-mayıs döneminde de en çok ihracat Almanya’ya yapıldı. Beş ayda 9 milyar 188 milyon dolar ihracat yapılan bu ülkeyi 6 milyar 899 milyon dolarla İngiltere, 6 milyar 641 milyon dolarla ABD, 5 milyar 591 milyon dolarla İtalya ve 4 milyar 874 milyon dolarla Irak izledi. Toplam ihracatın yüzde 29,9’u bu 5 ülkeye yapıldı.

-Çin’den 4 milyar 315 milyon dolarla mayısta da en çok ithalat yapılan ülke oldu, bu ülkeyi 3 milyar 261 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 687 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 670 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 517 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplamın yüzde 42,8’ini oluşturdu.

-İlk beş ayda 20 milyar 126 milyon dolarla en çok ithalatın yapıldığı Çin’i 18 milyar 391 milyon dolarla Rusya, 11 milyar 944 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 886 milyon dolarla İtalya, 6 milyar 792 milyon dolarla ABD izledi ve 5 ülkenin ithalattaki payı yüzde 42,2 olarak gerçekleşti.

-Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise yüzde 4 oldu.

-Ocak-mayıs döneminde imalat sanayii toplam ihracatta yüzde 94,1, yüksek teknoloji ürünleri imalat sanayi ihracatı içinde yüzde 3,6 pay aldı.

-Mayısta imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı da yüzde 84,2 olurken, bunun yüzde 10’unu yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu.

-Ocak-mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,9, yüksek teknoloji ürünlerinin bunun içindeki payı yüzde 11 olarak gerçekleşti.

En hızlı ithalat artışı yatırım mallarında gerçekleşti

İthalat pastasında en büyük bölümü oluşturan hammadde/ ara mallarının dış alımının azaldığı, tüketim malı ithalatının da yerinde saydığı mayıs ayında ithalattaki sınırlı büyümede, yatırım (sermaye) mallarının dış alımındaki artış etkili oldu. Söz konusu ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 artışla 3 milyar 634,5 milyon dolar oldu. Buna karşılık, hammadde/ ara malı ithalatı 12 milyar 147,8 milyon dolarla geçen yılın aynı ayındakinin yüzde 0,3 altında kaldı.

Tüketim malı ithalatı da sadece yüzde 0,4 artışla 8 milyar 863 milyon dolar oldu. Ocak-mayıs itibarıyla en hızlı artış da yine yatırım mallarında. Söz konusu ithalat beş ayda yüzde 7,4 artışla 14 milyar 712,8 milyon dolara yükseldi. En büyük bölümü oluşturan ve sanayi üretimindeki ivmeyi yansıtan hammadde/ara malı ithalatının yüzde 3,7 artışla 56 milyar 98,3 milyon dolara ulaştığı beş aylık dönemde tüketim malı ithalatı da yüzde 0,7 artışla 38 milyar 647,6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.