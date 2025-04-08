Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 karnesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vizyonu­nu; tarım, orman ve su kaynaklarında sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek sağla­mak olarak ifade ediyor Bakan İbrahim Yu­maklı, yeni açıklanan 2024 Yılı İdare Faali­yet Raporu’nda.

Bir yandan üreticinin emeğini korumak, diğer yandan tüketicinin gıda güvenliğini teminat altına almak amacıyla faaliyet gös­terdiklerini de vurguluyor Sayın Bakan.

Bilindiği üzere, 5018 Sayılı Yasa gereği, kurumlar beş yıllık stratejik planlar ve yıllık performans programları hazırlarlar. Bu plan ve programlara göre bütçe yapar ve nihaye­tinde her yıl verdikleri sözün ve harcadık­ları paranın hesabını, faaliyet raporları ile verirler. İşte bahsettiğimiz rapor, 2024 yı­lında, Bakanlığın performans sonuçlarının değerlendirildiği rapor. Bir bakıma Bakan­lığın karnesi. Bakanlığın icraatları konu­sunda söz söyleyecek, eleştiride bulunacak herkesin öncelikle bu raporu dikkatlice in­celemesi gerekir. Aslında temel sorun, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak değil mi?

Bakanlığın insan kaynağı çok iyi

Raporda yer alan veriler, Bakanlığın çok da fark edemediğimiz büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bakanlık birimlerinde 73 doçent, bin 909 doktoralı ve 8 bin 539 yüksek lisanslı olmak üzere 67 bin 740 personel görev yapı­yor. Bu yıl 15 yeni doçent eklenmiş görünü­yor raporda. Bir üniversite ölçeğinin ötesin­de… 2024’te tarımsal araştırma ve geliştir­meye harcanan 7,1 milyar TL, kamuoyunda fazla gündem olmaz ve bilinmez. Ancak bu raporlara göz atıldığında fark edilebilir.

Dış ilişkilerden balıkçılığa, su ürünleri­ne; bitkisel ve hayvansal üretimden gıda ve kontrole; eğitim ve yayımdan tarımsal araş­tırmalara kadar çok geniş bir yelpaze. Da­hası Devlet Su İşleri ve Orman Genel Mü­dürlükleri, her birisi ayrı bir bakanlık gibi… TİGEM, TMO, Et ve Süt Kurumu ve daha birçok ilgili kuruluşu ile bir şekilde hayatı­mıza dokunduğuna şahitlik ederiz. Ancak çoğu zaman işlerin sessizce yapılmasına o kadar alışmışızdır ki ancak doğal veya küre­sel gelişmelerden kaynaklanan bazı sorunlar baş gösterdiğinde Bakanlık akla gelir olmuş.

Kaynakların nereye harcandığı çok net

Hiçbir şey yapılmadığı düşünülen doğa turizmi konusunda 3 milyar TL gibi bir har­cama vurgulanmalıdır sanırım.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın kullandığı 308 milyon TL’lik bütçe ile bir yılda ortaya konulan performans takdire şayan. Özellikle dezenformasyonun önlen­mesi, Bakanlık faaliyetlerinin tanıtılması, çiftçi eğitimi vb. konular için bütçe imkan­larının zorlanması isabetli olur.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB ve Organi­ze Tarım Bölgesi-2 projelerine ayrılan 780 milyon TL’lik bütçenin tamamı kullanılmış. Bu tür başarılı projelere daha fazla kaynak ayrılabilir. Kırsal kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında Uzman Eller Projesi başta olmak üzere, köşemize sığdı­ramayacağımız çok sayıda faaliyet başarı ile yürütülmüş. Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında sağlanan yüzde 50 destekle 3 bin 183 projeye 31 bin ha alan­da hibe verilmiştir. Üzerimizdeki su stre­sini düşündüğümüzde yeterli olmadığı de­ğerlendirilebilir. 2024’te beş adet organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırılmış olması çok değerli.

Çok sayıda destek kalemine yapılan öde­meler bu raporda net bir şekilde görülebili­yor. Tarımsal üretim planlaması kapsamın­da yeni destekleme modelinin ne kadar sa­deleşmiş olduğunu 2025 yılının raporunda görebileceğiz. Bu rapor sayesinde, 39 araş­tırma enstitüsünde yürütülen biyogüvenlik çalışmalardan haberdar olabiliyoruz.

Raporun asıl önemli kısmı, hedeflenen göstergelerin ne oranda gerçekleştirilebil­diği. Bu değerlendirmeye ayrı bir yazıda yer vereceğiz.

Ezcümle; rapor, yapıcı eleştiriler ve öne­riler için dikkatlice okunmalı ve rakamlar üzerinden değerlendirmeler yapılmalı.