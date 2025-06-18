Tarımda üretici örgütlenmesinde olumlu sinyaller

Küçük, zayıf, parçalı, teknolojik altyapısı yetersiz ve bu nedenlerle piyasada reka­bet gücü olmayan aile işletmelerinin ayakta kalabilmeleri güç birliği yapmalarına, örgüt­lenmelerine bağlı. 3 milyon tarım işletme­sinin 30 milyon civarında parseli mevcut. Ortalama 6 hektar ve 10 parselden oluşan işletmelerle Tarımda Türkiye Yüzyılını ger­çekleştirmek kolay değil.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kooperatifle­rin derecelendirilmesine ait 2024 yılı veri­lerini paylaştı. Üyelerine daha iyi hizmet su­nan, tarımsal üretim girdilerini uygun şart­larda tedarik eden, ortak makine kullanan ve ürünlerini iyi değerlendiren kooperatifleri belirlemek ve onlara bazı teşvikler sağlamak amacıyla başlatılan düzenleme kapsamında, 11 bin tarımsal örgütten sadece 249’u başvu­ru yapmış ve bunlardan 105’i birinci derece tarımsal örgüt olarak belirlenmiş.

Bakanlık, bu örgütlere daha fazla tarımsal destek, faiz indirimi ve yüksek oranlı hibeler, projelerde öncelik ve ek puan gibi ilgili yönet­melikte belirlenen birçok avantajlar sağlıyor.

Öncelikle bakanlığın paylaşımı ve bu tür konularda açık ve şeffaf olması çok güzel. Yö­netmeliğin yürürlüğe girmesi ve 105 başarı­lı tarımsal örgütün ilan edilmesi çok önem­li adımlar. Ancak mevcut örgütlerin sadece yüzde 2’sinin başvurmuş olmasının nedenle­rini araştırmak gerekiyor. Belki de bir örgüt­ten beklenen fonksiyonları yerine getirdiğine güvenen ve başvuru yapma cesaretini göste­rebilenler yok denecek kadar az. Ayrıca başa­rılı olanların oranının yüzde 1’in altında kal­ması oldukça düşündürücü.

2025 yılında başvuru sayısı ve birinci de­rece tarımsal örgüt sayısı artacaktır elbette. Çünkü artık başarı ölçütleri ortaya konmuş, başarınız görünürlük kazanmış ve afişe edi­liyorsunuz. Bu nedenle rekabete girmek ve üyelerinize bunu ispatlamak zorundasınız.

Bu yönde, örgüt üyelerinden örgütlerinin yöneticilerine baskılar geldiğini biliyoruz. Bunu bir başlangıç olarak görmek gerekiyor.

Güçlü örgütlenme nasıl hızlandırılabilir?

Bunun için kısa vadede iki hususa odakla­nılabilir:

1 Üyelere yönelik olarak bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri (Bakanlığın Cuma Buluşmaları toplantılarında gündem oluştu­rulabilir),

2 Başarılı örgütlere sağlanacak desteklerin çeşidi ve miktarı artırılabilir.

Bakan Yumaklı, göreve başladığı günden bu yana tarımsal örgütlerin güçlenmesi ve daha etkin hale gelmesi noktasında sürekli olarak yeni politikalar geliştiriyor.

IPARD II Programı kapsamında tarımsal örgütlere yaklaşık 419 milyon lira hibe verdik­lerini belirtiyor Bakan Yumaklı. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında kooperatiflere ve diğer üretici ör­gütlerine tarımsal ürünlerin işlenmesi ve de­polanması hususunda yüzde 50 hibe vermeye devam edeceklerini de vurguluyor.

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’nde, birinci derecede başarılı örgüt üyelerine sağlanan ek puan, örgütlerin güç­lendirilmesi çabalarına katkı sağlayacaktır.

Başarılı örgütler: Etkin planlama

Tarımsal üretim planlamasının başarı­sı, güçlü üretici örgütlenmesinden geçiyor. Sözleşmeli üretim, kayıtlılık, başta tarım arazileri olmak üzere kaynak kullanım eko­nomisi konularının başarısı örgütlenmenin gücüne ve başarısına bağlı. Tarımsal eğitim ve yayımın dönüşümünde dijitalleşme ve ni­hayetinde örgütlerle ortaya konulacak güç birliği ön şart. Dijital tarımın yaygınlaştı­rılması ve birçok hizmetin merkezi olarak sunulması ancak başarılı örgütlerin olması ile mümkün.

Gıda enflasyonunun makul se­viyeye indirilememesi, büyük ölçüde küçük işletmelerin zayıf ve etkisiz olmalarından kaynaklanıyor. Bir yandan aile işletmeleri korunurken, diğer yandan örgütlenerek bü­yük ölçeğe kavuşmalarını desteklemek gere­kiyor. İşte bu nedenle kooperatiflerin dere­celendirilmesi ve başarılı olanlara ayrıcalık­lar sağlanması önemlidir, gereklidir ve ümit vericidir. Bu yıl ve izleyen yıllarda başarılı örgütlerin sayıları hızla artacağına inanıyo­ruz. Sonuçta sessiz bir devrime hepimiz şa­hitlik ediyoruz.