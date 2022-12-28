Tarımdan Türkiye yüzyılına 100 milyar lira

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği’nin Antalya’da düzenlediği “Geleceğimiz İçin Tohum” temalı Tohumculuk Çalıştayı’nın açılışına katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, “Ülkemizin başta tohum olmak üzere, tarımdaki her bir değeri korumamız altındadır” dedi. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gübrede yüzde 13, karma yemde yüzde 5’e varan indirimler olduğunu söyledi.

Tarımdaki her bir değer korumamız altında

Tarım Bakanlığı genç yaşlı tüm çiftçileri gündemine aldı. Genç çiftçi projesi ile gençler hedefte... Kent tarımı şehirlere ucuz gıda mottosuyla yolda... Köy Yaşam Merkezleri her çiftçiye eğitim vaadiyle açılmaya başladı. Yeminli Tarım Müşavirliği için hazırlıklar son sürat sürüyor. Destekler, sübvansiyonlar her tarafta açıklamalar var.

Ödül var ceza yok

Torba yasa ile yapılması planlan Tarım Kanunu değişiklikleri oldukça iddialı, o da tarımın kıymetlerini korumaya yönelik. Sağlıklı bir arz-talep dengesi yaratabilmek, tarımı iklim değişikliğinin etkilerinden korumak ve etkin kaynak kullanımı amacıyla, belirli ürün gruplarında ekim, izne bağlı yapılacak. Çalıştay’da sohbet ettiğimiz TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “İzin ile amaç çiftçiyi cezalandırmak değil aksine üretime sunduğu katkıdan ötürü ödüllendirmek” dedi.

Türkiye yüzyılına tarımdan 100 milyar lira

Asgari ücret herkese hayırlı olsun. Yeni yıla beş kala yeni havadisler, yeni zamlar hayatımıza çeşitli yoksulluk, yoksunluk getiriyor. Tebdili yılda ferahlık vardır diyerek tarımla ilgili son günlerde işittiğimiz mesajların peşinden gidip olumlu taraftan bakacağım. Her müjdeli haber hazineden, geleceğimizden götürüyor. Asgari ücrete yapılan zam, daha ucuz ekmek yiyelim diye buğdaya uygulanan sübvansiyonlar, kur korumalı faiz, dar gelirliye konut gibi çeşitli yardımlar… 2022 herkesin bütçeden bir şeyler istediği, görece aldığı yıl olarak tarihe geçecek. Peki ya bütçenin yüzünü güldürecekler. Yeni kaynak yaratanlar, verimliliği artıranlar, kaynakları etkin kullanıp biri bin yapanlar, taşı sıksa suyunu çıkaranlar. “Ekilmedik bir karış toprak kalmamalı” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tarımdan iyi bir haber. Türkiye Yüzyılına tarımdan 100 milyar liralık kaynak yaratılabilir.

Tarıma değer

TÜİK verilerine göre 2002’de 7 milyon olan çiftçi sayısı 2020’de 4 milyona, tarım alanları da 26 milyon hektardan 23 milyona düştü. Çiftçi sayısındaki azalış tarım alanlarındaki düşüş oranına göre kısmen düşük. Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı, pamuk gibi ürünlerin ekim alanları azalırken toplam üretim 2001 yılında 44 milyon tondan 2021 yılında 52 milyon tona yükseldi. Sadece üretim alanına ve miktara bakmak, verimliliği göz ardı etmek, katma değeri hesaplayamamak, kaynak kullanımını es geçmek tüm bunlar tarımda gelecek simülasyonunun yanlış yapılmasına neden oluyor.

Sertifikalı tohum ile 25 milyon ton buğday

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, “Son 20 yılda bitkisel üretimi 98 milyon tondan 117 milyon tona çıkardık, bu başarının arkasındaki en önemli unsur verimliliğe dayalı tohumculuk politikalarıdır” dedi.

3 milyon ton üretebiliriz

Bunun üzerine, TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer’in, “3 milyon ton tohum üretecek altyapımız var” çağrısı tüm tohumların sertifikalı olması durumunda verimde yüzde 25’e varan artışlar sağlanabileceğini akla getiriyor. 20 milyon ton yerine 25 milyon ton buğday... Bütçeye kaynak, çiftçi gelirlerinde artış…

3 milyon hektar - 100 milyar lira

Atıl kalmış, çeşitli sebeplerle ekilmeyen milyonlarca hektar arazi de başka bir kaynak. Milyonlarca hektarlık arazide bitkisel üretim yapmak, uygun olmayanlarda katma değerli örtü altı tarım planlamak, seracılıkla özel sanayi bölgeleri oluşturmak, kent tarımını beslemek, her ilin kendi tarım toprağının oluşturulmasına katkı sunmak…

Kuru tarımda verimi artırmak

Etkin su kullanımı, münavebeli tarım gibi çeşitli yöntemlerle yüzde 75’i kuru tarım olarak yapılan tahıl üretiminde sağlanabilecek verim artışı ile hem kaynakları etkin kullanmak hem de gelirleri artırmak. Uygun mera alanlarında kaba yem üretmek, pamuk hasadından sonra mercimek gibi ürünlerle toprağın metrekare verimini artırmak…

Çeşitli olasılıklarla oluşturulabilecek alternatiflerle tarımda 100 milyarlarca liralık tarımsal üretim ihtimali…

Velhasıl, aynı metrekarede, aynı kaynaklarla sadece strateji değişikliği ve küçük farklılıklarla verim de kazanç da artırılabilir. O zaman “verimlilik yaratan elin veren elden daha üstün olduğunu” görürüz. Tüm bunlar yapıldı diyorsanız tekrar rakamlara bakalım hasılada ilk 10 ihracatta 30…