Tarımı, tekstili, makineyi geliştiren/eriten STA…

Trump:

“Sadece Çin’den 50 milyar dolarlık tarımsal ürün almışız…

Dışarıdan gelen ürünleri değil, kendi çiftçilerimizin ürettikleri ürünleri tükete­ceğiz…” demiş…

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Bizde ise:

Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) gündemde…

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Ukrayna…

2021 yılında, 86 milyon tonluk ‘toplam tahıl (hububat/bakliyat) üretimi’ ile rekor kırmıştı…

2021 üretiminin, 45 milyon tonunu ham olarak, 6 milyon tonunu da işleyerek ih­raç etmiş; yurt içinde de 1 milyona yakın aileye, tarla fiyatı ile dağıtım yapmıştı…

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Toprakları geniş ve verimli…

İklim olarak da Türkiye’ye göre avantajlı; birkaç kat daha fazla yağışlı…

Enerji, işçilik gibi maliyetlerde de Türkiye’ye göre avantajlı…

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2 yıldır savaşta olan Ukrayna’nın 2024 yılı toplam tahıl üretimi mi?

Nüfustaki ciddi azalışa ve savaşa rağmen 78 milyon tona yaklaştı…

İhracat ise ‘yeni rekorla’ 53 milyon tonu aştı…

VELHASIL

STA imzalamak:

Rekabeti geliştirir…

Ve daha verimli, daha teknolojik, da­ha kaliteli üretime zorlar…

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Ancak…

Üretim ve pazarlama şartları eşitse…

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Örneğin Çin’de bir makine üreticisi ve ihracatçısı…

Üretirken ve pazarlarken “senden daha fazla” devlet desteği alıyorsa ve hammadde fiyatları sana göre çok daha uygunsa, bu üretici ile rekabet edilebilir mi?

Çin’den alınan bazı makinelerin, Türkiye’de ki tüketici fiyatı, üreticilerimizin üretim maliyetinin de altında kalıyorsa, “yerli üretici” üretimini sürdürebilir mi?

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Aynı şey tarımsal üretim ve ihracatı için de geçerli… Üretim şartları ülkemiz aleyhine olan ülkelerle, STA’dan önce, “birlikte üretim” denenmeli…