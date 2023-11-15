Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; yapay zeka, akıllı tarım, CBS, izlenebilirlik, biyolojik mücadele gibi tarımın gerçek sorun ve hedeflerine değinerek tarıma güven tesis etti. Hollanda Tasarım Haftasında geleceğin gıdaları sergilendi. Sebze ve meyvelerin üzerinde yetiştirilen et doku hücreleri görücüye çıktı.

Mantarda tavuk eti, bezelyede sığır eti, afiyet şeker olsun. Felsefesi topraktan sudan bağımsız insan besini üretmek. Trend istihbaratçıları, beslenme öngörülerini paylaştıkça sadece gıdalar değil kıyafetten, eşyaya pek çok ürün biyoplastiklerden üretilerek çevresel etkileri azaltılıyor. Stella McCartney, malzeme tasarımcısı Radiant Matter’ın ağaç selülozundan yaptığı biyoplastiklerinden kıyafet üretti.

Natural Studio, Calvin Klein hediye paketlerini biyoplastikten yaptı. Avustralya, iklim değişikliği kaynaklı tarımsal üretim problemleri nedeniyle ada ülkesi Tuvalu vatandaşlarına; “insan hareketliliğini onurlu bir şekilde mümkün kılmak” amacıyla göçlerini kabul etti. İki ülke arasındaki antlaşmanın adı “Falepili Birliği” Tuvalu dilinde “karşılıklı saygı ve özen” demek.

Avrupa’nın en büyük hayvan pazarı

Hayvan pazarının geri dönüşüm bahçesinde, badem ağaçları toprağa sıkıca tutunmuş bile. Hayvan otelinin yanı başındaki konaklama tesislerinde Türkiye’nin dört bir tarafından gelen alıcı ve satıcılar el sıkışıyor. Avuçlarında Türk tarımının geleceği var, heyecanları görülmeye değer. İşletmenin müdürü Mehmet Ağır’ın masasında Platon’un Devlet’i, aklında en iyisi olmak var.

160 bin metrekare alanda kapalı padoklar, çoban evleri, dijital müzayede salonu ve marketler yer alıyor. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen liderliğinde doğunun Paris’i Erzurum Avrupa’nın yeni hayvancılık üssü olmaya aday. Cumhuriyetimizin 100. doğum gününü kırmızı beyaz renklerle kutlarken akıllara, “geleceği kim besleyecek” sorusu geliyor. Tarım bitti diyenlere inat Anadolu; cesaretlendiren, heyecanlandıran onlarca projeyle geleceğe umut ekiyor.

Türk Şeker’in klasikleri

Cumhuriyet kurumlarının uygarlık mirasını görmek isterseniz Türk Şeker’in Ankara Genel Müdürlük binasını ziyaret edin. Girişteki tarihi piyanodan yükselen klasik müzik tınıları eşliğinde Türk Şeker’in tarihini, kuruluş amacı ve faaliyetlerini Genel Müdür Dr. Muhiddin Şahinden dinleyin kesinlikle umudunuz beslenecek.

Molen Laboratuvarı

Prof. Dr. Umut Toprak, dünyanın en iyi üniversitelerinden aldığı tekliflere rağmen Türkiye’de kalmayı tercih eden bir bilim insanı. Sektör devlerinin desteğini, Ankara Üniversitesi tarihi kampüsünde kurduğu laboratuvarda bilime, patente dönüştürüyor. Yaşamı onaracak tarım için biyoteknoloji ürünler geliştiren genç ve yetenekli bilim ekibinin başında. Cumhuriyet tarımını kuran; Rıfat Gerek, Emcet Yektay’ın ruhunu, geleceği en çok onlar besleyecek.

Hektaş Tarımsal İnovasyon ve Eğitim Merkezi

Bursa Orhangazi’de eşi benzeri görülmemiş Tarım Teknoloji merkezi. Cumhuriyet’in kuruluş kodlarındaki her şey burada. Bilim, cesaret, disiplin, fırsat eşitliği, merak. Atatürk yaşasaydı Türk tarımının geleceği burada derdi. Daha onlarca işletme ve isim. Aklınıza, heyecanınıza, yüreğinize sağlık. Bir tarafta iyilik güzellik tohumları ekilirken diğer tarafta gelecek laboratuvarlarında tasarlanan kaygı dolu manipülasyonlar bilincimizi zehirliyor.

Times’ın dediği gibi; ileriye baskı yapan zekâ ile cüretkâr cehalet arasındaki şiddetli mücadele” şekil değiştirerek yoluna devam ediyor. Tarımın Dilan Polatları sosyal medyada; Anadolu’yu “muassır medeniyet gayesinden uzaklaştıracak” “görgü, erdem eksiği” içeriklerle devletin nadide kurumlarından, toplumdan alkış topluyor.