Tarımın en büyük buluşması

“Tarım ve Orman Bakanlığı ne iş ya­par?” diye soruyorlar ya… İşte Ba­kanlığın sadece bir günlük faaliyetinden bir kesit. Ayrıca bir potansiyelin harekete geçi­rilmesinin iyi bir örneğini bu yazıda bula­caksınız…

Geçtiğimiz ağustos ayı sonunda yayınla­nan, bitkisel üretimde yeni destekleme mo­deline geçişle ilgili Cumhurbaşkanlığı ka­rarı sonrası, özellikle ilk hafta boyunca çok fazla dezenformasyon yapılmıştı. O zaman topyekûn sahaya inilmesinin ve modelin paydaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı per­soneline ve üreticilere iyi anlatılmasının ge­rektiği önerisini yapmıştık.

O günden bugüne, Bakanlık üst düzey yet­kilileri, tüm ülkeyi gezdiler ve yeni sistemi anlattılar. Bunun karşılığı sahada görülme­ye başlandı.

Cuma Buluşmaları bir ilk

Bakanlık son olarak 25 Ekim 2024 tari­hinde “Tarımsal Üretimin Planlaması Cuma Buluşmaları” adı altında, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelinin anlatıldığı köy bilgilendirme toplantıları dü­zenledi. 81 ilde, 922 ilçede ve 2.780 köyde ya­pılan bu toplantılar, kapsamı, sayısı ve hacmi itibariyle sanırım bir ilk.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplantılarda üreticilere Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında yürütülen çalışma­lar detaylı olarak aktarılırken bitkisel üre­tim, hayvansal üretim ve su ürünleri üreti­mi konularında planlamanın nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verildiği belirtildi. Ayrıca, bitkisel üretimde havza bazlı planlama için planlama kapsamına alınacak ürünlerin ne­ler olduğu, belirlenen ürünlere yönelik ülke­sel düzeyde üretim miktarları belirlendiği, havzalara planlama kapsamında olan ürün­lerin tanımlandığı ve 52 ilçede su kısıtının dikkate alındığı anlatıldı.

Hayvansal üretim planlamasında ise kır­mızı et, çiğ süt, beyaz et ve yumurtanın kap­sama alındığı, tarımsal krediler, sözleşmeli üretim, Kırsal Kalkınma Hibe Programları, işlenmeyen arazilerin kiraya verilmesi gibi konuların aktarıldığı açıklamada yer aldı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce, Ba­kanlık temsilcileri, teknik komite üyeleri, zi­raat odaları ve tarımsal örgüt temsilcilerinin katılımı ile Cuma Buluşmaları adı altında ger­çekleştirilen bu etkinlik maalesef kamuoyun­da olması gereken tepkiyi ve iltifatı göremedi.

Sadece Bakanlık teşkilatlarının web say­falarında ve sosyal medyalarında kendi lo­kal faaliyetlerinin tanıtımı düzeyinde yer al­dı. Örneğin, Denizli Tarım İl Müdürlüğü, “19 ilçemizin 57 mahallesinde İl Müdürlüğümüz koordinesinde, 198 personelimiz 1.541 çift­çimizle bilgilendirme toplantısında bir ara­ya geldik” diyerek Cuma Buluşmaları kapsa­mındaki etkinliklerini son derece mütevazi bir şekilde duyurmaya çalışmışlar.

Yine sessiz ve derinden

Sessiz, gösterişsiz, sadece işine odaklanan ve tüm personelinin şevk ve heyecanla be­nimsediği yeni destekleme modelini anlat­maya çalışıyorlar.

Denizli örneğinden hareketle ülke gene­li için tahmini bir rakam vermek gerekirse, 100 binin üzerinde üretici ile 10 binden fazla Bakanlık elemanının ve binin üzerinde Ta­rımsal Üretim Planlaması Komite üyeleri­nin bir araya gelmesi demektir.

Ortaya çıkan rakamların ve etkinliğin bü­yüklüğü karşısında bazen şaşkınlık yaşı­yor insan. Kamuoyu tepkisizliği ve ana akım medyada neredeyse hiç yer almaması ise hayret verici.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın "Du­vara bantlanmış muz" adlı çalışmasının san­sasyonu ve bir milyon dolara alıcı bulabilece­ği haberi kadar bile ilgi göremedi maalesef.

Kasım sonuna kadar sürecek

Konu ile ilgili olarak Tarım Reformu Genel Müdürümüz Osman Yıldız ile yaptığım gö­rüşmede, kasım ayı sonunda kadar Cuma Bu­luşmalarının devam edeceğini, sonrasında ise ÇKS kayıtları süreci, havaların soğuması vb. nedenlerle ara verileceğini öğrendim.

Bakanlığın büyük potansiyelini bu çapta kullanabilmeyi başaran, başta Sayın Baka­nımız İbrahim Yumaklı ve Genel Müdürü­müz Osman Yıldız olmak üzere tüm Bakan­lık mensuplarını kutluyorum.