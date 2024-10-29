Tarımın en büyük buluşması
“Tarım ve Orman Bakanlığı ne iş yapar?” diye soruyorlar ya… İşte Bakanlığın sadece bir günlük faaliyetinden bir kesit. Ayrıca bir potansiyelin harekete geçirilmesinin iyi bir örneğini bu yazıda bulacaksınız…
Geçtiğimiz ağustos ayı sonunda yayınlanan, bitkisel üretimde yeni destekleme modeline geçişle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası, özellikle ilk hafta boyunca çok fazla dezenformasyon yapılmıştı. O zaman topyekûn sahaya inilmesinin ve modelin paydaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı personeline ve üreticilere iyi anlatılmasının gerektiği önerisini yapmıştık.
O günden bugüne, Bakanlık üst düzey yetkilileri, tüm ülkeyi gezdiler ve yeni sistemi anlattılar. Bunun karşılığı sahada görülmeye başlandı.
Cuma Buluşmaları bir ilk
Bakanlık son olarak 25 Ekim 2024 tarihinde “Tarımsal Üretimin Planlaması Cuma Buluşmaları” adı altında, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelinin anlatıldığı köy bilgilendirme toplantıları düzenledi. 81 ilde, 922 ilçede ve 2.780 köyde yapılan bu toplantılar, kapsamı, sayısı ve hacmi itibariyle sanırım bir ilk.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplantılarda üreticilere Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında yürütülen çalışmalar detaylı olarak aktarılırken bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretimi konularında planlamanın nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verildiği belirtildi. Ayrıca, bitkisel üretimde havza bazlı planlama için planlama kapsamına alınacak ürünlerin neler olduğu, belirlenen ürünlere yönelik ülkesel düzeyde üretim miktarları belirlendiği, havzalara planlama kapsamında olan ürünlerin tanımlandığı ve 52 ilçede su kısıtının dikkate alındığı anlatıldı.
Hayvansal üretim planlamasında ise kırmızı et, çiğ süt, beyaz et ve yumurtanın kapsama alındığı, tarımsal krediler, sözleşmeli üretim, Kırsal Kalkınma Hibe Programları, işlenmeyen arazilerin kiraya verilmesi gibi konuların aktarıldığı açıklamada yer aldı.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce, Bakanlık temsilcileri, teknik komite üyeleri, ziraat odaları ve tarımsal örgüt temsilcilerinin katılımı ile Cuma Buluşmaları adı altında gerçekleştirilen bu etkinlik maalesef kamuoyunda olması gereken tepkiyi ve iltifatı göremedi.
Sadece Bakanlık teşkilatlarının web sayfalarında ve sosyal medyalarında kendi lokal faaliyetlerinin tanıtımı düzeyinde yer aldı. Örneğin, Denizli Tarım İl Müdürlüğü, “19 ilçemizin 57 mahallesinde İl Müdürlüğümüz koordinesinde, 198 personelimiz 1.541 çiftçimizle bilgilendirme toplantısında bir araya geldik” diyerek Cuma Buluşmaları kapsamındaki etkinliklerini son derece mütevazi bir şekilde duyurmaya çalışmışlar.
Yine sessiz ve derinden
Sessiz, gösterişsiz, sadece işine odaklanan ve tüm personelinin şevk ve heyecanla benimsediği yeni destekleme modelini anlatmaya çalışıyorlar.
Denizli örneğinden hareketle ülke geneli için tahmini bir rakam vermek gerekirse, 100 binin üzerinde üretici ile 10 binden fazla Bakanlık elemanının ve binin üzerinde Tarımsal Üretim Planlaması Komite üyelerinin bir araya gelmesi demektir.
Ortaya çıkan rakamların ve etkinliğin büyüklüğü karşısında bazen şaşkınlık yaşıyor insan. Kamuoyu tepkisizliği ve ana akım medyada neredeyse hiç yer almaması ise hayret verici.
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın "Duvara bantlanmış muz" adlı çalışmasının sansasyonu ve bir milyon dolara alıcı bulabileceği haberi kadar bile ilgi göremedi maalesef.
Kasım sonuna kadar sürecek
Konu ile ilgili olarak Tarım Reformu Genel Müdürümüz Osman Yıldız ile yaptığım görüşmede, kasım ayı sonunda kadar Cuma Buluşmalarının devam edeceğini, sonrasında ise ÇKS kayıtları süreci, havaların soğuması vb. nedenlerle ara verileceğini öğrendim.
Bakanlığın büyük potansiyelini bu çapta kullanabilmeyi başaran, başta Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı ve Genel Müdürümüz Osman Yıldız olmak üzere tüm Bakanlık mensuplarını kutluyorum.