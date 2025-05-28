  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Taşa, demire yatırdık; üretime para bırakmadık…

Taşa, demire yatırdık; üretime para bırakmadık…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Tüm programların başarısı üretime bağlı…

“Yüksek” açıklar­dan enflasyona, “dü­şük” yatırımlardan alım gücüne; “tüm so­runların” çözümü de…

***

Dün İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın,

“Sanayici, 2024’te kazandığı paranın neredeyse tamamını finansman gider­lerine (borç faizine) ayırdı…” (Yüzde 97’ye yaklaştı)/(2025 daha da sıkıntılı) cümlesi…

Açıklaması:

Olan parayı taşa, demire harcadık…

Yetmedi:

Borçlandık… Borcu borçla çevirmeye çalıştık…

Sonuç:

Sanayiye, toprağa “yani üre­time” para bırakmadık…

Onun da sonucu:

Borçlanmanın maliyetini artırdık…

***

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan ekledi:

“Ekonomiyi rasyonel politi­kalardan uzaklaştırdık…

Sonucunda bunları yaşa­dık…”

VELHASIL

Nedir rasyonellik?

En basit anlatımla: Eldeki kaynaklarla kalkınma/refah getirecek yatırımlara odaklanmalıydık…

Üreticinin maliyetlerini düşürecek, kalkınmayı hızlandıracak altyapı (demiryolu, denizyolu, liman/sanayi bağlantıları, depolar, nitelikli eğitim (vb)…) yatırımları yapmalıydık…

Üretenin geliştirebileceği, yabancı ile rekabet edebileceği, kazanacağı, dolayısıyla “genel bütçeye/ çevresine/ekosisteme” kazandıracağı bir yapı oluşturulmalıydık…

***

Ne yaptık?

80’lerden buyana, “Kalkınmadan büyümeyi hızlandıracak”, “kaynak israfını ve borcu artıracak” otoban, kaldırım (vb) yapımına odaklandık… Ve sermayesiz, yüksek borçla kaldık…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sanayi ve Teknoloji Kolejleri'nin sayısına değil niteliğine odaklanalım 27 Mayıs 2025
Para, “geliştirme/teknoloji/ üretim” getirmedi; Geliştirme/teknoloji/ üretim “para” getirdi… 26 Mayıs 2025
“Sermaye yetersizliği” ve “faiz yüksekliği” vurdu; Halka arzlar kasıma kadar durdu… 23 Mayıs 2025
Yüzde 64’e yakın artırarak rekor kırdık… 22 Mayıs 2025
İthal ettiğimiz 365 milyon varil petrolü, üretebilir miyiz? 21 Mayıs 2025
Petrol üretme şansı/ çabasına mı sevinelim? Kaçak tüketimin yoğunluğuna mı üzülelim? 20 Mayıs 2025
“Üretimden soğutan sosyal yapı” ve geleceğimiz gençlerin bayramı... 19 Mayıs 2025
55 yaş ortalamasındaki 2 milyon çiftçi, 150 milyon kişiyi (nüfus+turist) besleyebilir mi?… 16 Mayıs 2025
Vergi reformu şart; Ama “Şimdi zamanı değil…” 15 Mayıs 2025
Üretim ve ihracatla büyüyeceğiz dedik; üretene faizi %95’e çıkardık, tüketene %42’ye indirdik 14 Mayıs 2025