Tasarruf edelim derken Türk tarımının güçlü kasları erimesin
İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül 2024 dönemi sonuçlarına göre; son dört yılın en düşük siparişi alındı.
Mayıs 2020’den bu yana en yüksek üretim ve istihdam daralması yaşanırken, girdi ve nihai ürün stokları, satın almalar da azalıyor. Traktör gibi pek çok üründe üretim düşerken, yüzlerce tedarikçi atıl kapasite çalışıyor. Personel çıkarmaları başladı, AR-GE’ler rafa. İlmek ilmek örülen pazarlarda kan kaybediyoruz.
Bu müessesede tasarruf var “düşünmüyoruz”
Kurumlarda rutin işler devam ederken iş geliştirme, yeni projeler yavaşlıyor. Pek çok yerde, üstü kapalı “burada tasarruf var, çay da yok, çorba da” algısı var. “Masalar/bilgisayarlar/beyinler” tenhada dinlenirken maaşlar tam gaz, istihdamda daralma yok. Projeler tasarruf engeline takılırken “muasır medeniyet gayesi” nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirilecek. Kapasite fazlası, tasarruftaki beyinler ne yapacak. Özel sektör hemen işten çıkarıyor. “Aynı işi daha az maliyetle yapma, acil olanları ertele” hedefiyle başlatılan tasarruf tedbirleri birçok yerde düşünceye, gelişime tasarruf şekline evrilmiş durumda. Gelişmekte olan ülkemin bilimi, inovasyonu tasarruf tedbirlerine takılıp dünyanın geleceğinden koparsak, güçlü kaslarımızı kaybedersek mazallah.
Güvenilir Tarım Bakanlığı, güvenilir gıda
Gıda denetimlerinin sonuçları artık süreç tamamlanır tamamlanmaz açıklanacak. Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından basınla paylaşılan “Güvenilir Gıdada Yeni Dönem” sonrasında, uzun zaman sonra ilk defa listelerde “adı geçen firmaların bazılarının “mahcup olduğunu, aslında o öyle değildi” türünden açıklamalarıyla toplumda hala daha ticari ahlak olduğunu gördük.
Yüzü kızaran ticaret
Birkaç marka basın açıklaması yayınlayarak listede olma sebeplerini açıklamaya çalıştılar, az da olsa yüzleri kızardı. Ahilikteki “pabucun dama atıldı” hikâyesini bilenler bilir. Son yıllarda güvenilir gıda üretmenin sorumluluğu bakanlığa yükleniyor, hırsızın suçu ekonomik şartlar nedeniyle normalleştiriliyor, aman dikkat. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de, OECD raporuna göre Türkiye Çin’den sonra en çok sahte ürün ele geçirilen ikinci ülke” diyerek ticari ahlaksızlığa dikkat çekiyor.
Rekabete yenik düşen ticaret
“Taklit/tağşiş/hileli” gıdalara ilişkin listelerin ortak noktası; fiyatı görece yüksek olması nedeniyle hileli şekilde ucuza mal ederek piyasaya düşük fiyattan sürülen “et ve süt ürünleri, un mamulleri.” Son yıllarda türeyen ne idiği belirsiz zincir gıda markalarına ilişkin “ucuz etin yahnisi yavan olur” atasözünü hatırlatmak isterim.
En iyi denetçi tüketicidir
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı projelerde “bilimi, planlamayı, katılımcılığı” merkeze koyması/ şaibeye neden olabilecek lobilere/ticarete uzak durması sayesinde denetimlerle ilgili tartışmalar ortadan kalktı. Yumaklı; “en iyi denetçi tüketicinin kendisidir” diyerek adil ve adaletli bir gıda sistemi için düzenleyici rolündeki Bakanlık kadar tüketicinin de sorumluluk alması gerektiğinin altını çiziyor.
Dijital çobanlar
ABD Tarım Bakanlığı Kentucky Üniversitesi’ne dronla hayvan güdülmesi teknolojisine 950 bin dolar hibe verdi. Dronlar hayvan hareketleri ve ısılarına göre çalışıyor. Anadolu meraları dron çobanlarla kınalı kuzulara yarenlik yaparak inşallah çoban sorununu çözecek. Daha önce de Halter firması akıllı dijital yular ile sürüyü takip ediyordu.
Yapay zekâ çok su tüketiyor
Yapay zekâ hararet yaptı. Apple, Meta gibi şirketlerden gelen resmi olmayan verilere göre; bir AI programının 100 kelimelik bir aşk mektubu yazması için gereken enerji bir APhone’u şarj edebilir. Veri merkezinin soğutulması için de 10 litre su kullanılıyor. Soğutma için kullanılan su, yerel toplulukların su hakkı üzerine baskı yapıyor. ABD’de veri merkezlerinin su tüketimi toplam su kaynaklarının yaklaşık yüzde 3’ü. Elektrik Enerji Araştırma Enstitüsü’ne göre 2030’a kadar yapay zekânın enerji ve su ihtiyacı yüzde 8 olacak. Elon Musk’un Memphis’te yapay zekâ için inşa ettiği devasa sunucunun soğutulması için gereken su tartışma konusu.
Velhasıl; tarımda gıdada güzel haberler, güzel niyetlerin yanında daralan pazarlar, yorulan endüstriler, zor durumda çalışanlar var. Ülkem ekonomisi tasarrufla form kazanıp yağlardan verelim derken, güçlü kaslarını eritmese bari.