Tebliğ doğru ama net değil

Yeni yıl geldi çattı. Her hafta yeni bir Çinli markadan bahsetme alışkanlığımıza biraz veda edeceğiz gibi. Çünkü Sanayi Bakanlığı’nın tebliği çerçevesinde yatırım yapmayan Çinli markalar, Türkiye’de satış yapamayacak.

Bunun yansımaların görüyoruz. 1995 yılında pil üretimiyle sektöre giren BYD lansmanına gidince markanın deneyimli genel Müdürü İsmail Ergun ile de bu konuyu derinlemesine konuştuk. Biraz Ergun’dan gelen notlarla devam edeyim. Ergun’un üstüne basa basa söylediği şey şu “Tebliğ doğru fakat net değil”.

Toplantıda yaklaşık olarak bunu 3 kez tekrar etti. Yani her önüne gelenin Türkiye’de otomobil satmaması gerektiği konusunda hem fikiriz. Sektör de bu konuda net. Bu sayede tüketicilerin de olası sorunlar yaşamasının önüne geçilecek gibi.

Öte yandan bazı noktaların çok muğlak kaldığı otomotiv sektörü yöneticilerinin ve bakanlıkların sürekli istişarelerde bulunduğu da ortada. Mantıklı ve hızlı bir çözüm bulunursa Türkiye otomotiv sektörü açısından olumlu bir adım olur. Şarj edilebilir hibrit konusu da konuşuldu. Malum, Toyota Türkiye’de üretiyor fakat şarj edilebilir hibritler bir türlü Türkiye’ye gelemiyor.

5-6 marka dışında yüksek adet getirebilen yok. Elektriklilere geçiş döneminde benzinlilerden de vazgeçmek istemeyen müşteriler, taksiler, binek araçlar için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize sadece saf elektrikle 100 km’ye yakın bir menzil gideceksiniz hem de benzin harcamadan. Ümit ediyorum bu konuda da güzel gelişmeler olur.