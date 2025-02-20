Teknik lise mezunu kadınların yüzde 64’ü işsizse…

“Meslek lisesi” ve “teknik lise” ihtiyacımız, on­larca yıldır dillendi­riliyor…

Ve…

Bu alanda adım atılmaması, toplu­mun her kesimi (si­yasetçisinden sana­yicisine, bürokra­tından çiftçisine…) tarafından, ekonomideki so­runların temeli olarak nitelen­diriliyor…

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“Meslek lisesi” ve “Teknik li­se” yapanlara;

Ve/veya yapımına vesile olanlara, bu nedenle “minnet” (borçlu olmak) duyuluyor…

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İşsizlik verilerinin ayrıntıla­rı ise:

“Gerçek sıkıntımızı ayyuka çıkarıyor”

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Nedir gerçek sıkıntımız:

Rant alışkanlığımız!

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Şöyle ki:

Bir elin parmaklarını geçe­mese de, meslek/teknik liseler açmışız…

Ama…

Galiba, “yüksek kalkınmış­lık/refah seviyesine ulaşma­nın anahtarı” olan bu okulları­mıza da, “kâr etmesi gereken, basit bir işletme” mantığı ile yaklaşmışız...

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Meslek ve teknik lise mezun­larının “işsizlik oranı”, bu tes­piti doğrulamaya yetiyor…

Şöyle ki:

TÜİK’e/resmi veriye göre “mesleki ve teknik lise mezu­nu” kadınlarımızın (meslek/ teknik eğitim almak istemesi dahi ‘ayrıcalık’ nedeniyken) yüzde 36’sı iş bulabilmiş…

Yüzde 18’i şu anda iş arıyor…

Yüzde 44’ü iş aramaktan bık­mış, “atıl kalma” yolunu seç­miş…

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Erkek mezunların ise yüzde 25’i iş arıyor…

İş bulanların yüzde 74’ü ise “kalfalık aşaması için” yeniden teknik/pratik eğitime ihtiyaç duyuyor…

VELHASIL

Üreticinin öncelikli ihtiyacı olan “teknik eleman” adayına;

Üreticinin yönetimde olduğu OSB’lerde kurulu Meslek Lise­leri ve/veya Yüksekokulları da­hi “yüksek/ödenemez fiyat” po­litikası uyguluyor…

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Meslek eğitimi almak is­teyen “yetenekli gençler”, “yüksek fiyat” engeline takı­lıyor…

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Maddi şartları zorlayıp eğitim alabilen “yetenekli gençler” ise;

Onca yıllık “paralı eğitimin” ardından, “yeteneklerini geliş­tirebilmek için” imalathanede­ki “pratik/teknik eğitime” ihti­yaç duyuyor…