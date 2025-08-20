“Temel ihtiyaçlarda dahi bağımlı hale geldik” diye söylenen Trump mı, mantıksız?
Trump’ı “mantıksız” bulan;
Milyarlarca insan, yüzbinlerce akademisyen (ekonomi, siyaset…), binlerce siyasetçinin varlığı biliniyor…
***
Mantıksızlığı yeni boyutlara taşıyan bugünkü Trump tarifelerinin:
Daha da büyük bir küresel yangını beraberinde getireceği de iddia ediliyor…
***
Hatta…
Bu mantıksızlığın, ABD’nin 1930’larda dayattığı meşhur Smoot-Hawley gümrük vergilerini bile açık ara geride bıraktığı dillendiriliyor…
Şiddetli milliyetçiliğe dayanan o tarifelerin dahi ekonomik bir çılgınlık olduğuna; ekonomik bunalıma, sosyal yıkıma ve İkinci Dünya Savaşı’na yol açtığına vurgu yapılıyor…
***
Trump ise “rekor borçlu olan” ülkesi adına, bir gerçeği, sakınmadan ortaya koyuyor:
“Temel ihtiyaçlarda dahi bağımlı hale geldik”
***
Mesela, önceki gün:
“Çin’in, ABD otomotiv sanayisini yok etmesini istemiyorum…” diyor…
Bu isteğinde de, borçlu bir ülke adına haklı ve son derece mantıklı görünüyor
***
Bir başkası çıkıp:
“Çin’in, gelişme sürecindeki otomotiv/makine sanayimize darbe vurmasını istemiyorum…”
Veya…
“Sırbistan’ın stratejik sektör olan hayvancılığımıza zarar vermesini istemiyorum” diyebilir…
***
Üretimde de, ihracatta da, ithalatta da kural dışı oynayana, kural dışı yanıt verilebilir…
VELHASIL
Aynı durum, bizde de, birçok sektörümüz için geçerli…
***
Örneğin:
Makine ticaretinde son 10 yılda 150 milyar dolar açık verdiğimizi veriler anlatıyor… Açıkta 20 milyar dolara ulaştığımız yıllar da oluyor; 5 milyar doların altına indirdiğimiz yıllar da…
Bu veriler ise, “istediğimiz anda” açığı kapatabilecek teknoloji ve kapasiteye sahip olduğumuzu ve üreticimizin finansman/taşımacılık maliyeti/eğitim/verimlilik gibi sorunları çözüldüğünde artıya geçebileceğini gösteriyor…
***
Ancak…
Çin’in Türkiye’ye uyguladığı gümrük tarifesi yüzde 30’ken; Türkiye’nin Çin’e uyguladığı tarife yüzde 3’te kalırsa:
Nasıl rekabet edip, kendini geliştirecek “istihdam sağlayan/geliştiren”, “döviz açığını kapatan” ve son dönemde yüksek faizle borçlanmak zorunda kalan ihracatçı/üretici?