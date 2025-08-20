  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Temel ihtiyaçlarda dahi bağımlı hale geldik” diye söylenen Trump mı, mantıksız?

“Temel ihtiyaçlarda dahi bağımlı hale geldik” diye söylenen Trump mı, mantıksız?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Trump’ı “mantıksız” bulan;

Milyarlarca insan, yüz­binlerce akademisyen (ekonomi, siyaset…), bin­lerce siyasetçinin varlığı biliniyor…

***

Mantıksızlığı yeni bo­yutlara taşıyan bugünkü Trump tarifelerinin:

Daha da büyük bir küre­sel yangını beraberinde getireceği de iddia ediliyor…

***

Hatta…

Bu mantıksızlığın, ABD’nin 1930’larda dayattığı meşhur Smo­ot-Hawley gümrük vergilerini bile açık ara geride bıraktığı dillendiriliyor…

Şiddetli milliyetçiliğe dayanan o tarifelerin dahi ekonomik bir çılgınlık olduğuna; ekonomik bu­nalıma, sosyal yıkıma ve İkinci Dünya Savaşı’na yol açtığına vur­gu yapılıyor…

***

Trump ise “rekor borçlu olan” ülkesi adına, bir gerçeği, sakın­madan ortaya koyuyor:

“Temel ihtiyaçlarda dahi ba­ğımlı hale geldik”

***

Mesela, önceki gün:

Çin’in, ABD otomotiv sana­yisini yok etmesini istemiyo­rum…” diyor…

Bu isteğinde de, borçlu bir ülke adına haklı ve son derece mantıklı görünüyor

***

Bir başkası çıkıp:

“Çin’in, gelişme sürecindeki otomotiv/makine sanayimize dar­be vurmasını istemiyorum…”

Veya…

“Sırbistan’ın stratejik sektör olan hayvancılığımıza za­rar vermesini istemiyorum” diye­bilir…

***

Üretimde de, ihracatta da, itha­latta da kural dışı oynayana, kural dışı yanıt verilebilir…

VELHASIL

Aynı durum, bizde de, birçok sektörümüz için geçerli…

***

Örneğin:

Makine ticaretinde son 10 yılda 150 milyar dolar açık verdiğimizi veriler anlatıyor… Açıkta 20 milyar dolara ulaştığımız yıllar da oluyor; 5 milyar doların altına indirdiğimiz yıllar da…

Bu veriler ise, “istediğimiz anda” açığı kapatabilecek teknoloji ve ka­pasiteye sahip olduğumuzu ve üre­ticimizin finansman/taşımacılık maliyeti/eğitim/verimlilik gibi so­runları çözüldüğünde artıya geçebi­leceğini gösteriyor…

***

Ancak…

Çin’in Türkiye’ye uyguladığı gümrük tarifesi yüzde 30’ken; Türkiye’nin Çin’e uyguladığı tarife yüzde 3’te kalırsa:

Nasıl rekabet edip, kendini geliş­tirecek “istihdam sağlayan/gelişti­ren”, “döviz açığını kapatan” ve son dönemde yüksek faizle borçlanmak zorunda kalan ihracatçı/üretici?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
461 milyar dolar değerinde altınımız yeraltında; Değerlerimize, değer katma çabamız da… 19 Ağustos 2025
 Yüzde 60 işinden memnun değilse, “sağlıklı ekonomi” mümkün mü? 18 Ağustos 2025
600 bin fındık üreticisinin, ürettiğinin 3 katını... 15 Ağustos 2025
İhracat/turizm ve üretimde rekor; Petrol 64/66 dolar; ABD ile ilişkilerde bahar 14 Ağustos 2025
Sorunları, rasyonel veriler sayesinde görmeli 13 Ağustos 2025
Teoride: “Tasarruf, tasarrufu büyütür…” Bazen de “zoru başarıp” borcu büyütür… 12 Ağustos 2025
Kredi alan da mevduata yatıran da kamuya çalıştı…Kredi kullanarak üreten de yatırım yapan da 11 Ağustos 2025
Arzı yüzde 20/25 etkileyen don/kuraklığı konuşup... 08 Ağustos 2025
İşsizlikteki artışın nedeni: Zorda olan mevcut üretici mi? 07 Ağustos 2025
Hayvancılıkta, 7 bin “verimli çalışan” ile kaderi değiştirebilecekken 06 Ağustos 2025