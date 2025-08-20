“Temel ihtiyaçlarda dahi bağımlı hale geldik” diye söylenen Trump mı, mantıksız?

Trump’ı “mantıksız” bulan;

Milyarlarca insan, yüz­binlerce akademisyen (ekonomi, siyaset…), bin­lerce siyasetçinin varlığı biliniyor…

***

Mantıksızlığı yeni bo­yutlara taşıyan bugünkü Trump tarifelerinin:

Daha da büyük bir küre­sel yangını beraberinde getireceği de iddia ediliyor…

***

Hatta…

Bu mantıksızlığın, ABD’nin 1930’larda dayattığı meşhur Smo­ot-Hawley gümrük vergilerini bile açık ara geride bıraktığı dillendiriliyor…

Şiddetli milliyetçiliğe dayanan o tarifelerin dahi ekonomik bir çılgınlık olduğuna; ekonomik bu­nalıma, sosyal yıkıma ve İkinci Dünya Savaşı’na yol açtığına vur­gu yapılıyor…

***

Trump ise “rekor borçlu olan” ülkesi adına, bir gerçeği, sakın­madan ortaya koyuyor:

“Temel ihtiyaçlarda dahi ba­ğımlı hale geldik”

***

Mesela, önceki gün:

“Çin’in, ABD otomotiv sana­yisini yok etmesini istemiyo­rum…” diyor…

Bu isteğinde de, borçlu bir ülke adına haklı ve son derece mantıklı görünüyor

***

Bir başkası çıkıp:

“Çin’in, gelişme sürecindeki otomotiv/makine sanayimize dar­be vurmasını istemiyorum…”

Veya…

“Sırbistan’ın stratejik sektör olan hayvancılığımıza za­rar vermesini istemiyorum” diye­bilir…

***

Üretimde de, ihracatta da, itha­latta da kural dışı oynayana, kural dışı yanıt verilebilir…

VELHASIL

Aynı durum, bizde de, birçok sektörümüz için geçerli…

***

Örneğin:

Makine ticaretinde son 10 yılda 150 milyar dolar açık verdiğimizi veriler anlatıyor… Açıkta 20 milyar dolara ulaştığımız yıllar da oluyor; 5 milyar doların altına indirdiğimiz yıllar da…

Bu veriler ise, “istediğimiz anda” açığı kapatabilecek teknoloji ve ka­pasiteye sahip olduğumuzu ve üre­ticimizin finansman/taşımacılık maliyeti/eğitim/verimlilik gibi so­runları çözüldüğünde artıya geçebi­leceğini gösteriyor…

***

Ancak…

Çin’in Türkiye’ye uyguladığı gümrük tarifesi yüzde 30’ken; Türkiye’nin Çin’e uyguladığı tarife yüzde 3’te kalırsa:

Nasıl rekabet edip, kendini geliş­tirecek “istihdam sağlayan/gelişti­ren”, “döviz açığını kapatan” ve son dönemde yüksek faizle borçlanmak zorunda kalan ihracatçı/üretici?