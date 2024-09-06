Temiz enerjide yerli üretime destek

Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak. BM Sürdürülebilir Kal­kınma Amaçları “7 Erişilebilir ve Temiz Enerji” bu hedefe yönelik çalışmaya çağı­rıyor.

Türkiye temiz enerji kaynakları ile enerji ihtiyacını karşılayabilir mi? Ener­jide etkin ve sürdürülebilir dönüşümün desteklenmesi için neler yapılıyor? Te­miz enerji sektöründe yerli üretimin payı nasıl artırılabilir? Podcast konuğum olan ENSİA Enerji Sanayicileri & İş İnsanla­rı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı’ya sordum.

Hedef ülkemizde enerji tüketimini temizlemek

Türkiye’de temiz enerji kaynakları far­kındalığını ve kurulu güç kaynaklarını ar­tırmak, enerji tüketimini temizlemek için gerekli ekipmanların mümkün olduğunca Türkiye’de üretimini sağlamak amaçlarıy­la 2016 yılında kurulan ENSİA önemli ça­lışmalar yapıyor.

Temiz enerjide dünyada ve Türkiye’de güneşin öne çıktığını belirten Alper Bey şu bilgileri paylaşıyor: “Ülkemizde ilerleyen yıllarda devreye alınacak tüm enerji sant­ralerinin yarısından fazlası güneş enerji­si olacak. Güneşin bireysel kullanımla ta­bana yayılabilme avantajı var. Almanya’da 800 watt’lık balkon GES’lerini alışveriş merkezinden alıp kendiniz kurabiliyorsu­nuz. Almanya bu yıl 400 bin balkona erişti, bu sayı bir milyona ulaştığında çok önem­li etkisi olur. Ama en önemlisi 400 bin kişi kendini temiz enerji sektörüde bir oyuncu olarak hissediyor. Türkiye’de bu sayı sıfır ama potansiyelimiz çok yüksek.”

Denizüstü rüzgar enerisi yerli üreticileri bekliyor

“Biz proje derneğiyiz” diyor Alper Bey, ki dernek kuruluşundan bugüne çok de­ğerli projeler üretmeye devam ediyor. Türkiye’de ilk ve tek olan “Denizüstü Rüz­gar Enerjisi Sanayi Envanteri” çalışma­sı özellikle ilgimi çekti. Bu alanda önemli bir pazar potansiyeli olduğunu belirtiyor: “Ülkemizde denizüstü rüzgar enerjisinde 2035 yılına kadar hedef 5 bin megawatt ve şu anda sıfır noktasındayız. Dünya Banka­sı raporlarına göre Türkiye karasularında 75 bin megawatt potansiyel var. Bu potan­siyeli kullandığımızda Türkiye enerji ihti­yacını karşılayabilir.”

Envanteri ENSİA uluslararası yatırım­cılara ulaştırarak Türkiye'de üretimi sağ­lamaya çalışıyor. Envanterde yer alması için alt faaliyet, firma, kurum önerilerini­zi ENSİA’ya ulaştırabilirsiniz.

Enerjide etkin ve sürdürülebilir dönüşümün desteklenmesi

Bir başka proje ise İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, ENSİA ortaklığıy­la 2023 Haziran’da tamamlanan Best For Energy. Avrupa Birliği ve Türkiye Cum­huriyeti iş birliği ile finanse edilen proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirildi. Temiz ener­ji ve temiz teknoloji sektöründe rekabet­çi bir küme geliştirilmesi hedeflendi. İz­mir’deki firmaların sektörler bazlı temiz enerji kapsamındaki yetkinlikleri, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlen­di. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, do­kümantasyon destekleri verildi.

Yeşil yakalı gençler iş başında

ENSİA Genç Platformu da Türkiye’de güçlenerek ilerliyor. Üniversitelerin Ma­kine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühen­disliği, Endüstri Mühendisliği ve Endüst­riyel-Grafik Tasarım Bölümleri öğrenci­ler için oluşan bir platform. Yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe kariyer hedef­leyen mühendis adaylarının “Yeşil Yakalı” olarak iş hayatına başlamalarına katkı su­nuyor. Her STK’nın bir genç plarformu ol­ması dileklerimle.

* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #082 Temiz Enerjide Yerli Üretime Destek. Enerjide Etkin Sürdürülebilir Dönüşüm.