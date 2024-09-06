Temiz enerjide yerli üretime destek
Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları “7 Erişilebilir ve Temiz Enerji” bu hedefe yönelik çalışmaya çağırıyor.
Türkiye temiz enerji kaynakları ile enerji ihtiyacını karşılayabilir mi? Enerjide etkin ve sürdürülebilir dönüşümün desteklenmesi için neler yapılıyor? Temiz enerji sektöründe yerli üretimin payı nasıl artırılabilir? Podcast konuğum olan ENSİA Enerji Sanayicileri & İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı’ya sordum.
Hedef ülkemizde enerji tüketimini temizlemek
Türkiye’de temiz enerji kaynakları farkındalığını ve kurulu güç kaynaklarını artırmak, enerji tüketimini temizlemek için gerekli ekipmanların mümkün olduğunca Türkiye’de üretimini sağlamak amaçlarıyla 2016 yılında kurulan ENSİA önemli çalışmalar yapıyor.
Temiz enerjide dünyada ve Türkiye’de güneşin öne çıktığını belirten Alper Bey şu bilgileri paylaşıyor: “Ülkemizde ilerleyen yıllarda devreye alınacak tüm enerji santralerinin yarısından fazlası güneş enerjisi olacak. Güneşin bireysel kullanımla tabana yayılabilme avantajı var. Almanya’da 800 watt’lık balkon GES’lerini alışveriş merkezinden alıp kendiniz kurabiliyorsunuz. Almanya bu yıl 400 bin balkona erişti, bu sayı bir milyona ulaştığında çok önemli etkisi olur. Ama en önemlisi 400 bin kişi kendini temiz enerji sektörüde bir oyuncu olarak hissediyor. Türkiye’de bu sayı sıfır ama potansiyelimiz çok yüksek.”
Denizüstü rüzgar enerisi yerli üreticileri bekliyor
“Biz proje derneğiyiz” diyor Alper Bey, ki dernek kuruluşundan bugüne çok değerli projeler üretmeye devam ediyor. Türkiye’de ilk ve tek olan “Denizüstü Rüzgar Enerjisi Sanayi Envanteri” çalışması özellikle ilgimi çekti. Bu alanda önemli bir pazar potansiyeli olduğunu belirtiyor: “Ülkemizde denizüstü rüzgar enerjisinde 2035 yılına kadar hedef 5 bin megawatt ve şu anda sıfır noktasındayız. Dünya Bankası raporlarına göre Türkiye karasularında 75 bin megawatt potansiyel var. Bu potansiyeli kullandığımızda Türkiye enerji ihtiyacını karşılayabilir.”
Envanteri ENSİA uluslararası yatırımcılara ulaştırarak Türkiye'de üretimi sağlamaya çalışıyor. Envanterde yer alması için alt faaliyet, firma, kurum önerilerinizi ENSİA’ya ulaştırabilirsiniz.
Enerjide etkin ve sürdürülebilir dönüşümün desteklenmesi
Bir başka proje ise İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, ENSİA ortaklığıyla 2023 Haziran’da tamamlanan Best For Energy. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti iş birliği ile finanse edilen proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirildi. Temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe rekabetçi bir küme geliştirilmesi hedeflendi. İzmir’deki firmaların sektörler bazlı temiz enerji kapsamındaki yetkinlikleri, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlendi. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, dokümantasyon destekleri verildi.
Yeşil yakalı gençler iş başında
ENSİA Genç Platformu da Türkiye’de güçlenerek ilerliyor. Üniversitelerin Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Endüstriyel-Grafik Tasarım Bölümleri öğrenciler için oluşan bir platform. Yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe kariyer hedefleyen mühendis adaylarının “Yeşil Yakalı” olarak iş hayatına başlamalarına katkı sunuyor. Her STK’nın bir genç plarformu olması dileklerimle.
* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #082 Temiz Enerjide Yerli Üretime Destek. Enerjide Etkin Sürdürülebilir Dönüşüm.