Temmuzda en düşük emekli aylığı 16.500 TL olur!

Sabit gelirli milyonlarca emekli ve ça­lışanlar aylık olarak açıklanan enflas­yonla her ay gelirlerinde azalmayı, alım gü­cündeki düşmeyi yaşamaya devam ediyor­lar.

2025 yılı için TÜİK tarafından Ocak ayında %5.03, Şubat ayında %2.27 ve Mart ayında %2.46 oranında enflasyon açıklan­dı. İlk üç ayda %10.06 oranında enflasyon yaşandı. 2025 Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %15.75, memur ve me­mur emeklilerine ise %11.54 oranında ar­tış yapılmıştı. İlk üç ayda bu yapılan artışın %10.06’sı eridi.

Nisan, Mayıs ve Haziran ayında yaşana­cak enflasyona göre toplam altı aylık enf­lasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emekli ay­lıklarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı­na ilave enflasyon farkı verilecek.

İlk üç ayda memur ve memur emeklile­rinin Temmuz ayında alacakları zam artı enflasyon farkı %9.03 oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri için ise %10.06 oranında oldu.

Altı aylık farkın ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde %15-16 oranında olacağını öngörmekteyim. Memur ve memur emek­lilerinde ise bu oranın %12-13 oranında olacağını öngörmekteyim.

Temmuz ayında en düşük emekli aylı­ğının 16.500TL civarında olacağını dü­şünüyorum.

Ocak ayında 14.469 TL olan en düşük emekli aylığının değeri 13.099TL’ye düş­müş durumda, asgari ücrete temmuz ayın­da zam yapılmayacağını hükümet yetkilile­ri her fırsatta beyan ediyorlar. Ocak ayında Asgari ücret 22.104 TL olmuştu. İlk üç ay­da asgari ücretin alım gücü değeri 20.011 TL’ye düştü.

Enflasyonla alım gücü değeri düşerken açlık sınırı mart ayında artmaya devam etti. Mart ayında açlık sınırı 23.615 TL’ye yükselirken, yoksulluk sınırı 76.922 TL ol­du.

Açlık ve sınırı yükselirken milyonlarca sabit gelirli emekli ve çalışan sabit ücret­leri ile açlık sınırının altında kaldı. Yoksul­luk sınırı orta sınıfın gelirinin dahi üzeri­ne çıktı.

Temmuz ayında hükümetin nasıl bir uy­gulama yaparak sabit gelirli ve ücretlilerin yaşadığı bu ekonomik krize önlem alacağı­nı göreceğiz.

2025 Ocak ayında TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranında artışlar yapılmıştı. Ayrıca bir refah payı ya da seyyanen bir atış yapılmamıştı.

Temmuz ayının üçüncü günü açıklana­cak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlik­te emeklilerin ve memurların hangi oranda fark alacakları belli olacak.

Bu oranlar az çok belli olmuş durum­da, asıl merak edilen hükümetin emekli ve sabit ücretlilerin yaşadığı ekonomik kriz kaşsısında ayrıca bir düzenleme ile iyileş­tirme yapıp yapmayacağını göreceğiz.

Son birkaç yıldır hükümet yetkililerinin dile getirdiği söylemler olan ‘’gelecek ay bu aydan daha iyi olacak’’, ‘’dişinizi sıkın bir­kaç aya ekonomide istikrar sağlanacak’’ söylemlerine devam mı edecekler.

Temmuz ayında hükümet yetkilileri sa­bit gelirlilerden fedakarlık yapmaya devam etmelerini mi isteyecek, yoksa ekonomide her şey yoluna girmeye başladı, bunun gös­tergesi olarak da emekli ve ücretli aylıkla­rında düzenleme yapmaya karar verdik mi diyecekler hep beraber göreceğiz.