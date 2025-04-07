Temmuzda en düşük emekli aylığı 16.500 TL olur!
Sabit gelirli milyonlarca emekli ve çalışanlar aylık olarak açıklanan enflasyonla her ay gelirlerinde azalmayı, alım gücündeki düşmeyi yaşamaya devam ediyorlar.
2025 yılı için TÜİK tarafından Ocak ayında %5.03, Şubat ayında %2.27 ve Mart ayında %2.46 oranında enflasyon açıklandı. İlk üç ayda %10.06 oranında enflasyon yaşandı. 2025 Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %15.75, memur ve memur emeklilerine ise %11.54 oranında artış yapılmıştı. İlk üç ayda bu yapılan artışın %10.06’sı eridi.
Nisan, Mayıs ve Haziran ayında yaşanacak enflasyona göre toplam altı aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına ilave enflasyon farkı verilecek.
İlk üç ayda memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları zam artı enflasyon farkı %9.03 oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri için ise %10.06 oranında oldu.
Altı aylık farkın ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde %15-16 oranında olacağını öngörmekteyim. Memur ve memur emeklilerinde ise bu oranın %12-13 oranında olacağını öngörmekteyim.
Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 16.500TL civarında olacağını düşünüyorum.
Ocak ayında 14.469 TL olan en düşük emekli aylığının değeri 13.099TL’ye düşmüş durumda, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını hükümet yetkilileri her fırsatta beyan ediyorlar. Ocak ayında Asgari ücret 22.104 TL olmuştu. İlk üç ayda asgari ücretin alım gücü değeri 20.011 TL’ye düştü.
Enflasyonla alım gücü değeri düşerken açlık sınırı mart ayında artmaya devam etti. Mart ayında açlık sınırı 23.615 TL’ye yükselirken, yoksulluk sınırı 76.922 TL oldu.
Açlık ve sınırı yükselirken milyonlarca sabit gelirli emekli ve çalışan sabit ücretleri ile açlık sınırının altında kaldı. Yoksulluk sınırı orta sınıfın gelirinin dahi üzerine çıktı.
Temmuz ayında hükümetin nasıl bir uygulama yaparak sabit gelirli ve ücretlilerin yaşadığı bu ekonomik krize önlem alacağını göreceğiz.
2025 Ocak ayında TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranında artışlar yapılmıştı. Ayrıca bir refah payı ya da seyyanen bir atış yapılmamıştı.
Temmuz ayının üçüncü günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte emeklilerin ve memurların hangi oranda fark alacakları belli olacak.
Bu oranlar az çok belli olmuş durumda, asıl merak edilen hükümetin emekli ve sabit ücretlilerin yaşadığı ekonomik kriz kaşsısında ayrıca bir düzenleme ile iyileştirme yapıp yapmayacağını göreceğiz.
Son birkaç yıldır hükümet yetkililerinin dile getirdiği söylemler olan ‘’gelecek ay bu aydan daha iyi olacak’’, ‘’dişinizi sıkın birkaç aya ekonomide istikrar sağlanacak’’ söylemlerine devam mı edecekler.
Temmuz ayında hükümet yetkilileri sabit gelirlilerden fedakarlık yapmaya devam etmelerini mi isteyecek, yoksa ekonomide her şey yoluna girmeye başladı, bunun göstergesi olarak da emekli ve ücretli aylıklarında düzenleme yapmaya karar verdik mi diyecekler hep beraber göreceğiz.