Ticaret savaşları vs. inovasyon savaşları

Geçtiğimiz hafta FED faizi sabit tut­tu. Halbuki Trump farklı görüşteydi. Powell acelemiz yok dedi, enflasyon ris­kine işaret etti. Aslında daha önceki dö­nemlerde FED’in faiz kararını az çok tah­min edebilirken, FED öyle bir sıkıştı ki, zannederim yönünü kendisi bile zorluk­la tayin edecek.

FED’in bu koşullar altın­da mart ayında da faizi pas geçeceğini ve hem Trump’ın yeni vergi düzenlemeleri­nin ekonomik ve politik sonuçlarını hem de göçmenlerin sınır dışı edilmesi ile be­raber işgücü maliyetlerindeki olası artış senaryolarını biraz seyretmesinin kuvvet­li ihtimal olduğunu düşünüyorum.

Ticaret savaşları yeniden başlarken

Trump seçim kampanyalarında sözünü ettiği maddeleri hayata geçirmeye başla­dı. Herhalde küresel piyasaların takip et­tiği onlarca konu arasında şüphesiz güm­rük tarifeleri oldukça geniş bir coğrafya­yı etkileyen ve gündem değeri en yüksek olanlar arasında geliyor. Trump imzala­dığı çok sayıda kararname ile küresel pi­yasalar için önemli muğlaklıkları da be­raberinde getirmeye devam ediyor.

Uzun­ca bir süredir dillendirdiği üzere Kanada, Meksika ve Çin için yeni gümrük tarifele­rini haftasonu açıkladı. Buna göre Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e %10 ek gümrük vergisi uygulanacak. Hatta sektörel vergi­ler de yolda. Trump henüz AB tarafı için yaptırımlarını açıklamadı fakat ‘sıra si­ze de gelecek’ mesajını da ihmal etmedi. Bu son düzenlemeler ile birlikte özellikle ilaç, enerji, otomotiv, bilgisayar, alümin­yum ve çelik sektörleri kuvvetli etkilene­cek.

ABD-Meksika-Kanada üçlüsü ken­di aralarında önemli bir ticaret bölgesine işaret ediyor. ABD dış ticaret istatistikle­ri, ABD’nin ithalat yapısında, yüzde 16 ile Meksika, yüzde 15 ile Çin ve yüzde 14 ile Kanada’nın payına işaret ediyor. Özetle, ABD yüzde 45 oranında bu coğrafyadan mal alıyor. ABD ihracatının ise yine yüzde 40’ı bu üç ülkeye yapılıyor. Diğer ülkele­rin dış ticaret verisi incelendiğinde, Mek­sika’nın en büyük ihracat pazarı yüzde 84 ile ABD. Kanada da en çok ABD’ye mal sa­tıyor.

İşte Trump da, ABD’nin bu ülkeler için büyük pazar olma gücünü kullanmak istiyor. Fakat Trump bu konuda biraz hızlı hareket ettiğini düşünmüş olacak ki, Mek­sika’a uygulayacağı ek tarifeleri bir ay er­teleme kararını açıklayarak, haftanın ilk gününde yaşanan kara pazartesi etkisini bir nebze hafifletmiş oldu.

Aslında ken­disi de farkında, ABD’li çok sayıda şirket kendi üretim planlaması ve tedarik zinci­ri üretimini bu iki komşuya dayandırıyor. Şartların bu kadar hızla değişmesi önce­likli ABD’li şirketleri için bir kaos yara­tacak ayrıca fiyat dengesinde bozulmala­ra yol açacak. Ayrıca bu ülkelerden mal al­manın alternatifi olan ‘ABD’de üretin’ senaryosu henüz B planı ortada olmayan ve kısa vadede maliyetleri de yukarı çeke­cek bir beklentiyi de beraberinde getiri­yor.

Meksika örneğinde olduğu gibi Kana­da’ya da kendi istediği ayarı çekerek güm­rük tarifelerinde bu ülke için de bir geri adım olup olmayacağını göreceğiz. An­cak konu Çin ve AB’ye geldiğinde iş onlar için o kadar kolay olmayabilir. Lafın özü: ABD’nin dış ticaret açığı verdiği ülkeler kara listede.

Deepseek rüzgarı bir inovasyon savaşını da ateşledi

Trump’ın Çin’i pek sevemediği malum. Nasıl sevsin? Geçtiğimiz hafta piyasalar­da Çin’li çocuk Deepseek rüzgarı esti. Çin adeta Trump’a ‘beni hafife alma’ mesa­jı verdi, tam da Trump’ın ABD’de Bitcoin, blockchain, yapay zekâ ve daha agresif tek­noloji yatırımları yapılacağının altını çiz­diği bir dönemde.

Deepseek’in yaklaşık 6 milyon dolar ile rakiplerine göre çok da­ha az çip ve daha düşük bir maliyetle piya­saya sürülmüş olması ve başarılı kullanıcı deneyimi, bu alana yatırım yapan hem AI geliştiricileri hem de risk sermaye fonları­nın kararlarını da sorgulatmış oldu.

ABD’li OpenAI’ın ChatGPT’sinden ABD’li çip üreticisi Nvidia’ya kadar çok sayıda tekno­loji firması da önemli bir darbe almış oldu. Fakat biz bu hikayeyi ilk defa dinlemiyo­ruz, son da son olmayacak. Çin çoktan yola çıkarken, ticaret savaşları yanına inovas­yon savaşlarını da aldı bile. Görünen o ki yeni dönemde globalleşmeden uzaklaşır­ken, ticari bloklar gündeme gelecek.