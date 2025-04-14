Ticaret savaşlarının gölgesinde kriptoda denge arayışı
Nisan’ın ortasına yaklaşırken kripto para piyasaları, jeopolitik tansiyonun arttığı, merkez bankaları politikalarının sorgulandığı ve regülasyonlarda yeni sayfaların açıldığı kritik bir dönemden geçiyor. Bitcoin, Ethereum ve önde gelen altcoinlerde fiyatlar hızlı dalgalanırken, piyasadaki ana senaryo artık sadece teknik grafiklerle değil Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar ve küresel ticaret politikalarıyla şekilleniyor.
Trump’ın politikaları: Fed’i zorlarken küresel dengeleri sarsıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini %145’e kadar yükseltmesi ve Avrupa ile müzakerelerde agresif tutum sergilemesi, yalnızca ticaret akışlarını değil, küresel piyasalardaki güveni de doğrudan etkiledi. Bu adımların etkisiyle Bitcoin 74.500 dolara kadar gerilerken, kripto paralardaki ani satışlar geleneksel piyasalardaki şok dalgalarıyla eş zamanlı gerçekleşti. Çin yuanının offshore piyasada 7,3 seviyesine gerilemesi sermaye kaçışı endişelerini artırırken, Standard Chartered gibi bankalar Bitcoin’in bu süreçte koruma aracı olarak öne çıkabileceğini savundu.
Trump’ın politik hamleleri yalnızca küresel finansal sistem üzerinde baskı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda FED üzerinde de belirgin bir faiz indirimi baskısı oluşturuyor. Son açıklanan Mart ayı TÜFE verileri, yıllık %2,4’lük artışla hem Şubat ayının hem de piyasa beklentilerinin altında kalarak olumlu sinyal verse de, ticaret savaşlarının yarattığı yapısal stres ve ardından gelen resesyon korkusu FED’i daha genişlemeci politikalara yönlendirebilir. Piyasalar artık, Trump’ın “kriz çıkar, sonra çöz” stratejisinin bir parçası olarak FED’i faiz indirimine zorladığını yüksek sesle dile getiriyor.
ETF dalgası devam ediyor
Geçtiğimiz hafta altcoin ETF başvurularında dikkat çekici bir artış oldu. VanEck ve Grayscale AVAX için, 21Shares DOGE için, Cboe BZX ise SUI için spot ETF başvurusunda bulundu. Bu gelişmeler, kurumsal ilginin Bitcoin ve Ethereum’un ötesine geçmeye başladığını gösteriyor. Ancak sermaye akışı hâlâ zayıf. Spot Bitcoin ETF’lerinden çıkışlar sürerken, Ethereum ETF’lerine yönelik opsiyon onayı da henüz fiyatlara net yansımadı. BlackRock’ın ETHA fonundaki %56'lık değer kaybı, beklentilerle gerçek yatırım davranışı arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.
Stratejik rezervler ve satın almalar
New Hampshire ve Florida, Bitcoin’i stratejik rezerv olarak tanıyan yasa tasarılarında önemli yol kat etti. Bu adımlar, Bitcoin’in artık devlet düzeyinde güvenli liman olarak görülmeye başlandığını gösteriyor.
Öte yandan Ripple, 1,25 milyar dolarlık Hidden Road satın alımıyla kurumsal alanda güçlü bir hamle yaptı. Bu anlaşma, RLUSD stabilcoin’inin kullanımını artırırken, blockchainin geleneksel finansla entegrasyonunda yeni bir sayfa açıyor.
Piyasada teknik görünüm ve stratejik notlar
Bitcoin tarafında, uzun süredir geçilemeyen 83.500 dolar seviyesinin hacimli şekilde aşılması dikkat çekici. Bu seviye artık kalıcı bir destek olarak çalışabilirse, yukarıda 86.000 – 88.500 dolar aralığı güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin de aşılması hâlinde piyasa psikolojisinde önemli bir kırılma yaşanabilir ve 92.000 seviyeleri konuşulabilir. Ancak fiyatın yeniden 83.000 dolar altına sarkması, yükseliş ivmesini zayıflatabilir.
Ethereum 1.600 doların üzerine çıkarak önemli eşiği aştı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, 1.754 ve 1.916 dolar gibi orta vadeli hedeflerin yeniden gündeme gelmesini sağlayabilir. Özellikle 1.754 dolar seviyesi, geçmişte güçlü satışların geldiği direnç noktası olarak kritik önem taşıyor.
Genel görünüm pozitif olsa da, direnç bölgelerinde oluşabilecek kâr realizasyonlarına karşı temkinli olunmalı. Yükselişin devamı için sadece fiyat değil, hacim ve piyasa katılımı da teyit edici rol oynayacaktır.
Belirsizliklerde fırsat aramak
Küresel ticaretin yeniden şekillendiği, merkez bankalarının yön aradığı ve regülasyonların hız kazandığı bu dönemde kripto piyasası da belirsizlikle sınanıyor. Ancak bu tür dönemler, doğru okunduğunda fırsatlar da sunar. Sadece teknik analiz değil, siyasi ve ekonomik gelişmeler de yatırım kararlarında belirleyici olmalı. Plansız adımlar yüksek risk barındırırken, sabır ve disiplin bu piyasada en güçlü araçtır. Unutmayın; istikrar arayan değil, istikrarla ilerleyen yatırımcı kazanır.