Ticaret savaşlarının gölgesinde kriptoda denge arayışı

Nisan’ın ortasına yaklaşırken kripto para piyasaları, jeopolitik tansiyonun arttığı, merkez bankaları politikalarının sorgulandığı ve regülasyonlarda yeni sayfaların açıldığı kri­tik bir dönemden geçiyor. Bitcoin, Ethereum ve önde gelen altcoinlerde fiyatlar hızlı dalga­lanırken, piyasadaki ana senaryo artık sadece teknik grafiklerle değil Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar ve küresel ticaret politikalarıyla şekilleniyor.

Trump’ın politikaları: Fed’i zorlarken küresel dengeleri sarsıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini %145’e kadar yükseltmesi ve Avrupa ile müzakerelerde agresif tutum ser­gilemesi, yalnızca ticaret akışlarını değil, kü­resel piyasalardaki güveni de doğrudan etkile­di. Bu adımların etkisiyle Bitcoin 74.500 dolara kadar gerilerken, kripto paralardaki ani satış­lar geleneksel piyasalardaki şok dalgalarıyla eş zamanlı gerçekleşti. Çin yuanının offshore pi­yasada 7,3 seviyesine gerilemesi sermaye kaçı­şı endişelerini artırırken, Standard Chartered gibi bankalar Bitcoin’in bu süreçte koruma ara­cı olarak öne çıkabileceğini savundu.

Trump’ın politik hamleleri yalnızca küresel finansal sistem üzerinde baskı yaratmakla kal­mıyor, aynı zamanda FED üzerinde de belirgin bir faiz indirimi baskısı oluşturuyor. Son açık­lanan Mart ayı TÜFE verileri, yıllık %2,4’lük artışla hem Şubat ayının hem de piyasa bek­lentilerinin altında kalarak olumlu sinyal ver­se de, ticaret savaşlarının yarattığı yapısal stres ve ardından gelen resesyon korkusu FED’i da­ha genişlemeci politikalara yönlendirebilir. Pi­yasalar artık, Trump’ın “kriz çıkar, sonra çöz” stratejisinin bir parçası olarak FED’i faiz indi­rimine zorladığını yüksek sesle dile getiriyor.

ETF dalgası devam ediyor

Geçtiğimiz hafta altcoin ETF başvurularında dikkat çekici bir artış oldu. VanEck ve Graysca­le AVAX için, 21Shares DOGE için, Cboe BZX ise SUI için spot ETF başvurusunda bulundu. Bu gelişmeler, kurumsal ilginin Bitcoin ve Et­hereum’un ötesine geçmeye başladığını göste­riyor. Ancak sermaye akışı hâlâ zayıf. Spot Bit­coin ETF’lerinden çıkışlar sürerken, Ethereum ETF’lerine yönelik opsiyon onayı da henüz fi­yatlara net yansımadı. BlackRock’ın ETHA fo­nundaki %56'lık değer kaybı, beklentilerle ger­çek yatırım davranışı arasındaki uçurumu göz­ler önüne seriyor.

Stratejik rezervler ve satın almalar

New Hampshire ve Florida, Bitcoin’i stra­tejik rezerv olarak tanıyan yasa tasarılarında önemli yol kat etti. Bu adımlar, Bitcoin’in artık devlet düzeyinde güvenli liman olarak görül­meye başlandığını gösteriyor.

Öte yandan Ripple, 1,25 milyar dolarlık Hid­den Road satın alımıyla kurumsal alanda güç­lü bir hamle yaptı. Bu anlaşma, RLUSD stabil­coin’inin kullanımını artırırken, blockchainin geleneksel finansla entegrasyonunda yeni bir sayfa açıyor.

Piyasada teknik görünüm ve stratejik notlar

Bitcoin tarafında, uzun süredir geçilemeyen 83.500 dolar seviyesinin hacimli şekilde aşıl­ması dikkat çekici. Bu seviye artık kalıcı bir destek olarak çalışabilirse, yukarıda 86.000 – 88.500 dolar aralığı güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin de aşılması hâlinde pi­yasa psikolojisinde önemli bir kırılma yaşana­bilir ve 92.000 seviyeleri konuşulabilir. Ancak fiyatın yeniden 83.000 dolar altına sarkması, yükseliş ivmesini zayıflatabilir.

Ethereum 1.600 doların üzerine çıkarak önemli eşiği aştı. Bu seviyenin üzerinde kalı­cılık sağlanması, 1.754 ve 1.916 dolar gibi or­ta vadeli hedeflerin yeniden gündeme gelme­sini sağlayabilir. Özellikle 1.754 dolar seviyesi, geçmişte güçlü satışların geldiği direnç noktası olarak kritik önem taşıyor.

Genel görünüm pozitif olsa da, direnç bölge­lerinde oluşabilecek kâr realizasyonlarına kar­şı temkinli olunmalı. Yükselişin devamı için sa­dece fiyat değil, hacim ve piyasa katılımı da te­yit edici rol oynayacaktır.

Belirsizliklerde fırsat aramak

Küresel ticaretin yeniden şekillendiği, mer­kez bankalarının yön aradığı ve regülasyonla­rın hız kazandığı bu dönemde kripto piyasa­sı da belirsizlikle sınanıyor. Ancak bu tür dö­nemler, doğru okunduğunda fırsatlar da sunar. Sadece teknik analiz değil, siyasi ve ekonomik gelişmeler de yatırım kararlarında belirleyici olmalı. Plansız adımlar yüksek risk barındırır­ken, sabır ve disiplin bu piyasada en güçlü araç­tır. Unutmayın; istikrar arayan değil, istikrarla ilerleyen yatırımcı kazanır.