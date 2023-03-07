Tohumcular da destek istiyor

Deprem bölgesindeki 11 ilin tarımsal GSYİH’nın %15’ini, bitkisel üretim değerinin %20’sini, tohumluk üretiminin %30’unu karşıladığını kaydeden Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, deprem sonrası tohumculukla ilgili risklere dikkat çekerek, yapılması gerekenleri sıraladı.

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, deprem bölgesindeki ağır hasar alan illerde; maddi, lojistik, depolama, tedarik, satış, insan kaynağındaki kayıplar sebebiyle tohumculuk sektörünün ve tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini kaydetti.

Akcan, “Ancak, Türkiye Tohumcular Birliği ve Alt Birliklerimizin bugüne kadar yaptığı çalışmalar sonucunda tohumluk üretimini ve ekilişi etkileyecek büyük çapta bir risk öngörmüyoruz. Az miktarda da olsa oluşabilecek üretim açıklarının diğer bölgelerimizden kapatılması alt yapısı sağlam olan sektörümüz için çok zor olmayacaktır. Bu nedenle deprem bölgesinde oluşacak üretim açığının tohum ithalatını artırması beklenmemektedir” diye konuştu.

Ekmeklik buğday tohumluğunda; Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Hatay’ın makarnalık buğday tohumluğunda; Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep’in, arpa tohumluğunda; Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır’ın, pamuk tohumluğunda; Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Hatay’ın, mısır tohumluğunda Hatay’ın, mercimek tohumluğunda ise Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’in ön planda olduğunu vurgulayan Akcan, bölgede kısa vade de yapılması gerekenleri ise şöyle özetledi:

● Bölgedeki çiftçinin girdilere ve finansmana erişimi kolaylaştırılmalı.

● Çiftçinin göç etmemesi ve yaşadığı yerde üretime devam etmesi için teşvik verilmeli.

● Hasar gören altyapı en kısa sürede onarılmalı, traktör ve makine ekipmanlar temin edilmeli.

● Afet bölgesinde Ziraat Bankası tarafından hâlihazırda verilmiş olan sıfır faizli kredi ve düşük faizli kredi borçlarının banka tarafından silinmeli.

● Yeni verilecek kredilerin ödeme vadesi 24-36 ay sonrasında başlamalı.

● Bankalar tarafından ödeme vadesi gelmiş çek ve senet borçları da ötelenmeli ve kredilendirilebilmesi imkânı sağlanmalı.

● Bankalarca yeni verilecek ihtiyaç kredilerinin faizsiz ve ödeme vadesinin 2 yıl olması sağlanmalı.

● Tarım ve tohumculukla iştigal edenler için vergi istisnası veya indirimi uygulanmalı.

● Üretim sezonunda düzenlenen sertifika raporlarının geçerliliği 18 aya çıkarılmalı.

●Tohumculukta yeni iş yeri ve depo sürecinde seyyar tesis ve kira desteği sağlanmalı.

● Diğer illerdeki tohumluk ihtiyaçları Tarım İl Müdürlükleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından afet bölgesinden temin edilmeli.