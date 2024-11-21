Toprak/su kısıtlı; Navlun pahalı… Ne yapmalı?

Toprak /su kaynakları kısıtlı…

Ve geleceği de “tarifsiz de­recede” sıkın­tılı…

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Navlun ise pahalı…

Ve demir/ deniz yolu al­ternatifi geliştirilince­ye kadar, “enflasyonun toplardamarı”…

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Ne yapmalı?

“Normal araziye göre en az 5 kat verim artıra­cağınız, düşük maliyetle ‘sağlıklı ürün’ de ürete­bileceğiniz, sera tekno­lojisi var” diyor, başın­da olan aklı… “Sera tek­nolojisini geliştirirsen, yerinde üretim şansı da yakalar, navlun maliye­tini de düşürürsün” di­yor, aklı “geliştirmeye” odaklı… Ve… “Sera tek­nolojisi/tohum gelişti­rip, ihraç da ediyor” dü­şünen/gören dünyadaki ihtiyacı…

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Bu gibi “rasyonel” ör­nekler:

Enflasyonun da işsiz­liğin de açıkların da dü­şük ücret çıkmazının da çözüm kapısı…

VELHASIL

Dün, Growtech Fuarı’nda seracılık ve tohum­culuktaki gelişimimize şahitlik ettim… Oysa… Çok değil, 10 yıl önce, “Hollanda’daki seraları, biz neden yapamıyoruz?” gibi sorulara cevap arayarak gezmiştim…

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Growtech Fuar Direktörü Engin Er’in, “Fu­ara 31 ülkeden 684 firma katıldı. Alan darlı­ğı nedeniyle gelemeyen firmalar oldu. Hin­distan ilk defa yer aldı ve 22 firma ile katıldı. Çin’den 97 firma var. Bunun yanı sıra İspan­ya, Hollanda, Kore ve Almanya gibi ülkeler­den yoğun katılım var. 160 ülkeden ziyaretçi­ler geldi” cümlesi ise geldiğimiz noktayı anla­tıyor… (Sıkıntılar da var tabi. Yarın anlatmaya çalışacağım.)