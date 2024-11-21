Toprak/su kısıtlı; Navlun pahalı… Ne yapmalı?
Toprak /su kaynakları kısıtlı…
Ve geleceği de “tarifsiz derecede” sıkıntılı…
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Navlun ise pahalı…
Ve demir/ deniz yolu alternatifi geliştirilinceye kadar, “enflasyonun toplardamarı”…
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Ne yapmalı?
“Normal araziye göre en az 5 kat verim artıracağınız, düşük maliyetle ‘sağlıklı ürün’ de üretebileceğiniz, sera teknolojisi var” diyor, başında olan aklı… “Sera teknolojisini geliştirirsen, yerinde üretim şansı da yakalar, navlun maliyetini de düşürürsün” diyor, aklı “geliştirmeye” odaklı… Ve… “Sera teknolojisi/tohum geliştirip, ihraç da ediyor” düşünen/gören dünyadaki ihtiyacı…
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Bu gibi “rasyonel” örnekler:
Enflasyonun da işsizliğin de açıkların da düşük ücret çıkmazının da çözüm kapısı…
VELHASIL
Dün, Growtech Fuarı’nda seracılık ve tohumculuktaki gelişimimize şahitlik ettim… Oysa… Çok değil, 10 yıl önce, “Hollanda’daki seraları, biz neden yapamıyoruz?” gibi sorulara cevap arayarak gezmiştim…
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Growtech Fuar Direktörü Engin Er’in, “Fuara 31 ülkeden 684 firma katıldı. Alan darlığı nedeniyle gelemeyen firmalar oldu. Hindistan ilk defa yer aldı ve 22 firma ile katıldı. Çin’den 97 firma var. Bunun yanı sıra İspanya, Hollanda, Kore ve Almanya gibi ülkelerden yoğun katılım var. 160 ülkeden ziyaretçiler geldi” cümlesi ise geldiğimiz noktayı anlatıyor… (Sıkıntılar da var tabi. Yarın anlatmaya çalışacağım.)