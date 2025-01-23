Trump: 300 milyar harcadığımız okullar, suçlu yetiştiriyor
Fırsat eşitliği ile özgürlükçü, sorgulayan, girişimci, sosyal (vb) gençler yetiştirmesi:
Tüm dünyanın ABD okullarını tercih etmesinin nedeni…
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Trump ise yarım saatlik yemin töreninde;
“Gençler, kendine güvenmemeyi öğreniyor okullarımızda…” da dedi…
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Halkın yüzde 90’ının tercih ettiği halk okulları:
Anaokul dahil 12 yıl sürüyor…
Ve…
Aileler, kitaplardan servise (zorunlu değil), yemeklerden bilgisayar tabletine kadar, eğitim/öğrenim için satın alması gereken mal veya hizmete para ödemiyor…
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Okullarda:
Tribünlü saha, tartan pistli atletizm parkurları, tribünlü spor salonları, konser salonu gibi yapılar “çocukların kendine güvenini artırmak” ve spor (kazanma/kaybetmeyi öğrenme/davranış geliştirme ve sağlık…) kültürü kazandırmak için her okulda var…
Müzik stüdyosu, radyo, teknokent gibi özel alanlar ise okulların çoğunluğunda kuruluyor…
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Sonuç mu?
Fakir/zengin ayrımı yapmayan ve yeteneğe göre fırsat eşitliği sunan bu sistemle gelişen, yaparak/görerek/kazanarak/kaybederek öğrenen çocuklar sayesinde, ABD:
Microsoft, Google, Apple, Twiter, Tesla, Visa gibi “dünyayı ekonomik olarak kendine bağlayan” binlerce şirkete sahip oldu…
VELHASIL
Trilyonlarca dolarlık gelirin nedeni olan eğitim sistemi için:
“Yıllık 300 milyar dolar harcadığımız okullar, suçlu yetiştiriyor…” diyor Trump…
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Ve Eğitim Bakanlığı’nın kapatılması gerekliliğini sıklıkla tekrarlıyor…
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Trump, bu söylemlerinden sonra, ne mi yaptı?
Partisine rekor bağış yapan Linda McMahon’u Milli Eğitim Bakanı olarak atama kararı aldı…
McMahon hakkında, “çocuklara yönelik istismara olanak sağlama” suçlamasıyla da bir dava açılmıştı…