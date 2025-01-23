Trump: 300 milyar harcadığımız okullar, suçlu yetiştiriyor

Fırsat eşitliği ile özgürlükçü, sorgu­layan, girişimci, sosyal (vb) gençler yetiştirmesi:

Tüm dünyanın ABD okullarını tercih etmesinin nedeni…

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Trump ise yarım saatlik yemin töre­ninde;

“Gençler, kendine güvenmemeyi öğre­niyor okullarımızda…” da dedi…

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Halkın yüzde 90’ının tercih ettiği halk okulları:

Anaokul dahil 12 yıl sürüyor…

Ve…

Aileler, kitaplardan servise (zorunlu değil), yemeklerden bilgisayar tabletine kadar, eğitim/öğrenim için satın alması gereken mal veya hizmete para ödemi­yor…

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Okullarda:

Tribünlü saha, tartan pistli atletizm parkurları, tribünlü spor salonları, kon­ser salonu gibi yapılar “çocukların ken­dine güvenini artırmak” ve spor (ka­zanma/kaybetmeyi öğrenme/davranış geliştirme ve sağlık…) kültürü kazandır­mak için her okulda var…

Müzik stüdyosu, radyo, teknokent gibi özel alanlar ise okulların çoğunluğunda kuruluyor…

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Sonuç mu?

Fakir/zengin ayrımı yapmayan ve ye­teneğe göre fırsat eşitliği sunan bu sis­temle gelişen, yaparak/görerek/kaza­narak/kaybederek öğrenen çocuklar sayesinde, ABD:

Microsoft, Google, Apple, Twiter, Tes­la, Visa gibi “dünyayı ekonomik olarak kendine bağlayan” binlerce şirkete sahip oldu…

VELHASIL

Trilyonlarca dolarlık gelirin nedeni olan eğitim sistemi için:

“Yıllık 300 milyar dolar harcadığı­mız okullar, suçlu yetiştiriyor…” diyor Trump…

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Ve Eğitim Bakanlığı’nın kapatılması gerekliliğini sıklıkla tekrarlıyor…

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Trump, bu söylemlerinden sonra, ne mi yaptı?

Partisine rekor bağış yapan Linda Mc­Mahon’u Milli Eğitim Bakanı olarak ata­ma kararı aldı…

McMahon hakkında, “çocuklara yöne­lik istismara olanak sağlama” suçlama­sıyla da bir dava açılmıştı…