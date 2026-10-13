Trump ateşkes ilan etti, Putin bombalamaya devam etti

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ABD Başkanı Donald Trump, geçen pazar günü (iki gün önce) kendi kurmuş oldu­ğu sosyal medya platformu Truth Social’da Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Oysa Trump’ın sosyal medya paylaşımını yaptığı saatlerde Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısını vurmaya de­vam ediyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Ze­lensky, dün Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, bu durumla dalga geçer­cesine, “Putin belli ki Truth Social okumu­yor. Dronları da başka talimatlarla hareket ediyor” dedi.

Zelenski'nin bu alaycı sözlerinin asıl se­bebi, Trump’ın sosyal medyadan ilan ettiği ateşkesin hemen ardından Rusya'nın Har­kiv'deki bir elektrik santralini vurması ol­muştu. Ukrayna lideri, ateşkes açıklama­sından kendilerinin de medya aracılığıyla haberdar olduğunu itiraf etti. Kısacası Was­hington'da diplomatik başarı olarak sunulan bir anlaşmadan, savaşın taraflarından biri­nin haberi bile yoktu.

Varşova Güvenlik Forumu’na, hem Polon­ya’nın hem de Avrupa’nın şu andaki en bü­yük güvenlik tehdidi olarak algıladığı Rusya damgasını vurdu. Üstelik foruma katılan li­derler tarafından yapılan konuşmalar, Avru­pa'nın yalnızca Putin'in savaş politikalarıyla değil, Washington'ın Moskova karşısındaki tutumuyla da giderek daha fazla hesaplaş­mak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Tusk: Rusya 1989 öncesine dönmek istiyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Var­şova'daki konuşması ise Avrupa'ya yönelik oldukça sert bir uyarıydı. Tusk'a göre Rus­ya'nın hedefi yalnızca Ukrayna'yı ele geçir­mek değil, Avrupa'nın mevcut güvenlik mi­marisini yıkarak kıtayı 1989 öncesindeki nü­fuz alanlarına geri döndürmek.

Tusk, Ukrayna savaşını “iyi ile kötünün mücadelesi” olarak tanımlarken, savaşın so­rumluluğunu Ukrayna'ya yüklemeye çalı­şanları, II. Dünya Savaşı öncesindeki Nazi propagandasına benzetti ve o dönemde Al­manya'nın saldırganlığından Polonya'nın so­rumlu tutulmaya çalışıldığını hatırlattı.

Ancak konuşmasının belki de en dikkat çekici bölümü, Avrupa'da giderek güçlenen Ukrayna karşıtı aşırı sağ siyasi hareketlere yönelikti. Tusk, Ukrayna'ya desteğin ulusal çıkarlara aykırı olduğunu savunan siyasetçi­lere, “Ülkenizin egemenliğini ve güvenliğini düşünüyorsanız Ukrayna'yı desteklemek zo­rundasınız” mesajını verdi.

Washington'a ince mesajlar

Zelenski'nin konuşmasında ise Washing­ton'a yönelik diplomatik nezaketin arkası­na gizlenmiş ciddi bir rahatsızlık hissedili­yordu.

Ukrayna lideri, Trump yönetiminin Rus­ya'dan dizel ithalatına yönelik yaptırımla­rı gevşetme girişimini sorguladı. Rusya'nın sağlayabileceği aylık 300-500 bin ton dize­lin, 120 milyon tonluk küresel tüketim kar­şısında son derece sınırlı kaldığını savundu.

Ardından oldukça dikkat çekici bir soru sordu: “Amerika neden Rusya yerine Ukray­na ile bir dizel anlaşması yapmıyor?”

Ancak asıl mesajı şuydu: Washington'ın Moskova'ya ekonomik tavizler vermesi, Pu­tin'i barışa yaklaştırmak yerine elini güçlen­direcektir.

Karadeniz'de gıda güvenliği

Zelenski'nin konuşmasında gözden kaçı­rılmaması gereken bir başka uyarı da küresel gıda güvenliğiyle ilgiliydi.

Ukrayna lideri, Rusya'nın deniz ticaret yol­larını engellemesi nedeniyle iki-üç ay içinde özellikle Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerini etkileyecek ciddi bir gıda krizi yaşanabilece­ğini söyledi. Hatta bu tehlikeyi Hürmüz Bo­ğazı'ndaki enerji krizine benzeterek, “Bu da başka bir Hürmüz” ifadesini kullandı.

Bu uyarı Türkiye açısından da önemli. Ka­radeniz'deki tahıl ticaretinin aksaması, yal­nızca Ukrayna'nın ihracatını değil, bölgesel ticaret yollarını ve küresel gıda fiyatlarını da etkileyebilecek bir risk.

Varşova'dan çıkan mesaj aslında oldukça net: Polonya, Rusya'nın Ukrayna'dan sonra Avrupa güvenliğini hedef alacağından endişe ediyor. Ukrayna ise Washington'ın Mosko­va'yla yapacağı pazarlıklarda kendi güvenli­ğinin ikinci plana itilmesinden kaygılanıyor.

Avrupa'nın önündeki asıl soru artık yalnız­ca Putin'in ne yapacağı değil. Trump'ın Pu­tin'le ne üzerinde anlaşacağı ve Avrupa'nın bu anlaşmada ne kadar söz sahibi olacağı.