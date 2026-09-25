Trump TV’de bu akşam ne var?

ABD Başkanı seçilmeden önce yıllarca “The Apprentice” (Çırak) adlı reality show ile televizyonculuk yapan Donald Trump, CNN, MS NOW ve Politico’yu Beyaz Saray’a girmeyi yasakladıktan birkaç gün sonra kendi kanalı “Trump TV”yi yayına soktu. Kanal şimdilik eski Trump konuşmalarını yayınlıyor. Ama belli ki ortada büyük bir program açığı var. O halde Trump TV’nin yayın akışına birkaç naçizane öneride bulunalım.

ABD Başkanı Donald Trump’ı yıllardır takip edi­yorsanız artık yaptığı ya da söylediği şeylere şaşırmama­nız gerektiğini öğreniyorsunuz. Tam “Bundan daha tuhaf ne yapa­bilir?” diye düşünüyorsunuz, ya­pıyor. Kendisini sosyal medyada Papa olarak gösteriyor, “olur böyle şeyler” diyorsunuz. Tam Trump’ın Papa olması fikrine alışıyorken bu sefer de kendini Star Wars fil­minden bir “Jedi” karakteri olarak resmediyor. Ardından uçağa binip kendisini protesto eden Amerikan vatandaşlarının üzerine lağım bo­şaltırken gösteren yapay zekâ vi­deosu yayınlıyor. “Herhalde zirve budur” diyorsunuz, sonra daha bü­yük bir adım geliyor. İşte başkanlık görevlerinin yanısıra yapay zekay­la yapmış olduğu videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Donald Trump şimdi de televizyon kanalı kurdu.

Adı da son derece sürpriz bir şe­kilde “Trump TV.”

Aslında düşününce şaşıracak hiçbir şey yok. ABD Başkanı olma­dan önce yıllarca NBC’de yayın­lanan “The Apprentice” adlı rea­lity show’un yıldızı olan Trump için Beyaz Saray belki de hiçbir za­man televizyon stüdyosundan çok farklı bir yer olmadı.

Tek fark, The Apprentice’de be­ğenmediği yarışmacılara “You’re fired”, yani “Kovuldun” diyordu. Şimdi aynı şeyi beğenmediği gaze­tecilere söylüyor.

Trump geçen hafta CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray’a girişini yasakladı. Gazetecilerin giriş kartları iptal edildi. Üç medya kuruluşu da ka­rarın ABD Anayasası’nın basın ve ifade özgürlüğünü koruyan Birin­ci Ek Maddesi’ni ihlal ettiğini sa­vunarak Trump yönetimine da­va açtı. Trump yönetimi ise Beyaz Saray’a erişimin bir “hak değil ay­rıcalık” olduğunu savunuyor.

Olay bununla da kalmadı. CNN’in Beyaz Saray televizyon havuzundaki görevini yapması­nın engellenmesi üzerine ABC, CBS, NBC ve hatta Trump’ın çok sevdiği Fox News’in de içinde bu­lunduğu televizyon havuzu, Baş­kan’ın etkinliklerine ilişkin ortak görüntü sağlamayı askıya alma kararı aldı.

Sonuç?

Bağımsız televizyon kamerala­rı gidince Beyaz Saray kendi tele­vizyonunu kurdu. “Trump TV: The Essentials Station.” Yani kabaca “Trump TV: Olmazsa Olmazlar Kanalı.” Gerçekten de Trump açı­sından olmazsa olmazlar belli:

Trump konuşurken, Trump yü­rürken, Trump kürsüde, Trump uçaktan inerken ve muhtemelen reklam arasında yine Trump.

Beyaz Saray’ın resmi YouTube hesabından 24 saat yayın yapan kanal, yönetimin açıklamasına gö­re en önemli videoları, konuşmala­rı ve “mutlaka görülmesi gereken” anları tek bir yerde toplayacak. İlk yayınlarda Trump’ın eski konuş­maları ve Trump yönetiminin geç­miş etkinlikleri ekrana geldi.

Reytingler üzdü

Yani Netflix’te dizileri tekrar tekrar izlemekten sıkıldıysanız ar­tık Trump’ın eski konuşmalarını tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Üs­telik kanal 24 saat yayın yapıyor.

Ancak Trump TV’nin izlenme oranı, ilk açıldığı günlerde birkaç bin seviyesinde kaldı. Trump’ın geçmişte kendisini “reytinglerin kralı” olarak sunmayı sevdiği dü­şünüldüğünde, başlangıcın pek görkemli olmadığı söylenebilir. Bazı Amerikan yayınları da ilk ra­kamları bu nedenle alay konusu yaptı.

Aslında sorun çok açık.

Kanalda program yok.

24 saat Trump konuşması ya­yınlarsanız bir noktadan sonra en sadık Trump seçmeni bile kuman­daya uzanabilir.

Bu nedenle kendisine birkaç program önerim olacak.

“Kim kovulacak?”

İlk programın adı tabii ki “Kim Kovulacak?” The Apprentice’in Beyaz Saray versiyonu. Her haf­ta beş gazeteci Oval Ofis’e girer. Trump gazetecilere sorular sorar. Daha doğrusu gazeteciler Trump’a soru sorar. Trump soruları beğen­mez. Programın sonunda ışık­lar kararır, gerilim müziği başlar. Trump masanın arkasından ka­meraya bakar: “You’re fired.”

Ertesi sabah gazetecinin Beyaz Saray kartı çalışmaz. Kazanan ya­rışmacı ise Başkan’a hiç soru sor­mayan gazeteci olur.

İkinci programın adı “Survivor”, ancak bu bildiğiniz Survivor değil. CNN, Politico, New York Times, Washington Post ve MS NOW’dan gazeteciler bir adaya bırakılır. Ha­yatta kalabilmek için Trump’la il­gili haberlerin hangisinin gerçek, hangisinin “fake news” (yalan ha­ber) olduğunu bulmaya çalışırlar. Fakat yarışmanın küçük bir prob­lemi vardır: Neyin fake news ol­duğuna Trump karar verdiği için doğru cevap her gün değişebilir. Dolayısıyla yarışmanın kazananı olmaz. Sezon finalinde bütün ya­rışmacılar elenir.

“Trump’la tarihte bugün”

Bir başka program “Trump’la Tarihte Bugün” olabilir.

Bu programda dünya tari­hi Trump’ın gözünden anlatı­lır. Programın en güzel tarafı ta­rihçilerle çalışmaya gerek olma­masıdır. Tarihi Trump anlatır ve “Şu tarihte İran bana çok güzel bir hediye gönderdi” tarzı açıklama­lar yapar. Üzerinde Kuzey ve Orta Amerika kıtasındaki Ontario Gölü ve Meksika Körfezi gibi bütün göl ve körfezlerin adının “ABD Gölü” ve “ABD Körfezi” olarak değişti­rildiği haritalar gösterilir. Arada Gazze’nin lüks tatil beldesi olarak gösterildiği yapay zekâ görüntü­leri girer.

“Papa mı, Kral mı?”

Reality show ihtiyacı için de malzeme bol. Programın adı “Pa­pa mı, Kral mı?” Trump her hafta yapay zekâyla yaratılmış farklı bir kostümle ekrana gelir. Bir hafta Papa, bir hafta kral, bir hafta Top Gun pilotu olarak resmedilir. Se­yirciler telefonla oy vererek gele­cek haftanın Trump’ını seçer.

Asıl merak ettiğim Trump TV’nin ana haber bülteni. Çün­kü televizyon haberciliğinde ge­nellikle gazeteciler vardır. Trump TV’de ise büyük ihtimalle ak­şam haberlerini de yine Donald Trump sunacaktır. Haber bülte­ninde “Trump’la piyasa bülteni” ve “Trump’la hava durumu” gibi bölümler de yer alır.

Bu “Alice Harikalar Diyarında” misali distopik TV kanalının öm­rü ne kadar olur bilinmez, ancak ABD’de bir sonraki başkanlık se­çimlerine kadar süreceği kesin.