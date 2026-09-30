Xi’ye silah lazım mı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünyanın her ye­rinde uluslararası ilişkiler uzmanları yıl­lardır aynı sorunun ce­vabını arıyor: Çin Tay­van’a saldırırsa ABD ne yapacak?

Washington Tayvan’ı savunacak mı? Çin ile savaşı göze alacak mı? ABD Tayvan’a ne kadar silah verecek? Hangi silahları verecek? Çin buna nasıl karşılık verecek? Think-tank’ler yüzler­ce sayfalık raporlar yazıyor, Pen­tagon savaş senaryoları hazırlı­yor, Amerikan Kongresi’nde ha­raretli oturumlar düzenleniyor.

Sonra ABD Başkanı Donald Trump çıkıyor ve bütün bu tar­tışmayı bambaşka bir seviyeye taşıyor: “Xi, sana da silah sata­lım mı?”

Şaka değil. ABD’nin Pekin Büyükelçisi David Perdue’nun anlattığına göre Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ABD ziyareti sırasında kendi­sine gerçekten Amerikan si­lahlarını satın almayı isteyip istemediğini sormuş. Perdue, Trump’ın Xi’ye şöyle söylediği­ni aktarıyor: “Dünyanın her ta­rafına silah satıyoruz.” Sonra da Xi’ye dönüp onun da isteyip is­temediğini soruyor.

Evet, bugünleri de gördük.

ABD bir taraftan Çin’in Tay­van’a saldırma ihtimaline karşı Tayvan’ı Amerikan silahlarıy­la donatmaya çalışıyor, diğer ta­raftan ABD Başkanı dönüp Tay­van’a saldırmasından korkulan Çin’e de Amerikan silahı satmayı teklif ediyor.

Bundan sonra belki silah pa­ketlerinde kampanya da yapıla­bilir: “İki F-35 alana üçüncüsü yüzde 50 indirimli!”

Ya da: “Tayvan’a Patriot, Çin’e yanında bedava füze!”

Trump’ın Xi’ye yaptığı bu tek­lif ilk bakışta son derece absürd görünse de aslında ABD’nin Çin ve Tayvan politikasında yaşa­nan çok daha ciddi bir kafa ka­rışıklığını ortaya koyuyor. Çün­kü Tayvan aylardır Trump’ın yaklaşık 14 milyar dolarlık ye­ni silah satış paketine onay ver­mesini bekliyor. Trump ise ge­çen Mayıs ayında Xi ile Pekin’de yaptığı görüşmede bu paketi beklemeye almış ve Tayvan’a si­lah satışını Çin’le pazarlıkların­da “çok iyi bir müzakere kozu” olarak tanımlamıştı.

Yani Washington’ın onlarca yıldır Çin’e karşı uyguladığı en hassas güvenlik politikalarından biri artık Trump’ın gözünde bir pazarlık kozu.

Trump, gümrük vergisi pazar­lığı yapar gibi Tayvan’ın güvenli­ğini pazarlık masasına koyuyor.

Üstelik işin daha da absürd tarafı şu: ABD Dışişleri Bakan­lığı, Perdue’nun açıklamasının ardından alelacele “ABD yasa­ları Çin’e silah satışını yasaklı­yor, Çin’e silah satma teklifimiz veya planımız yok” açıklaması yapmak zorunda kaldı. Yani ABD Başkanı Çin’e Amerikan silahı satmayı öneriyor, kendi Dışişleri Bakanlığı arkasından çıkıp “As­lında satamayız” diyor.

Trump diplomasisi özetle böy­le bir şey. Önce teklif yapılıyor.

Sonra teklifin yasak olduğu anlaşılıyor. Sonra da herkes bu­nun aslında teklif olmadığını an­latmaya çalışıyor.

Tayvan ne düşünsün?

Asıl mesele ise Tayvan’ın baş­kenti Taipei’de oturup bütün bunları izleyenlerin ne düşün­düğü. Çin, Tayvan’ı kendi topra­ğının parçası olarak görüyor ve gerekirse güç kullanarak kont­rol altına alma seçeneğinden vazgeçmiş değil. Washington ise 1979 tarihli “Taiwan Relations Act” kapsamında Tayvan’ın ye­terli savunma kapasitesine sahip olabilmesi için gerekli savunma araçlarını sağlamayı öngören bir politika izliyor.

Dolayısıyla mesele basit bir silah ticareti değil. Asya-Pasi­fik’teki bütün güvenlik mimari­sinin merkezindeki meseleler­den birinden bahsediyoruz.

Ama Trump dünyasında dış politika ile ticaret arasında­ki sınır giderek ortadan kalkı­yor. Müttefik güvenliği, stratejik caydırıcılık, güç dengesi… Hep­si sonunda bir “deal” meselesine dönüşüyor. Belki de bu yüzden Trump’ın Xi’ye silah satma tekli­fi aslında hiç şaşırtıcı değil.

Trump dünyaya bir diplo­matın gözünden değil, hâlâ bir emlakçı gözüyle bakıyor gi­bi görünüyor. Karşısındaki is­ter NATO müttefiki olsun ister Amerika’nın en büyük stratejik rakibi, soru aynı:

“Bizden ne satın alacaksın?”

Böyle giderse bir sonraki Trump-Xi zirvesinde gündem Tayvan olmayabilir. Trump ma­saya Amerikan savunma sana­yisinin kataloğunu bırakıp sora­bilir: “Tank mı istersin, füze mi?”

Xi’nin de tek yapması gereken pazarlığa Trump’ın anlayacağı dilden başlamak:

“Toplu alırsak indirim var mı?”