Trump, “çalışıyor görünenlerden” şikayetçi: “Böyle giderse, her çalışılan gün için, bir tatil günü olacak”

ABD Başkanı Trump:

“Amerika’da çok fazla resmi tatil gü­nü var…

Kamu başta olmak üzere, işletmelerin “fazla tatil yapması”, ülkemize milyarlarca dolara mal oluyor…

Böyle giderse, yakında “her çalışılan gün için, bir tatil günü olacak”…

ABD’yi yeniden büyük yapacaksak, bunun değişmesi şart…”

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ABD’de bu tartışma yaşanırken, bizdeki verimsizlik çift taraflı…

Şöyle ki…

Özel sektörde:

3 sene üst üste tatil yapmadan çalışan var…

(Verimsizlik sebebi)

Günde 12 saat çalışan (mecburen/mesai ücreti almadan) var…

(Verimsizlik getirir)

“Düşük” mesai ücreti için “günde 8 saat­ten daha fazla” çalışan (sürekli) var…

(Verimsizliği artırır)

2-3 kişinin yapabileceği işi tek başına ya­pan var…

(Verim düşürür)

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Kamuda:

Ücret alıp, işe gitmeyen var…

(Genelin verimsizliğinin sebebi)

Açıkta olmasına (işi olmamasına) rağmen maaş alanlar/maaşı artanlar var…

(Genelin verimliliğini düşürüyor)

Yılın 3-5 ayında rapor alıp işe gitmeyen var…

(Genelin verimsizliğini büyütüyor)

1 kişinin yapabileceği işi 3-5-8 kişi yapan­lar var…

(Genelin verimsizliğini artırıyor)

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8 saat ve üzeri:

Çok daha ağır işlerde, makine/Ar-Ge/ proje (vb) başında, kamuya göre çok daha düşük ücretle çalışanlar çoğunlukta…

(Verimsizlik sebebi)

VELHASIL

Trump, ABD’de uygulanan “resmi tatil­lerin uzunluğu ve sayısını” tartışmaya açtı, arken…

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Geçtiğimiz yıl, ABD’ye göre, yaklaşık 1.5 kat daha fazla resmi tatil yapan Tür­kiye mi?

Çalışma hayatına verimsizlik artıran bu kadar uygulamanın dışında;

Resmi tatil gün sayısında, gelişmekte olan ülkeler arasında ön sırada…