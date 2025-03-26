Trump Put, Bessent Put in, Powell Put out

Hatırlar mısı­nız? Eskiden ‘Powell Put’ veya ‘Fed Put’ diye bir söyleyiş vardı. Ne anlama geliyor­du bu? Opsiyon bilenlerin hemen anlayabileceği üzere düşüşe kar­şı alınan önlem gi­bi düşünebiliriz.

Yani ABD’de endeksler ne za­man düşecek olsa Fed’den ve­ya Powell’ın kendisinden bir açıklama gelir ve endeks yi­ne yukarıda kalırdı. Piyasa da artık bunun sürekli olacağı­na çok inandığı için ne zaman hisse senedi piyasasını rahat­sız eden bir durum olsa yine hemen Powell’ın para politi­kasını bir takla attıracağını ve ekonomiyi yeniden destekle­yeceğini düşünürdü. Buna da ‘Powell Put’ denirdi.

Şimdilerde bu iş daha da bir genele yayıldı ve kriptolar için ‘Trump Put’, tahvil faizle­ri için ‘Bessent Put’ lafları or­taya çıktı.

Destekleyici hareketler

Gerçekten de dikkat ettiy­seniz ne zaman kripto piyasa­sı aşağı yönelse Trump’tan bir açıklama geliyor ve Amerikan hükümetinin kripto paralarla yapacağı büyük işler gündem oluyor. Bunun içinde rezervler içinde yer vermekten tutun da kendi tokenini çıkarmaya ka­dar her türlü destekleyici ha­reket var. Yani düşüşe karşı net bir önlem var, bir ‘put’ op­siyonu var.

Ancak daha önemlisi tah­vil piyasalarında var. Geçen rounddan tecrübeli Trump ve kabinesi artık Powell’ın kendi­si veya Fed’le uğraşmayı bırak­tı. Ama her başkanın isteyece­ği üzere onlar da kendi dönem­lerinde faizin düşük olmasını istiyorlar.

Çünkü düşük faiz daha fazla fiziki yatırım ve bü­yüme getirir. Ancak politi­ka faizine etki ediyormuş gi­bi görünmek istemiyorlar, sonuçta merkez bankaları ba­ğımsız (mı?). Bu yüzden yan­cılık edip gösterge faiz kabul edilen 10 yıllık tahvil faizinin düşmesi gerektiğinden bah­sediyorlar. E hani ‘’Put’’ de­diğimizde o şeyin düşmemesi içindi? İşte bu noktada tahvi­lin faizine değil fiyatına bakı­yoruz.

Bessent faizin düşmesi gerektiğini söylerken aslında fiyatın yükselmesi gerektiğini söylüyor, işte ‘’Put’’ da bura­da. Hatta bunun için Hazine Bakanı Bessent, periodik ola­rak yapılan tahvil ihalelerinin büyüklüklerini bile azalttı. Ayrıca tahvile olan talebi ar­tırmak için bankaların sahip olabilecekleri tahvillerle ilgi­li regülasyonu bile gevşettiler ki bankalar tahvil piyasasında daha fazla alıcı olsun.

Fiyatlara yansıyıp son bulacak

Siyasi taraf faizin düşmesi için yandan yandan baskı ya­pa dursun, Fed başkanlarının açıklamaları ortaya karışık olmaya devam ediyor. Kimisi faiz indirimlerinden dem vu­rurken kimisi 2025 faiz indi­rim beklentisini aşağı çektiği­ni paylaşıyor. Bu iş nereye ka­dar böyle devam eder bilinmez ama bana sorarsanız gümrük vergilerinin etkileri korkul­duğu kadar enflasyonist olma­yacak ve kısa sürede fiyatlara yansıyıp son bulacak.

Ardından ise faiz indirimleri başlayacaktır. Büyüme konusu bir süre daha gündemi meşgul edecek gibi duruyor. Çünkü en son gelen PMI verilerinde ABD fabrika aktivitesi hakkın­da fikir veren imalat PMI veri­si 50’nin altında gelerek eko­nomik olarak daralmaya işaret etti. Zaten büyüme endişeleri­nin tavan yaptığı bir ortamda­yız…

Bu tür haberler bir süre daha hem hisseleri hem tahvil­leri hem de hisseleri etkileye­cektir. Her ne hikmetse bakırı falan hiç etkilemedi. İlerleyen zamanlarda işsizlikte artış, ka­mu istihdamında dikkate de­ğer daralma ve iş arayan sayı­sında da önemli artışlar olacak gibi gözüküyor; bkz. DOGE & ELON

Korkuları tavan yaptıracaktır

Bütün bunlar büyüme ile il­gili korkuları tavan yaptıra­caktır ve ABD hisseleri üze­rinde baskının artmasına ne­den olacaktır. Tahvil getirileri ise net bir şekilde aşağı yön­lenmeli; tıpkı Bessent’in dedi­ği gibi. Bu sırada pariteler dü­şen ABD tahvil faizi nedeniyle DXY aleyhine çalışmalı ki her şey tastamam olsun.

Bu senaryoda şu anda yüz­de 4.35 civarında olan tah­vil faizlerini yüzde 4.00-yüz­de 3.80 aralığında görebiliriz. Endekslerde ise yüzde 10 ka­dar satış şaşırtmamalı. Bek­lenen faiz farklarına bakarsak parite de 1.1500/1.1600 yapar mı diye düşünüyor insan. Ta­bi bütün bunlar, enflasyonun düşündüğüm gibi fazla azıt­madan kontrol altında kalma­sı koşuluyla geçerli. Eğer enf­lasyon patlarsa denklem tam tersine dönebilir.