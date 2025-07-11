Trump rüzgarına alışmak
Yaklaşık altı ay önce görevi devralan ABD Başkanı Trump’ın önce söylemleri ve sonra da eylemleri ile piyasalarda yarattığı volatilite bitmiyor. Yaza girerken Çin ile birlikte varılan sorunları 90 gün için öteleme ortak kararı önemliydi. Ancak sayılı gün çabuk geçti ve temmuz ayının ikinci yarısı yine önemli pazarlıklara konu olacak gibi. Uzakdoğu’da Güney Kore ve Japonya gibi normalde ABD’nin daha yakın ilişkiler içinde olduğu ülkeler bile bu dalganın dışında kalabilmiş değil.
Nvidia 4 trilyon doları aştı
1 Ağustos’un nihai tarih olduğunu dile getiren Trump, ülkeler için belirledikleri tarife oranına karşılık vermeye kalkan olası ülkelere fazlasıyla misilleme yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. TACO trade olarak da bilinen, Trump pazarlığa eli yükselterek oturur ancak sona doğru bir yerde taviz vererek büyük karışıklık çıkmasına izin vermez düşüncesi, ABD piyasalarını zirve noktalarda tutmaya devam ediyor. Yapay zeka alanında çip üretimi ile ön plana çıkan Nvidia şirketi seans içinde 4 trilyon dolar piyasa değer baremini aşan ilk şirket oldu. Teknoloji yoğun şirketlerin ön planda olduğu Nasdaq endeksi de rekor tazeledi. Dolayısıyla garp cephesinde yeni bir şey yok.
Seri indirim ihtimali
Başlığa dönecek olursak, ister istemez bu duruma alışmak durumunda olan en önemli şahıs ve dolayısıyla kurum da Fed Başkanı Powell şüphesiz. Sosyal medyada verdiği mesajlarla Hazine Bakanı’nı Powell’ın yerine getirmeyi düşünen hatta bazı yayın organlarında dile getirildiği gibi Hazine’yi ve özerk bir kuruluş olan Fed’i bir araya getirmeyi de planlayan Trump yönetimi para politikası üzerinde söz sahibi olmaya çalışıyor. Hatta basına da sızdırılan ABD’den daha düşük politika faizine sahip merkez bankaları listesi ve üzerinde Trump’ın el yazısıyla politika faizimiz buralarda olmalı diyerek yüzde 1-yüzde 2 bandının işaret edilmesi oldukça düşündürücü. ABD tahvil faizleri yılın geri kalanında 1-2 faiz indirimi fiyatlamaya devam ederken, gelecek yıl Powell’ın yerine Trump’a daha yakın bir ismin gelmesi halinde seri faiz indirimleri gelme ihtimali yüksek. Bu noktada tek engel sadece Başkan değişimiyle sonucun ne kadar değişebileceği sorusu. Bölge guvernörleri değişmeden Trump yine istediğini alamayabilir.