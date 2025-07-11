Trump rüzgarına alışmak

Yaklaşık altı ay önce görevi devra­lan ABD Başkanı Trump’ın önce söylemleri ve sonra da eylemleri ile pi­yasalarda yarattığı volatilite bitmiyor. Yaza girerken Çin ile birlikte varılan sorunları 90 gün için öteleme ortak ka­rarı önemliydi. Ancak sayılı gün çabuk geçti ve temmuz ayının ikinci yarısı yi­ne önemli pazarlıklara konu olacak gi­bi. Uzakdoğu’da Güney Kore ve Japon­ya gibi normalde ABD’nin daha yakın ilişkiler içinde olduğu ülkeler bile bu dalganın dışında kalabilmiş değil.

Nvidia 4 trilyon doları aştı

1 Ağustos’un nihai tarih olduğunu di­le getiren Trump, ülkeler için belirle­dikleri tarife oranına karşılık vermeye kalkan olası ülkelere fazlasıyla misil­leme yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. TACO trade olarak da bili­nen, Trump pazarlığa eli yükselterek oturur ancak sona doğru bir yerde ta­viz vererek büyük karışıklık çıkması­na izin vermez düşüncesi, ABD piyasa­larını zirve noktalarda tutmaya devam ediyor. Yapay zeka alanında çip üretimi ile ön plana çıkan Nvidia şirketi seans içinde 4 trilyon dolar piyasa değer bare­mini aşan ilk şirket oldu. Teknoloji yo­ğun şirketlerin ön planda olduğu Nas­daq endeksi de rekor tazeledi. Dolayı­sıyla garp cephesinde yeni bir şey yok.

Seri indirim ihtimali

Başlığa dönecek olursak, ister iste­mez bu duruma alışmak durumunda olan en önemli şahıs ve dolayısıyla ku­rum da Fed Başkanı Powell şüphesiz. Sosyal medyada verdiği mesajlarla Ha­zine Bakanı’nı Powell’ın yerine getir­meyi düşünen hatta bazı yayın organ­larında dile getirildiği gibi Hazine’yi ve özerk bir kuruluş olan Fed’i bir araya getirmeyi de planlayan Trump yöneti­mi para politikası üzerinde söz sahibi olmaya çalışıyor. Hatta basına da sızdı­rılan ABD’den daha düşük politika fai­zine sahip merkez bankaları listesi ve üzerinde Trump’ın el yazısıyla politika faizimiz buralarda olmalı diyerek yüz­de 1-yüzde 2 bandının işaret edilmesi oldukça düşündürücü. ABD tahvil fa­izleri yılın geri kalanında 1-2 faiz in­dirimi fiyatlamaya devam ederken, ge­lecek yıl Powell’ın yerine Trump’a da­ha yakın bir ismin gelmesi halinde seri faiz indirimleri gelme ihtimali yüksek. Bu noktada tek engel sadece Başkan değişimiyle sonucun ne kadar deği­şebileceği sorusu. Bölge guvernörleri değişmeden Trump yine istediğini ala­mayabilir.